Phoebe Bridgers suma hoy una doble entrega. “Primetime”, el thriller de A24 dirigido por Lance Oppenheim en el que la cantautora hace su debut como actriz, llega hoy a las salas de cine, y con el estreno se publica también la banda sonora completa del filme: incluye “On Video”, la canción original que Bridgers ha escrito específicamente para acompañar los créditos finales.

No es un tema reciclado ni una cesión de catálogo. “On Video” es, según ha confirmado la propia artista, la primera canción que compone expresamente para el cierre de una película, partiendo de la partitura original de Ari Balouzian para terminar de darle forma a la conclusión sonora del filme.

“On Video”: el cierre sonoro de “Primetime”

Es una canción de dinámicas extremas: empieza casi en susurro, con la guitarra apenas insinuada, y a mitad de recorrido rompe en un estallido de distorsión que se come cualquier resto de la delicadeza inicial. El cierre, sin embargo, no busca la épica: baja de nuevo el volumen y deja la sensación de haber presenciado algo que ya no tiene remedio. Es una descripción que encaja con el tono del filme: “Primetime” reconstruye “To Catch a Predator”, el polémico programa de Dateline NBC presentado por Chris Hansen en los años 2000, con Robert Pattinson en el papel del presentador y produciendo también la cinta.

La banda sonora completa, publicada por A24 Music, reúne 25 pistas: las 24 piezas de partitura original de Balouzian (entre ellas “Savior”, el primer adelanto) y el tema de Bridgers como cierre. Balouzian, miembro del trío Gabriels y cofundador del estudio Appraiser, ya había trabajado antes con Oppenheim en Some Kind of Heaven, y tuvo acceso al metraje de “Primetime” desde el rodaje, lo que le permitió construir la música como parte del proceso y no como un añadido de posproducción.

En la película, Bridgers interpreta a Del Harvey, uno de los señuelos utilizados en las operaciones que “Primetime” retrata, junto a Merritt Wever y Skyler Gisondo. El filme, escrito por Ajon Singh y basado en el artículo de Esquire “Tonight on Dateline This Man Will Die”, compitió por el León de Oro en el Festival de Venecia antes de su estreno en salas.

Durante la rueda de prensa en Venecia, Bridgers reconoció el vértigo que le supuso el salto a la interpretación: «Fue tremendamente intimidante, y cuando Lance me lo propuso, mi primera reacción fue que de ninguna manera». La complicidad con el director no se ha quedado en el rodaje: Oppenheim dirigió también el videoclip de “Lost Boys”, el single con el que Bridgers reapareció este verano, y Gisondo repitió allí como actor invitado, en una especie de familia extendida del proyecto.

Phoebe Bridgers: de “Punisher” a la gran pantalla

Bridgers debutó en 2017 con Stranger in the Alps y confirmó su estatus con Punisher (2020, Dead Oceans), el disco que la convirtió en una de las voces más influyentes del indie folk de su generación, entre discos con boygenius y colaboraciones con Taylor Swift o The National. Tras seis años de silencio en solitario, este verano publicó Lost Weekend, su tercer álbum, con el que ahora recorre Norteamérica y Europa en The Lost Tour. “On Video” es su primer material nuevo desde entonces y llega envuelto en un contexto insólito para ella: el de una artista que, además de componer, empieza a actuar delante de la cámara justo cuando su calendario ya está lleno de fechas de gira.

▶ “On Video” — Phoebe Bridgers | 25 de septiembre de 2026 | A24 Music

¿Qué te ha parecido el salto de Phoebe Bridgers a la interpretación? ¿Crees que “On Video” funciona igual de bien fuera del contexto de “Primetime”?

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