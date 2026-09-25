Bullet For My Valentine llevaban cuatro años sin publicar una canción nueva y más de cinco sin un disco. El silencio se rompe con “Social Apocalypse”, el tema que da nombre a su octavo álbum y que llega acompañado de vídeo, gira europea y dos colaboraciones que la banda no se había permitido en toda su carrera.

“Social Apocalypse”: el single que reescribe las reglas

El regreso de Bullet For My Valentine no suena a lo que cabría esperar. “Social Apocalypse” abre con una introducción casi fantasmal antes de que entren los riffs, y cuando Matt Tuck ataca el estribillo, la banda apuesta más por la melodía que por la furia pura, sin renunciar por ello a su peso habitual: un giro que sorprende a quien esperaba una vuelta directa a la fórmula de siempre.

Tuck ha explicado el trasfondo de la canción: «Todo en la vida está cambiando a un ritmo tan rápido que cuesta encontrar algo de positividad al mirar lo que ocurre en el mundo. La gente está siendo enfrentada entre sí». El cantante añade que, como padre, observa un mundo completamente distinto para las nuevas generaciones.

El vídeo que acompaña al single está dirigido, rodado y editado por Chris Wade, cabeza de Dogbrain Videos y responsable de piezas recientes para Boston Manor y Wargasm, y traslada a lo visual la desolación del título con una estética de desconexión digital.

Un octavo disco con Will Ramos y Chrissy Costanza como invitados

Social Apocalypse, el disco, llegará el 19 de marzo de 2027 vía Spinefarm, de la mano otra vez del productor Carl Bown, que firma ya su cuarto álbum con la banda tras haber trabajado también con Sleep Token, While She Sleeps y Malevolence. Es el primer disco de Bullet For My Valentine desde su homónimo de 2021.

La gran novedad es que, por primera vez en años, el grupo abre la puerta a voces externas: Will Ramos, de Lorna Shore, aparece en “I Don’t Trust Tomorrow”, y Chrissy Costanza, de Against The Current, presta la suya a “In The Absence Of You”. El batería Jason Bowld ha adelantado que la campaña incluirá nuevos sencillos cada mes hasta la publicación del disco («cinco singles, puede», ha llegado a decir), y Tuck ha descrito el resultado como un cruce entre su debut The Poison, Fever y su disco homónimo de 2021.

Tracklist de “Social Apocalypse”

El álbum constará de diez temas:

“Social Apocalypse”

“In The Absence Of You” (feat. Chrissy Costanza)

“I Don’t Trust Tomorrow” (feat. Will Ramos)

“Here Without You”

“Acid Rain”

“Fragile”

“CVLT”

“Masquerade”

“Read Between The Lines”

“Enough Is Never Enough”

La gira más grande de su carrera, con parada en Madrid y Barcelona

Bullet For My Valentine también han anunciado lo que definen como su gira más grande hasta la fecha: un recorrido por arenas de Reino Unido y Europa en enero y febrero de 2027, con Pendulum (que este mismo año han vuelto con Inertia tras 15 años de silencio propio) como invitados especiales en todas las fechas, y Dark Divine abriendo cada noche.

El tour incluye dos paradas en España: el 22 de enero en el Palacio Vistalegre de Madrid y el 23 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona. La gira marca además el regreso de la banda a The O2 de Londres el 26 de febrero, un año después de agotar entradas allí en su co-headline con Trivium. Las entradas para las fechas de Reino Unido salen a la venta el 30 de septiembre a las 9:00 (hora local); para el resto de Europa, incluidas Madrid y Barcelona, la preventa general llega el 28 de septiembre, coincidiendo con la apertura del pre-order completo del disco. Antes, un primer prensaje limitado en vinilo blanco está disponible en exclusiva a través de Ceremony Of Roses durante 72 horas.

Bullet For My Valentine: veintisiete años sin bajar la guardia

Formados en Bridgend (Gales) en 1998 bajo el nombre Jeff Killed John, Bullet For My Valentine se rebautizaron a comienzos de los 2000 y se convirtieron, con The Poison (2005) y Scream Aim Fire (2008), en una de las bandas que definieron el metalcore melódico británico de esa década. A ellos siguieron Fever (2010), Temper Temper (2013), Venom (2015), Gravity (2018) y su disco homónimo (2021), con el que el cuarteto (Tuck, Michael Paget, Jamie Mathias y Jason Bowld) demostró que podía reinventarse sin perder su identidad.

La banda ha pasado los últimos años entre giras de aniversario, apariciones puntuales en festivales y colaboraciones ajenas a su propio catálogo, pero sin material propio nuevo desde los sencillos adicionales de la reedición de 2022. Ese silencio termina ahora con “Social Apocalypse”.

▶ ¿Qué os parece este giro hacia la melodía? ¿Iréis a alguna de las fechas españolas?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds a través de nuestro Instagram, Twitter, Bluesky y nuestro canal oficial de WhatsApp.