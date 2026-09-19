Sobre Kate Nash

Kate Nash (Harrow, Londres, 6 de julio de 1987) es cantautora y actriz británica formada en la BRIT School. Subió sus primeras canciones a MySpace y firmó con Fiction Records en 2007, año en que su single «Foundations» llegó al número 2 en Reino Unido y su debut, Made of Bricks, se colocó número 1 en la lista de álbumes, ganándole el Brit Award a Mejor Artista Femenina Británica en 2008.

Tras My Best Friend Is You (2010), Nash fue apartada de su discográfica y pasó a autoeditarse con Girl Talk (2013) y la financiada por crowdfunding Yesterday Was Forever (2018), mientras construía en paralelo una carrera como actriz, con un papel recurrente en GLOW de Netflix. Casi veinte años después de su debut, prepara Cailín, su sexto disco, grabado en la costa oeste de Irlanda y previsto para el 22 de enero de 2027 vía Kill Rock Stars, adelantado por «Spilt Milk», sobre la erosión de los derechos reproductivos.

Discografía de Kate Nash

Made of Bricks (2007)

(2007) My Best Friend Is You (2010)

Girl Talk (2013)

Yesterday Was Forever (2018)

9 Sad Symphonies (2024)

(2024) Cailín (Próximamente, 22 de enero de 2027)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para disfrutar de lo mejor de Kate Nash, te invitamos a escuchar This Is Kate Nash, la playlist oficial de Spotify. Esta lista incluye temas como Foundations, Merry Happy y Do-Wah-Doo.

Videoclip Destacado

El videoclip de Foundations traduce la canción escena por escena a través de objetos cotidianos y animación stop motion —cepillos de dientes, calcetines, juguetes— mientras sigue a Nash jugando a las cartas, comiendo limones o haciendo un pulso, hasta terminar haciendo la maleta y abandonando la casa de su pareja. Lo dirige Kinga Burza, que ganó el premio al Mejor Vídeo Pop en los UK Music Video Awards de 2008 por este trabajo y que en los años siguientes firmaría también los vídeos de Katy Perry para «I Kissed a Girl», además de clips para Lana Del Rey y Dua Lipa.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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