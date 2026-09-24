Sobre Sugababes

Keisha Buchanan, Mutya Buena y Siobhán Donaghy formaron Sugababes en Londres en 1998, cuando apenas eran adolescentes, y debutaron en 2000 con One Touch, un disco de pop introspectivo y armonías vocales que se convirtió en la seña de identidad del grupo. Donaghy dejó la formación al año siguiente, y durante la década posterior el nombre Sugababes pasó por sucesivas alineaciones (con Heidi Range, Amelle Berrabah y Jade Ewen) que firmaron éxitos como “Freak Like Me”, “Push the Button” y “About You Now”, hasta sumar seis número uno en el Reino Unido.

El trío original recuperó el nombre en 2019 y, desde entonces, ha reconstruido su carrera con una serie de singles propios y la colección The Lost Tapes (2022). Ahora, tras una gira de arenas histórica por Reino Unido e Irlanda, Buchanan, Buena y Donaghy han anunciado su nuevo disco homónimo, su primer álbum de canciones enteramente nuevas grabado juntas desde One Touch.

Discografía de Sugababes

One Touch (2000)

Angels with Dirty Faces (2002)

Three (2003)

Taller in More Ways (2005)

(2005) Change (2007)

(2007) Catfights and Spotlights (2008)

Sweet 7 (2010)

The Lost Tapes (2022)

Sugababes (Próximamente, 12 de febrero de 2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

De los himnos de armonías del 2000 a la nueva era del trío original, esta selección reúne lo esencial de Sugababes: desde “Overload” y “Freak Like Me” hasta “Jungle” y “Ghost”, pasando por los número uno que las convirtieron en una de las bandas femeninas más importantes del pop británico.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO4pvF6b

Videoclip Destacado

El vídeo de “Jungle” (2025), el single que marcó el regreso del trío original, transcurre en un almacén que se transforma en un espacio editorial de día y de noche: office scenes minimalistas dan paso a coreografía y a una pista de baile iluminada, mientras un tatuaje con el logo de Sugababes se va completando a lo largo del vídeo como hilo conductor. Lo dirige Dora Paphides, habitual del pop británico actual con vídeos para Sugababes (también firmó “Shook”), Ella Eyre, The Last Dinner Party y Perrie.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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