Taylor Swift no ha esperado al aniversario redondo de The Life Of A Showgirl para volver a sorprender a sus fans. Justo cuando se cumple un año de aquel lanzamiento, la artista ha confirmado The Life Of A Showgirl: The Encore, la reedición ampliada de su duodécimo álbum de estudio que suma cuatro canciones completamente inéditas y que llegará este viernes 25 de septiembre, ya disponible para pre-order y pre-save.

El anuncio se produjo a través de Instagram, donde Swift explicó el origen del proyecto. Todo empezó como un viaje a Suecia para reencontrarse con Max Martin y Shellback, sus colaboradores habituales en este disco, pensado en principio solo como una celebración por el récord que Showgirl logró en su primera semana, la mayor de la historia para un álbum. El estudio, sin embargo, seguía ahí, y según relató la propia cantante, «escribimos más canciones». La artista añadió que el nuevo material nace de la gratitud hacia la respuesta de sus seguidores durante este año, y no de un plan trazado desde la salida del disco original.

“Patient Zero” abre la puerta al regreso

La antesala de The Encore llegó el martes por la noche, cuando Swift confirmó que este viernes publicaría un nuevo single titulado “Patient Zero”. La noticia puso fin a semanas de especulación entre sus seguidores, que no sabían si la canción anticipaba un proyecto completamente nuevo o una prolongación de la era Showgirl. Ahora se sabe que “Patient Zero” será una de las cuatro canciones que completan esta reedición, coproducida de nuevo por Martin y Shellback, la dupla sueca que ya firmó los doce temas del álbum original.

Las pistas que los fans ya habían descifrado

Como suele ocurrir con cada movimiento de Swift, la confirmación llegó después de que sus seguidores más atentos rastrearan varias señales previas. Algunos encontraron un anagrama de la palabra «encore» escondido en el reciente sketch ambientado en Law & Order: SVU que la cantante protagonizó por sorpresa en los Emmy 2026. Otros repararon en que el anuncio de “Patient Zero” incluía exactamente doce signos de exclamación, un detalle que muchos interpretaron como confirmación de que la nueva canción pertenecía al ciclo de su duodécimo álbum. La cadena de pistas, cada vez más habitual en sus campañas, vuelve a convertir a su comunidad de fans en parte activa del propio anuncio.

Una semana marcada también por los VMA

El anuncio llega, además, en la misma semana en la que Swift va a recibir el primer MTV VMA Artist Director Honors de la historia, un galardón creado específicamente para reconocer su trabajo como directora de sus propios vídeos musicales, entre ellos los de “The Fate Of Ophelia” y “Opalite”. La coincidencia de fechas convierte estos días en una suerte de doble celebración: el reconocimiento institucional a su faceta como creadora visual y la respuesta directa a sus fans con material inédito.

Swift no ha revelado más detalles sobre las otras tres canciones que acompañan a “Patient Zero” en The Encore, aunque el pre-order y el pre-save de la edición ya están disponibles en su web oficial. Tampoco ha confirmado si llegará acompañada de nuevo material visual, algo que no sorprendería dado el peso que el componente audiovisual ha tenido a lo largo de toda esta era.

La reedición de “Showgirl” ya tiene precedentes en su carrera

Swift ha convertido la ampliación de sus propios discos en una seña de identidad de esta última etapa de su carrera. Desde las pistas del cofre que acompañaron cada una de las regrabaciones de sus discos, hasta las variantes con temas adicionales de Midnights o las versiones acústicas de Showgirl publicadas en octubre de 2025, la artista ha demostrado que sabe mantener viva la conversación en torno a un disco mucho después de su publicación original. The Life Of A Showgirl: The Encore seguiría esa misma lógica, aunque con una diferencia relevante: no se trata de descartes ni de regrabaciones, sino de canciones escritas expresamente para esta ocasión.

Taylor Swift: un año de espectáculo que no ha terminado

Taylor Swift lleva dos décadas redefiniendo lo que significa ser la artista más grande del pop, y The Life Of A Showgirl (2025) es la prueba más reciente de esa capacidad de reinvención. Publicado por Republic Records y coproducido con Max Martin y Shellback, el disco marcó un giro hacia la luminosidad tras la introspección de The Tortured Poets Department, y se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia en Spotify antes incluso de su publicación, además de firmar la mayor primera semana de ventas jamás registrada para un álbum.

Desde entonces, el año de Swift ha estado marcado por hitos que van más allá de las cifras de streaming: se convirtió en la mujer más joven en entrar en el Songwriters Hall Of Fame, estrenó el videoclip de “Elizabeth Taylor”, registró su voz e imagen ante la creciente presión de la inteligencia artificial y lanzó “I Knew It, I Knew You” para la banda sonora de Toy Story 5. Ahora, con The Life Of A Showgirl: The Encore, cierra el círculo de esta era del modo en que mejor sabe hacerlo: sin dejar de escribir.

▶ “The Life Of A Showgirl: The Encore” — Taylor Swift | 25 de septiembre de 2026 | Republic Records

¿Qué esperáis de estas cuatro canciones nuevas? ¿Creéis que “Patient Zero” apunta a algo distinto dentro del universo Showgirl?

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