Lori Meyers llevan años convirtiendo Granada en coordenadas sonoras. Con «Malafollá», el segundo adelanto de su próximo álbum, dan un paso más allá: cogen uno de los términos más intraducibles del habla granadina, lo convierten en un hit de menos de tres minutos y llaman a Sandra Muñoz y Jennifer «Bam Bam» Fernández, dos de las boxeadoras más relevantes del panorama nazarí, para explicarlo con los puños.

Un uppercut directo al verano

«Malafollá» no necesita traducción para quien haya pasado tiempo en Granada, pero sí funciona como concepto exportable: esa mezcla de mal humor activo, carácter áspero y orgullo inquebrantable. Lori Meyers lo convierten en estribillo barriobajero y en tres minutos que apuntan directo al set de cualquier festival veraniego. El single supone el segundo adelanto del octavo álbum de estudio de la banda, tras «En lo total», publicado en abril.

Detrás de la producción está Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz. La banda lo describe sin rodeos: «Prácticamente le secuestramos durante dos años en nuestro particular ‘Hostal Pimodán’ para producir el disco. Han sido muchas horas, muchas cervezas, algún que otro extraction shooter y bastantes momentos mirando al infinito cuando nada salía, pero era el proceso que necesitábamos.» El resultado, según apuntan, suena 100% a Lori Meyers y, al mismo tiempo, distinto a todo lo anterior: los coqueteos con el funk y el pop hiperbólico de Espacios infinitos se expanden aquí hacia un territorio que todavía no tiene nombre definido.

Sandra Muñoz y Jennifer «Bam Bam» Fernández: el boxeo granadino en el cuadrilátero

El videoclip convierte la canción en algo más que imágenes de apoyo. Sandra Muñoz (Armilla, Granada, 1994), reconocida como la primera boxeadora profesional granadina, y Jennifer «Bam Bam» Fernández (Granada, 1995), con varios títulos de Campeona de España en el peso pluma en su palmarés, comparten cuadrilátero con la banda. No son decorado: son el argumento visual de la canción. Dos atletas que llevan el boxeo granadino fuera de Andalucía, junto a una banda que lleva décadas haciendo lo mismo con su música. La elección no es casual. Si quieres verlos en directo, Lori Meyers tienen fechas confirmadas este verano en varios festivales nacionales; su paso por las Noches del Botánico 2025 dejó claro que en directo siguen siendo una apuesta segura.

De Loja al infinito, con tiempo

Lori Meyers se formaron en 1998 en Loja (Granada) cuando sus cuatro miembros tenían 16 años y aprendían a tocar con discos de Dinosaur Jr. Desde Viaje de estudios (2004) y Hostal Pimodán (2005) hasta Cronolánea (2008), Cuando el destino nos alcance (2010), Impronta (2013), En la espiral (2017) y Espacios infinitos (2021), cada álbum ha llegado con más espacio entre medias que el anterior: dos años, tres, cuatro, cinco. Una cadencia que, en una industria que quema rueda, dice algo sobre quiénes son.

Ese tiempo no se ha traducido en repetición: los referentes del indie anglosajón de sus primeros discos fueron dando paso a la electrónica, el funk y una psicodelia cada vez más desbordada. El octavo álbum, sin título anunciado todavía, no parece dispuesto a romper esa lógica. «Malafollá» y «En lo total» apuntan a una banda que ha encontrado en Ferran Gisbert al cómplice que necesitaba para el siguiente salto. Lo que venga después tendrá que confirmar si el proceso valió la pena. Por lo que suena hasta ahora, hay pocas razones para dudar.

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