Sobre Japanese Breakfast

Japanese Breakfast, el proyecto de indie pop liderado por la coreana-estadounidense Michelle Zauner (nacida el 29 de marzo de 1989 en Seúl, Corea del Sur), es una de las propuestas más emotivas y versátiles de la música alternativa. Formada en 2013 en Filadelfia, Pensilvania, la banda actual incluye a Peter Bradley (guitarra), Deven Craige (bajo), Craig Hendrix (batería, teclados, coros), Lauren Baba (violín) y Adam Schatz (saxofón). Zauner, quien también lideró la banda emo Little Big League, creó Japanese Breakfast como un proyecto paralelo, nombrándolo tras ver un GIF de un desayuno japonés, buscando un nombre que sonara «exótico» para los estadounidenses. Su debut, Psychopomp (2016, Yellow K Records), un álbum lo-fi que aborda la muerte de su madre, fue aclamado y reeditado por Dead Oceans. Le siguieron Soft Sounds from Another Planet (2017), con un sonido más pulido, y Jubilee (2021), que exploró la alegría y le valió nominaciones al Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Artista Nuevo. Su cuarto álbum, For Melancholy Brunettes (& Sad Women) (2025, Dead Oceans), producido por Blake Mills, abraza una melancolía gótica y fue lanzado el 21 de marzo de 2025, tras singles como Orlando in Love y el posterior «Winter in LA». Zauner también destacó por su memoir Crying in H Mart (2021), cuya continuación, «Thank You For Your Suffering», anunció en septiembre de 2026 para el 27 de abril de 2027, y su aporte a la banda sonora de Materialists (2025). Con giras en Coachella y Primavera Sound, Japanese Breakfast fusiona indie pop, dream pop y shoegaze con una narrativa profundamente personal.

Discografía de Japanese Breakfast

Psychopomp (2016)

Soft Sounds from Another Planet (2017)

Jubilee (2021)

For Melancholy Brunettes (& Sad Women) (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje emocional con Japanese Breakfast a través de una selección de sus temas más cautivadores. Desde la vibrante Be Sweet hasta la introspectiva Everybody Wants to Love You y la reciente Orlando in Love, esta playlist captura la evolución de Michelle Zauner, combinando indie pop con toques de dream pop y letras que destilan vulnerabilidad y esperanza. Perfecta para quienes buscan música que conecta el corazón con paisajes sonoros envolventes, esta colección es una invitación a explorar su universo único. ¡Déjate llevar por su magia!

Videoclip Destacado

Sumérgete en el videoclip de Be Sweet de Japanese Breakfast, una explosión de color y energía que captura el espíritu de Jubilee (2021). Dirigido por Michelle Zauner misma, el video rinde homenaje a los programas de ciencia ficción de los 90, con Zauner como una heroína intergaláctica en un universo kitsch lleno de efectos retro y coreografías vibrantes. La estética camp y la narrativa lúdica amplifican la melodía contagfiosa de la canción, creando una experiencia visual tan divertida como emotiva. ¡Un imprescindible que refleja la versatilidad de Japanese Breakfast!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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