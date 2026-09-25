Mientras miles de fans reciben hoy sus códigos para intentar comprar entradas de “Live ’27”, Liam Gallagher ha dejado caer una frase que ha corrido como la pólvora entre la comunidad de Oasis. Respondiendo en X a un fan que decía haber hecho las paces con la idea de no ser lo bastante “afortunado” como para conseguir entrada, el cantante escribió: «Esto podría ser la última vez, así que involucraos». El mensaje, ya borrado, fue seguido de otro en el que matizaba su alcance: «No es una gira de despedida, pero aún podría ser la última». Dos frases que no cierran ninguna puerta, pero que tampoco la dejan del todo abierta, justo el día en que arranca la venta oficial de entradas para lo que Liam sugiere que podría ser su última gira.

¿Qué hay detrás de la duda de Liam?

La ambigüedad de Liam no aparece de la nada. Encaja con lo que Noel Gallagher había dicho semanas antes en una entrevista con TalkSPORT, cuando el anuncio de “Live ’27” era aún reciente. Preguntado por si se imaginaba haciendo algo más con Oasis una vez terminada la gira, el guitarrista respondió sin rodeos: «No lo sé». En la misma conversación reflexionó sobre cómo afrontará la gira coincidiendo con su 60º cumpleaños, reconociendo que el ritmo de esta etapa nada tiene que ver con el de los noventa: «No podemos hacerlo como lo hicimos en los noventa. Ni siquiera como lo hicimos en los dosmiles. Pero hay que elegir bien las batallas».

No es la primera vez que Noel plantea dudas sobre el futuro de la banda sobre los escenarios. Ya en 2015, con Oasis todavía separados, admitió en una entrevista que se veía cada vez más lejos de las giras largas: «Dentro de diez años no creo que vaya a subirme a un autobús, es una falta de dignidad. Pero no creo que vaya a dejar de escribir nunca, mientras el cerebro y los huesos aguanten». Aquellas palabras no impidieron ni la reunión de 2025 ni la gira que arranca en 2027, lo que también invita a tomar con cautela cualquier lectura definitiva de las últimas declaraciones de los hermanos.

La carrera por las entradas, en pleno directo

Las palabras de Liam llegan en el momento justo para generar ruido: la organización de “Live ’27” ha comenzado a enviar los códigos únicos de acceso a la venta entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre, y la propia venta se reparte en tres días escalonados (viernes 25, sábado 26 y domingo 27) para intentar contener el colapso de las colas virtuales. Cada código está vinculado a la cuenta de Ticketmaster registrada por el fan y solo sirve para la ciudad y el horario asignados, sin garantía de que el registro se traduzca finalmente en entrada. Según las tarifas habituales de la gira, los precios de salida rondan entre las 75 y las 150 libras según la localidad, con paquetes premium que superan las 200 libras, aunque la última vez que Oasis salió a la venta con esta demanda, el sistema de precio dinámico de Ticketmaster llegó a disparar las entradas estándar hasta las 350 libras.

La propia organización ha tenido que salir al paso de otro fenómeno habitual en ventas de esta magnitud: los intentos de estafa a través de correos y mensajes que imitan la comunicación oficial de los códigos. La recomendación es la de siempre: desconfiar de cualquier enlace que no llegue desde el email usado en el registro y comprar exclusivamente a través de los canales oficiales. La gira, anunciada a mediados de septiembre con 38 fechas y una única parada española en Barcelona, ha ido creciendo desde entonces hasta las 42 actuales, con nuevas noches en Knebworth, Roma y Múnich sumadas por el aluvión de demanda. Con ese punto de partida, la fiebre de estos días deja pocas dudas sobre por qué Liam habla de “última vez” en presente.

Oasis: la reunión que se resiste a terminar

Oasis se formó en Mánchester en 1991 de la mano de Liam Gallagher, que meses después incorporó a su hermano Noel como guitarrista y compositor principal. Con discos como Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995) definieron el britpop y se convirtieron en una de las bandas más grandes de la historia del rock británico, hasta su ruptura en 2009 tras un enfrentamiento entre los hermanos en París. Dieciséis años después, en 2025, se reunieron para “Live ’25”, una gira que agotó entradas en todo el mundo y devolvió a la banda al centro de la conversación cultural.

Ese éxito desbordante fue precisamente lo que llevó a Noel a confirmar, meses más tarde, que la banda volvería a los escenarios en 2027 con “Live ’27”. Ahora, mientras los primeros códigos llegan a los buzones de los fans y arranca la venta oficial de entradas, es Liam quien vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que sobrevuela toda la gira: ¿es esto un punto final o solo una pausa más?

¿Crees que “Live ’27” será de verdad la última gira de Oasis, o volveremos a verlos dentro de unos años? ¿Vas a intentar conseguir entrada esta misma tarde?

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