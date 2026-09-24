Sugababes han anunciado Sugababes, su nuevo disco homónimo y el primero que graban como trío original (Keisha Buchanan, Mutya Buena y Siobhán Donaghy) desde One Touch, publicado en 2000. El álbum, compuesto por doce canciones, llegará el 12 de febrero de 2027 a través de Sacred Three/The Orchard, y ya está disponible en preventa.

La portada la firma la fotógrafa Liz Collins, la misma que retrató al grupo en One Touch, cerrando visualmente el círculo entre el debut y este regreso. No es un dato menor: en 2022 el trío ya había publicado The Lost Tapes, una colección de demos grabadas casi una década antes que finalmente vio la luz, pero Sugababes es distinto: es el primer disco de canciones enteramente nuevas que las tres firman juntas desde que empezaron. El anuncio llega, además, tras la gira de pabellones más grande de su carrera por Reino Unido e Irlanda, que ha terminado de consolidar el regreso comercial del trío antes incluso de tener un disco propio que promocionar.

“Ghost”, el single que abre la nueva era

Como adelanto, el trío ha publicado “Ghost”, canción coescrita por Jon Shave (colaborador habitual de Charli XCX en Brat) y Wayne Hector (compositor de Tate McRae), que habla de querer terminar una relación sin conseguir escapar del todo de ella. Es la cuarta vez que el grupo trabaja con Shave, después de “Jungle”, “Weeds” y “Shook”, una continuidad que explica por qué el sonido de esta etapa suena tan cohesionado pese a haberse construido single a single durante más de un año. El videoclip, dirigido por Thomas James, se estrena hoy a las 17:00h y llega acompañado del propio lanzamiento del tema en plataformas, en lo que confirma que el grupo sigue apostando por el formato vídeo como parte central de cada entrega, no como un añadido posterior.

Nuevas texturas para el sonido de Sugababes

El disco amplía el espectro sonoro habitual del grupo sin renunciar a él: hay guiños al garage en “Modern Love”, un giro hacia el amapiano en “After All”, pulso de pista de baile en “Scorpio” y arreglos orquestales en “Love Language”, todo ello conviviendo con el R&B/pop de armonías vocales que ha sido su seña de identidad desde “Overload”. Es la primera vez que el trío se permite salir tan abiertamente del molde que las hizo conocidas, algo que ellas mismas relacionan con el tiempo que se han tomado para terminarlo.

«Cuanto más se completaba, más claro tuvimos que solo había una forma de llamarlo: Sugababes. Se siente inconfundiblemente nosotras», ha compartido el trío, que insiste en que no quisieron precipitar el proceso pese a la presión de la vuelta.

Tracklist de “Sugababes”

“Peace & Love”

“Jungle”

“Ghost”

“Love Language”

“Modern Love”

“Shook”

“After All”

“Weeds”

“Plot Twist”

“Scorpio”

“Ain’t it Funny”

“Full Circle”

Tres de estos temas (“Jungle”, “Weeds” y “Shook”) ya se habían publicado como adelantos independientes a lo largo de 2025, antes de que el grupo confirmara que formarían parte de un disco completo. Los nueve restantes son inéditos.

Sugababes: veintiséis años para volver al origen

Keisha Buchanan, Mutya Buena y Siobhán Donaghy formaron Sugababes en 1998, cuando eran adolescentes, y debutaron en 2000 con One Touch, un disco que ya mostraba el pop introspectivo y las armonías vocales que definirían al grupo. Donaghy abandonó la formación poco después y fue sustituida por Heidi Range; Buena se marchó unos años más tarde, dando paso a Amelle Berrabah; y en 2009 Buchanan también dejó el grupo, reemplazada por Jade Ewen. Bajo esas alineaciones sucesivas, el nombre Sugababes siguió sumando éxitos como “Push the Button” o “About You Now”, pero para buena parte de su público nunca dejó de sentirse como una versión diluida del grupo original, una tensión que acompañó al proyecto hasta su disolución, hacia 2011, y que buena parte de la prensa británica sigue invocando cada vez que se habla de qué formación es, en realidad, la que define a Sugababes.

Recuperar el nombre no fue un simple trámite: la marca Sugababes había quedado legalmente en manos de la última alineación, y el trío original tuvo que negociar durante años antes de poder volver a usarla en 2019, el mismo año en el que se reagruparon oficialmente. Desde entonces ha reconstruido su presencia con cautela: primero versionando clásicos ajenos, después con las demos rescatadas de The Lost Tapes, más tarde con una colaboración junto a Two Shell sobre su propio “Round Round”, y finalmente con una serie de singles propios (“Situation”, “Jungle”, “Weeds”, nominada a un Ivor Novello, y “Shook”) que fueron anticipando este regreso sin prisa. En marzo, además, subieron al escenario del Trans Mission de Wembley, junto a Wolf Alice, Beth Ditto y Adam Lambert. Ahora, con Sugababes bajo el brazo, cierran por fin el círculo: el trío que lo empezó todo vuelve a grabar, veintiséis años después, como si nunca se hubiera ido.

▶ “Sugababes” — Sugababes | 12 de febrero de 2027 | Sacred Three/The Orchard

¿Qué esperáis de este regreso del trío original: más R&B de toda la vida, más experimentación como la de “Scorpio” o “Love Language”, o una mezcla de ambas cosas? ¿Cuál de los nueve títulos inéditos os genera más curiosidad antes de escucharlo?

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