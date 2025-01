Sobre U2

U2 es una banda irlandesa de rock formada en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Con un sonido épico de post-punk y tendencias experimentales, se han convertido en una de las bandas más famosas de la historia del rock. Su álbum debut, Boy, fue lanzado en 1980, y hacia finales de la década ya eran superestrellas globales gracias a su asociación con los productores Brian Eno y Daniel Lanois, artífices de discos como The Joshua Tree en 1987. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, U2 logró mantenerse vigente reinventándose en los noventa con Achtung Baby en 1991 y extendiendo su popularidad al nuevo milenio. Songs of Surrender (2023), su decimoquinto álbum de estudio, apareció en 2023.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de U2

Boy (1980)

October (1981)

War (1983)

The Unforgettable Fire (1984)

The Joshua Tree (1987)

Rattle and Hum (1988)

Achtung Baby (1991)

Zooropa (1993)

Pop (1997)

All That You Can’t Leave Behind (2000)

How to Dismantle an Atomic Bomb (2004)

No Line on the Horizon (2009)

Songs of Innocence (2014)

Songs of Experience (2017)

Songs of Surrender (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la música de U2 con su playlist de canciones imprescindibles. Desde la intensidad de With or Without You hasta la energía de Beautiful Day, esta selección captura la esencia de su estilo único y su capacidad para conectar con el público a través de la música. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de U2, With or Without You. Dirigido por Meiert Avis, es una obra icónica que complementa la intensidad emocional de la canción. Con una iluminación tenue y tomas en blanco y negro, el video resalta la vulnerabilidad y el poder de la balada. La interpretación apasionada de Bono se entrelaza con imágenes abstractas y simbólicas, creando una atmósfera etérea y evocadora. Es una representación visual que capta la esencia de la lucha interna y la dualidad del amor

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!