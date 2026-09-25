«Habitación 304» de Comandante Twin se hace realidad gracias a UMusic Hotel Madrid

Siempre es un placer descubrir nuevas canciones y sobre todo que vengan con premio a la fidelidad. «Habitación 304«, el nuevo single del grupo madrileño Comandante Twin, disponible desde hoy a las 18:00 horas en todas las plataformas digitales. La canción da ahora sentido a una acción concebida para llevar la música más allá de los auriculares y escenarios, convirtiéndola en una experiencia real dentro del hotel.

La acción tendrá lugar el próximo día 26 de diciembre y acerca al plano físico una canción, dotándola de un sentido especial. ¿Y cómo será posible esto? Gracias a UMusic Hotel Madrid. ¿Quieres saber cómo?

¿Cómo conseguir alojarte en la habitación 304, de Comandante Twin?

El registro continúa abierto en habitacion304.com. El próximo 1 de octubre a las 18:00 horas, las personas registradas recibirán por correo electrónico el enlace de acceso para optar a una de las diez habitaciones, que se asignarán por orden de llegada. El precio de la estancia será 3,04€ por persona en uno de los hoteles más musicales de la ciudad de Madrid: UMusic Hotel.

Quienes hayan realizado el pre-save del single a través de la propia web recibirán el enlace un poco antes. Cada habitación es doble y cada persona registrada podrá conseguir como máximo una. Las bases completas de la acción pueden consultarse en la web de Habitación 304.

Además, la experiencia no queda ahí: Incluye alojamiento para dos personas, dos entradas para el concierto de la banda en La Riviera y acceso a la fiesta posterior en UMusic Piano Bar Casa Chicote, situado en la segunda planta del hotel.

Sin duda una acción muy original por parte de la banda, ¡Suerte a quién participe!