Tomora ha anunciado Celebration, un EP de cinco canciones que llegará en formato digital el 16 de octubre y en físico el 27 de noviembre a través de Capitol Records, en vinilo negro estándar, vinilo marmolado y CD. El dúo formado por Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y Aurora adelanta el lanzamiento con el estreno de su tema título, ya disponible en plataformas. Apenas cinco meses después de Come Closer, su álbum debut, la noticia confirma lo que ya empezaba a intuirse: Tomora no fue un cruce puntual de caminos, sino el arranque de un proyecto con recorrido propio.

El pulso eufórico de «Celebration»

«Celebration» combina un pulso electrónico insistente con una producción hipnótica y ascendente, sostenida por la voz etérea de Aurora. Es una canción que suena a la vez inmediata y expansiva, y que canaliza la sensibilidad psicodélica de baile de la pareja hacia algo pensado para el disfrute colectivo. Sobre el EP, Tomora ha declarado: «La celebración es un privilegio. La celebración es una persona. La celebración es un funeral y la celebración es un ritual. Es naturaleza humana. Y es una necesidad humana. Deberíamos ser celebrados todos, como seres humanos reales».

Cinco canciones grabadas en Sussex

Celebration se grabó en los RAR Studios, en Sussex, e incluye dos versiones del tema título junto a otros dos temas inéditos y una pieza ya conocida en formato extendido:

«Celebration»

«Celebration (Ritual Mix)»

«Hold On Let Go»

«What Do We Got?»

«In A Minute» (versión extendida de diez minutos, cierre de Come Closer)

De los grandes festivales a su primera cita en la Costa Este

El EP llega tras un verano intenso para el dúo: después de una serie de conciertos íntimos a comienzos de 2026, Tomora pasó por escenarios como Coachella y Fuji Rock, donde encabezaron el White Stage. La gira continúa ahora por Asia, Reino Unido y Europa, y el proyecto acaba de sumar dos fechas nuevas: su primer concierto en solitario en la Costa Este de Estados Unidos, el 24 de marzo de 2027 en el Brooklyn Paramount de Nueva York, y una parada en Ciudad de México el 26 de marzo de 2027. El calendario se extenderá por Norteamérica durante toda la primavera de 2027.

Tom Rowlands y Aurora: una alianza que llevaba años gestándose

Tom Rowlands, mitad de The Chemical Brothers, acumula seis álbumes número uno en Reino Unido y seis premios Grammy en más de tres décadas de carrera. Aurora, por su parte, se ha consolidado como una de las voces más singulares del pop escandinavo, con cuatro álbumes de estudio y un single, «Runaway», que supera los mil millones de reproducciones en Spotify. Su conexión se remonta a 2019, cuando Aurora puso voz a tres canciones de No Geography, el álbum de The Chemical Brothers, entre ellas «Eve of Destruction»; Rowlands le devolvió el favor colaborando después en What Happened to the Heart? (2024), el disco con el que Aurora entró en el top 10 británico.

Esa complicidad cristalizó en diciembre de 2025 con el estreno de Tomora como proyecto formal y su single «Ring The Alarm», y se confirmó en abril de 2026 con Come Closer, un álbum debut que la crítica recibió con entusiasmo. Ahora, con «Celebration», el dúo demuestra que aquel debut no fue un punto de llegada, sino el primer capítulo de algo pensado para continuar.

▶ «Celebration» — Tomora | 16 de octubre de 2026 (digital) / 27 de noviembre de 2026 (físico) | Capitol Records

¿Crees que Tomora ha encontrado ya un lenguaje propio más allá de la suma de sus dos mitades? ¿Qué esperas del resto del EP?

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