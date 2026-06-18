Two Shell anuncian nuevo álbum: «Infinite Now» pregunta dónde acaba lo humano y empieza la máquina

Two Shell anuncian nuevo álbum. El dúo británico de música electrónica lleva años construyendo su carrera detrás de máscaras, dobles en directo y entrevistas que después desaparecen de internet. Ahora confirman que Infinite Now llegará el 16 de octubre vía Young. Lo presentan con un nuevo single, “Thing About You”, y un vídeo animado firmado por Weirdcore. Son diez canciones que, según las primeras escuchas, giran sobre la misma pregunta de siempre. La que Two Shell lleva representando en broma desde el principio: dónde acaba lo humano y empieza la máquina.

De una rave de Dekmantel a un iMac que cobra vida

“Thing About You” no salió de la nada. Según Clash, el tema sonó por primera vez la temporada pasada, durante un directo de Two Shell en el festival Dekmantel. Un grupo de fans ya enganchados lo persiguió durante meses hasta esta versión definitiva, que tiene un aire a tecnología retro que vuelve a encenderse después de años apagada.

El vídeo, animado, lleva la firma de Weirdcore, el artista visual detrás de algunas de las estéticas más reconocibles de la música electrónica reciente. Antes ha trabajado con Aphex Twin, Charli XCX y Thom Yorke, a quien dirigió el inquietante vídeo de “Dialing In”. Aquí repite el mismo lenguaje de distorsión digital con el que ha marcado buena parte de la imaginería visual del género en los últimos años.

“Infinite Now”: el álbum que prefiere que lo sientas, no que lo entiendas

El resto de Infinite Now sigue la misma lógica. La portada, de estética ultrarretro y deliberadamente ridícula, ya avisa del tono: nostalgia tecnológica sin solemnidad. Esta es la lista completa de las diez canciones que componen el disco:

“The Nightmare” “Lose Control” “Smile” “Follow” “Closer To The Sound” “Technology” “Rhythm & Sound” “Thing About You” “Dance” “Clouds”

Tres de estos temas, “The Nightmare”, “Smile” y “Follow”, ya habían salido como singles independientes a lo largo del año. Resident Advisor describe Infinite Now como un disco que profundiza en la frontera entre lo humano y la máquina. Es la misma idea que ya apuntaban sus adelantos. Es, en cierto modo, la primera vez que Two Shell convierte en argumento explícito lo que durante años ha sido su broma privada.

Two Shell: el dúo que prefiere la máscara

Two Shell se hicieron virales en 2021 con “home”, una pieza de jungle pop pixelado que les abrió las puertas del circuito de clubes británico. Desde entonces han evitado mostrar la cara: han enviado dobles a tocar en su lugar y han dado entrevistas que después desaparecen de internet. En 2024 publicaron su álbum debut, homónimo, editado también por Young y bien recibido por la crítica especializada. Un año después sorprendieron con IIcons, publicado sin previo aviso. Por el camino han colaborado con Sugababes, que recuperaron las voces de su clásico “Round Round” para el tema “Round”. También con FKA Twigs, a quien ayudaron a producir “Talk To Me” para la era de EUSEXUA.

Esa misma lógica, la de esconder lo humano detrás de un artificio cuidadosamente diseñado, atraviesa también Infinite Now. Solo que esta vez, en lugar de ocultarla, Two Shell la convierten en el tema central del disco. El 16 de octubre se sabrá si la pregunta tiene respuesta, o si para ellos nunca la tuvo.

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