The Prodigy han anunciado una reedición en vinilo de 12″ de «Breathe» para celebrar el 30º aniversario del tema, uno de los que definieron el salto de la banda del rave underground al mainstream británico. La edición, publicada por XL Recordings, llegará el viernes 13 de noviembre, dos días después de que la canción cumpla oficialmente tres décadas (11 de noviembre de 2026). Las preventas ya están abiertas.

No es una decisión aislada: se suma a la reedición por el 30º aniversario de «Firestarter» que XL ya publicó este mismo año, y confirma que el sello está tratando el tercer álbum de la banda, The Fat of the Land (1997), como un catálogo que merece revisitarse pieza a pieza en su treinta aniversario, no solo como un recuerdo de época.

Un lanzamiento, cuatro versiones

La reedición reúne el tema original junto a una versión instrumental y dos remezclas muy buscadas por los coleccionistas: una de The Glitch Mob y otra de Mefjus junto a Camo & Krooked, dúo austriaco de drum and bass. Es la primera vez que ambas remezclas se publican juntas en el mismo formato físico. Tampoco es la primera reedición del tema: en 2022 ya salió una edición por su 25º aniversario.

A1 – «Breathe» (original)

A2 – «Breathe» (The Glitch Mob Remix)

B1 – «Breathe» (Mefjus & Camo & Krooked Remix)

B2 – «Breathe» (instrumental)

El tema que consolidó a The Prodigy

«Breathe» se publicó en 1996 como segundo single de The Fat of the Land y le dio a The Prodigy su segundo número uno consecutivo en las listas británicas, tras «Firestarter». El videoclip, dirigido por Walter Stern, ganó el Viewer’s Choice en los MTV Video Music Awards de 1997 y el International Viewer’s Choice Award en los MTV Europe Music Awards, dos reconocimientos que ayudaron a consolidar la imagen visual agresiva de la banda fuera del Reino Unido.

Cuando The Fat of the Land llegó a las tiendas en 1997, debutó en el número uno en varios países y terminó vendiendo más de diez millones de copias en todo el mundo, cifra que convirtió a The Prodigy en uno de los grupos de música electrónica más vendidos de la historia. «Breathe» fue, junto a «Firestarter», el tema que hizo ese salto posible antes de que el álbum siquiera saliera a la venta.

Un año cargado para The Prodigy

Esta reedición llega en un momento de actividad inusual para la banda. Mañana, viernes 25 de septiembre, The Prodigy tocan en Nueva York por primera vez en 17 años, y ya han sido confirmados como primeros cabezas de cartel del Creamfields de 2027. A eso se suma la reedición de «Firestarter», con la que «Breathe» forma ahora un díptico de 30º aniversario dentro del catálogo de XL Recordings.

Lo que no ha llegado, de momento, es música nueva. Liam Howlett aseguró hace meses que «se escuchará música nueva de Prodigy el año que viene”, una promesa que todavía no se ha cumplido.

The Prodigy: de Essex al rave que conquistó el mainstream

Liam Howlett formó The Prodigy en 1990 en Braintree (Essex), tras dejar su etapa como DJ en el grupo de hip hop Cut 2 Kill. El primer single de la banda salió apenas un año después, en 1991, y con él empezó una escalada meteórica desde los raves ilegales británicos hasta el centro del pop. Junto a Howlett estuvieron durante años Keith Flint y Maxim como voces, y Leeroy Thornhill como bailarín (hasta el año 2000). Discos como Music for the Jilted Generation (1994) y, sobre todo, The Fat of the Land (1997) convirtieron a la banda en la referencia más agresiva y visualmente radical del big beat británico.

La muerte de Keith Flint en 2019 marcó un antes y un después para el grupo, que decidió continuar con Howlett y Maxim al frente. Casi treinta años después de su etapa dorada, The Prodigy siguen siendo una de las bandas más solicitadas en los grandes festivales europeos (Sónar, Mad Cool, Mallorca Live o el FIB los han programado solo en 2026), y esta reedición de «Breathe» confirma que su catálogo de los noventa sigue funcionando como reclamo, tres décadas después.

▶ «Breathe» (The Prodigy) — reedición 30º aniversario | 13 de noviembre de 2026 | XL Recordings

¿Cuál de las dos remezclas de «Breathe» te interesa más, la de The Glitch Mob o la de Mefjus & Camo & Krooked? ¿Y crees que The Prodigy deberían dar el mismo tratamiento a «Smack My Bitch Up»?

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