Lori Meyers ya tiene título, fecha y portada para su octavo álbum. Se llama “Disonancia”, llegará el próximo 16 de octubre y pone fin a una espera de cinco años desde “Espacios Infinitos” (Universal Music Spain, 2021). El disco ya está disponible en preventa y presave digital, con formatos físicos incluidos entre las opciones de compra.

La banda granadina lo ha ido construyendo canción a canción desde hace meses: primero “En lo total”, después “Malafollá” y, más recientemente, “Tus amigos”. Tres adelantos que sonaban a discos distintos entre sí y que ahora, con el nombre puesto, se revelan como caras de un mismo prisma, el mismo con el que Lori Meyers cierra su octava entrega de estudio.

El nombre que faltaba

“Disonancia” no es una elección casual. Detrás del título hay dos conceptos, soledad elegida y disonancia emocional, que Antonio “Noni” López trabajó junto al estudio Buenaventura para construir la identidad visual del álbum. El proceso llevó esas dos ideas al terreno numérico: las palabras se tradujeron a código hexadecimal y esos valores se convirtieron en coordenadas dentro de un cuadrante, el punto de partida de toda la composición gráfica del disco. De ahí sale el juego de formas, posiciones y tensiones que ha acompañado a cada uno de los adelantos y que ahora envuelve al álbum completo, desde la portada hasta el resto de materiales de prensa. Es un ejercicio poco habitual en un anuncio de disco: convertir dos ideas abstractas en un sistema de coordenadas antes que en un eslogan.

Tres canciones que ya eran una sola historia

Escuchados por separado, “En lo total”, “Malafollá” y “Tus amigos” sonaban a tres Lori Meyers distintos: el primero con esa melodía reconocible de siempre pero apuntando ya a otro sitio; “Malafollá”, uno de sus temas más granadinos hasta la fecha, con las boxeadoras Sandra Muñoz y Jennifer “Bam Bam” Fernández como protagonistas de su vídeo; “Tus amigos”, bajando el tempo sin perder un ápice de mordiente. Ahora que tienen nombre para reunirlos, esas tres caras dejan de ser adelantos sueltos y pasan a ser la antesala de un disco pensado como conjunto, no como colección de singles. El resto del tracklist, siete canciones todavía inéditas, promete seguir la misma línea: melodías directas y letras que vuelven a las rupturas como material de trabajo habitual en la banda, esta vez leídas en clave de soledad elegida más que de simple desamor.

Dos años con Ferran Gisbert

Desde “Viaje de Estudios” (2004) y “Hostal Pimodán” (2005), Lori Meyers ha ido espaciando cada vez más sus discos: dos años entre “Cronolánea” y “Cuando el destino nos alcance”, tres hasta “Impronta”, cuatro hasta “En la espiral” y cinco hasta “Espacios Infinitos”. Con “Disonancia” repiten intervalo: cinco años y diez canciones, las necesarias, según la propia banda, para tener algo que decir. La producción ha corrido a cargo de Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz, con quien el grupo ha trabajado codo con codo durante cerca de dos años hasta encontrar el lugar al que querían llevar estas canciones. Es la primera vez que Lori Meyers factura un disco con Gisbert al mando, después de haber pasado por las manos de productores como Sebastian Krys o Ricky Falkner en discos anteriores, otro dato que encaja con el patrón de la banda: cambiar de manos en cada disco para no sonar dos veces igual.

Tracklist de “Disonancia”

“Dictadura”

“Tus amigos”

“Malafollá”

“Qué más da”

“Destino”

“En lo total”

“Desilusión”

“Hasta que llegaste”

“Diamante”

“Viejo amanecer”

Lori Meyers: veintisiete años sin prisa por repetirse

Formados en 1998 en Loja (Granada) por Antonio “Noni” López, Alejandro Méndez, Julián Méndez y Alfredo Núñez, Lori Meyers debutaron en 2004 con “Viaje de Estudios” y se consolidaron como una de las bandas de referencia del indie español gracias a discos como “Cronolánea” (2008), nombrado mejor disco del año por Mondosonoro, o “Impronta” (2013), con himnos de festival como “Emborracharme”. A lo largo de casi tres décadas han evitado repetir fórmula, cambiando de productor y de registro en cada entrega sin perder la identidad que los ha llevado a girar por los principales escenarios y festivales del país, de Sonorama a Noches del Botánico, pasando este mismo verano por Ebrovisión y Cooltural Festival.

Con “Espacios Infinitos” (2021) exploraron nuevas texturas y se abrieron, según reconoció el batería Alfredo Núñez, a salir de su zona de confort. Cinco años después, esa exploración cristaliza en “Disonancia”: diez canciones grabadas junto a Ferran Gisbert que la banda presenta como el disco que necesitaba su tiempo para escribirse, y que llegará a las tiendas el próximo 16 de octubre.

▶ “Disonancia” — Lori Meyers | 16 de octubre de 2026

¿Cuál de los tres adelantos te ha convencido más hasta ahora? ¿Y qué esperas encontrar en las siete canciones que todavía no conoces de “Disonancia”?

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