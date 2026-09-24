Queens of the Stone Age han publicado “Where The Goth Girls At?”, el tercer single de Perfecth (30 de octubre, Matador), acompañado de un videoclip dirigido por Christopher Gruse y Tony Wolski. Tras la distancia emocional de “Insignificant Other” y el humor desastroso de “Easy Street”, este nuevo adelanto cambia de registro: es la canción más personal que Josh Homme ha compartido del disco hasta ahora, construida sobre un recuerdo muy concreto de su adolescencia en el desierto californiano.

La nostalgia gótica de Palm Desert

En la nota de prensa que acompaña al single, Homme sitúa la canción en Palm Desert, su ciudad natal, durante los años en los que todavía no era el líder de Queens of the Stone Age sino un adolescente más intentando llamar la atención de alguien. La imagen que elige no es la típica evocación adolescente (coches, fiestas, primeros amores de instituto) sino un recuerdo muy suyo, sacado de un centro comercial cualquiera de los noventa.

«Ver a las chicas góticas trabajando en el mostrador de JCPenney, haciéndoles maquillajes góticos a las señoras mayores, fue cuando supe que el único sitio en el que quiero estar es donde estén las chicas góticas», explica Homme, que remata la reflexión con una pregunta retórica sobre lo grande que es el amor adolescente.

Es una anécdota menor convertida en eje de la canción, algo coherente con un disco que, según ha explicado la propia banda, se construye precisamente sobre la aceptación de lo imperfecto antes que sobre la búsqueda de la perfección.

Un vídeo donde mandan las chicas góticas

El videoclip, dirigido por Christopher Gruse y Tony Wolski (la misma dupla detrás del vídeo de “Easy Street”), traslada la anécdota a una central eléctrica abandonada convertida en territorio gótico. Las protagonistas del clip no son decorado sino quienes llevan la voz cantante: imponen su estética a todo el que se cruza por allí, hasta cubrir de tinta negra a quien se resista.

Al reparto se suman, además de los miembros de la banda, el cómico Steve Agee, la bailarina Scarlett Kapella y la cantante y actriz Lou Lou Safran, en una pieza que apuesta por la coreografía y el humor visual antes que por la narrativa lineal que sí tenía “Easy Street”.

Es una elección estética algo inesperada para una banda nacida en la escena de generadores del desierto, más asociada al polvo y al stoner rock que a la estética gótica. Pero encaja con el tono general de Perfecth: un disco que, a juzgar por los tres adelantos publicados hasta ahora, se mueve constantemente entre registros (la distancia de “Insignificant Other”, el desastre a cámara lenta de “Easy Street” y ahora la nostalgia adolescente de “Where The Goth Girls At?”) sin que ninguno de ellos termine de definir por sí solo hacia dónde va el álbum completo.

Tercer capítulo de “Perfecth”

“Where The Goth Girls At?” ocupa el tercer puesto del tracklist de Perfecth, el noveno álbum de estudio de la banda y su primer disco desde In Times New Roman (2023). El disco, producido por el propio Homme junto al bajista Michael Shuman, llega precedido por “Easy Street” (con la cantante Nikki Lane) e “Insignificant Other”, tema que el batería Jon Theodore ha descrito como surgido de una sesión nocturna casi improvisada, ya de madrugada y con el estudio prácticamente cerrado. Con este tercer avance, Queens of the Stone Age llevan ya tres canciones publicadas de las nueve que compondrán el álbum, que verá la luz el 30 de octubre vía Matador Records en varios formatos, incluida una edición deluxe con material gráfico exclusivo.

La banda sigue de gira mientras prepara el lanzamiento: este jueves actúan en Louisville antes de continuar por Estados Unidos y volar a Japón y Australia en las próximas semanas.

Queens of the Stone Age: la banda que convirtió el desierto en una fórmula

Formados en 1996 en Palm Desert (California) tras la disolución de Kyuss, Queens of the Stone Age construyeron su identidad sobre el mismo paisaje que ahora protagoniza “Where The Goth Girls At?”: el desierto californiano y su escena de generadores, la que dio origen al llamado stoner rock. Josh Homme, único miembro constante desde entonces, ha ido rodeando ese núcleo de colaboradores de lujo (Dave Grohl, Mark Lanegan, Billy Gibbons) sin perder nunca el control creativo del proyecto. Discos como Rated R (2000) o Songs for the Deaf (2002), este último con Grohl a la batería, consolidaron a la banda como una de las más influyentes del rock estadounidense de las últimas tres décadas.

La formación actual, con Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita y Jon Theodore junto a Homme, lleva desde 2023 sin publicar material nuevo tras In Times New Roman, el disco más introspectivo de su carrera. Con Perfecth, el grupo recupera el pulso narrativo y el humor negro que siempre les ha diferenciado, y “Where The Goth Girls At?” es la prueba más clara hasta ahora de que el nuevo álbum tiene tanto de memoria personal como de espectáculo.

▶ “Perfecth” — Queens of the Stone Age | 30 de octubre de 2026 | Matador Records

¿Qué recuerdo de instituto convertirías tú en canción? ¿Te esperabas que Queens of the Stone Age tiraran de nostalgia gótica para el tercer single de “Perfecth”?

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