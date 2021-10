Japanese Breakfast graban su propio «Live At Electric Lady» con versión de Weezer incluida

Artista

Japanese Breakfast

¿Por qué es noticia?

Michelle Zauner ha grabado un nuevo EP para la ya conocida serie Live At Electric Lady de Spotify.

Sobre el EP

Incluye temas extraídos del último disco de la artista, Jubilee, así como una curiosa versión del Say It Ain’t So de Weezer, que curiosamente, grabaron en ese mismo estudio para su disco publicado en 1994.

Japanese Breakfast – Live At Electric Lady EP

Sobre Japanese Breakfast

Tras el enigmático alias de Japanese Breakfast se esconde la figura de Michelle Zauner, una artista con una innovadora visión del pop en la que conviven desde el shoegaze o el techno hasta los guiños sonoros a sus orígenes coreanos. Plagadas de evocadoras metáforas y sugerentes texturas, sus canciones abordan temas tan dispares como la pérdida de los seres queridos o la esclavitud del deseo y la monogamia, envolviéndolos en las infinitas capas de susurros electrónicos y guitarras noventeras que protagonizan los cortes de esta playlist.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

