Oasis ha anunciado hoy cuatro conciertos adicionales para “Live ’27”, la gira que la banda encadena tras el fenómeno cultural de su reunión. Debido a la enorme demanda registrada durante el periodo de inscripción para las entradas, se añaden una tercera noche en Múnich (6 de julio), una tercera cita en Roma (26 de julio) y dos nuevas fechas en Knebworth (25 y 26 de septiembre). Barcelona, la única parada española de la gira, mantiene sus dos fechas (10 y 11 de julio) sin cambios. Con esta ampliación al anuncio inicial de la gira, “Live ’27” suma ya 42 conciertos en Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda, y, según ha confirmado la banda, no se añadirán más paradas.

Cambio de fecha en París

Antes de la salida a la venta de las entradas, Oasis también ha modificado su calendario en Francia. Debido a unas obras de ingeniería ferroviaria previstas cerca del recinto el 24 de julio, el grupo actuará finalmente en el Stade de France los días 20 y 23 de julio, en sustitución de las fechas inicialmente anunciadas para ese fin de semana.

Knebworth, con dispositivo propio

El regreso a Knebworth (el recinto donde Oasis reunió a 250.000 personas durante dos noches en agosto de 1996, con millones de solicitudes de entradas que se quedaron sin respuesta) llega con un dispositivo logístico pensado para la ocasión. Los promotores han anunciado servicios adicionales de tren y autobús, además de un recinto de acampada construido específicamente para estas fechas, bautizado como Campsite Village. La recomendación explícita es no acudir en coche.

El registro para las entradas ya está cerrado y sigue siendo la única vía pública de compra: no habrá venta general ni preventas fuera de este proceso. En Reino Unido, la venta se repartirá entre el 25, 26 y 27 de septiembre, con tres franjas horarias cada día, y los precios estándar oscilarán entre 71,50 y 266,60 libras con gastos de gestión incluidos. Toda la información sobre el registro está disponible en oasisinet.com.

Oasis: la reunión que no deja de crecer

Cuando Liam y Noel Gallagher anunciaron su regreso en agosto de 2024, la fotografía de los dos hermanos juntos tras más de 15 años dio la vuelta al mundo y convirtió “Live ’25” en un fenómeno que superó lo musical: más de 10 millones de fans de 158 países hicieron cola por una entrada, con un impacto estimado de 1.000 millones de libras en la economía británica. Diez meses después de la última fecha, en São Paulo, ese impulso sigue intacto: en julio, (What’s the Story) Morning Glory? superó a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles como álbum de estudio más vendido en Reino Unido, y el documental Oasis: Don’t Look Back In Anger se estrenó en Venecia entre aplausos de crítica y público. Esa demanda que no cesa es la que ahora empuja “Live ’27” hasta los 42 conciertos.

¿Cambia esta ampliación tus planes si tenías previsto viajar a alguna de las nuevas fechas? ¿Qué opinas del dispositivo especial para Knebworth?

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