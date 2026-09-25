Morphine han anunciado Cocoon, un álbum de ocho canciones construido a partir de sesiones que Mark Sandman abandonó en 1998, año y medio antes de morir sobre un escenario. Ahora, veintisiete años después, sus compañeros de banda han decidido terminarlas. El disco procede de las mismas grabaciones que el trío descartó antes de hacer The Night, su último álbum, publicado de forma póstuma en 2000.

Cocoon llegará el 4 de diciembre a través de Partisan Records. Lo precede el tema que da título al álbum, «Cocoon», ya disponible junto a un videoclip construido con material de archivo, con la voz de Sandman y el bajo de dos cuerdas que definieron el sonido del grupo. No es una reedición ni un recopilatorio de rarezas: es un disco que nadie, ni siquiera su propio autor, planeaba terminar.

Un disco descartado por su propio autor

Las grabaciones de Cocoon se remontan a finales de 1998 y principios de 1999, cuando Morphine trabajaba con Paul Q. Kolderie y Sean Slade, el dúo de productores bostonianos responsable de tres discos anteriores del grupo (Good, 1992; Cure for Pain, 1993; Yes, 1995) y de trabajos tan dispares como Pablo Honey de Radiohead o Live Through This de Hole. Aquellas sesiones se apartaban del minimalismo habitual de la banda: incorporaban piano, guitarra y aportaciones de varios bateristas, algo ajeno a un grupo que había construido su identidad en torno a un trío sin guitarras, con el saxofón y el bajo de dos cuerdas como únicos instrumentos melódicos.

Sandman terminó descartando ese material. Entre la presión de su discográfica de entonces, DreamWorks, y una fricción creciente con Kolderie, la banda cambió de dirección y produjo por su cuenta lo que acabaría siendo The Night. Las cintas de Cocoon quedaron sin tocar durante más de dos décadas. Sandman murió el 3 de julio de 1999, de un infarto, mientras actuaba con Morphine en el festival Nel Nome del Rock, en Palestrina (Italia). El grupo se disolvió de inmediato; los miembros supervivientes llegaron a girar brevemente como Orchestra Morphine, un homenaje itinerante que acompañó la publicación póstuma de The Night al año siguiente.

De las cintas archivadas a un álbum real

En 2023, Sabine Hrechdakian (pareja de Sandman y gestora de su legado) retomó el material junto a Kolderie para digitalizar las cintas originales. Kolderie describió el hallazgo en los materiales de prensa del sello: «me quedé asombrado por el sonido de las pistas cuando las reproduje en el estudio donde las transferimos». Kolderie se encargó de la nueva mezcla, y el saxofonista Dana Colley grabó partes nuevas para tres de los ocho temas a principios de 2026.

Colley, que dudó antes de volver a esas grabaciones, resumió después la experiencia: «fue como tener un pie en el pasado y otro en el presente, con mi saxofón tendiendo el puente». El resultado conserva la voz y el bajo grabados por Sandman en vida, envueltos en una instrumentación (piano, guitarra, distintos bateristas) que rompe con el trío depurado por el que se reconoce a Morphine: es el único disco de su catálogo en el que suena una guitarra. Hrechdakian ha explicado que el título alude a la costumbre de Sandman de refugiarse en casa entre gira y gira, y que las letras hablan tanto de la dureza de estar lejos de los suyos en carretera como de la alegría de volver.

La portada es una fotografía tomada por el propio Sandman: un retrato de Hrechdakian reflejada en la ventanilla de un tren camino de Amberes, en 1998. El disco incluye además notas interiores firmadas por el escritor Hanif Abdurraqib.

Las ocho canciones de «Cocoon»

Algunas de estas canciones ya habían circulado en bootlegs y en el recopilatorio póstumo Sandbox: The Music of Mark Sandman (2004), pero Cocoon las presenta por primera vez como álbum unificado y no como piezas sueltas. Esta es la lista completa de temas:

«Tomorrow»

«Wig»

«Patience»

«Spaceman Charm»

«Justine»

«Moons Of Jupiter»

«Cocoon»

«Pretty Face»

Morphine: el trío que reinventó el rock sin guitarras

Morphine nació en Boston en 1989 de la mano de Sandman, que sustituyó la guitarra eléctrica por un bajo de dos cuerdas tocado con slide, y del saxofonista Dana Colley, con quien construyó un sonido que la propia banda bautizó como «low rock»: denso, nocturno, con influencias de jazz y blues, y sin una sola guitarra en su formación original. Cure for Pain (1993) se convirtió en su disco de referencia y en un hito del rock alternativo de los noventa, seguido por Yes (1995) y Like Swimming (1997), antes de que Sandman muriera en pleno concierto en 1999.

Tras su muerte, los miembros supervivientes cerraron el capítulo con The Night (2000), grabado como cuarteto gracias a la batería de Jerome Deupree y Billy Conway. De aquella misma etapa final, la de las sesiones abandonadas antes de The Night, procede el material que ahora forma Cocoon.

¿Habías escuchado hablar de estas sesiones perdidas de Morphine? ¿Qué crees que aporta escuchar hoy la voz de Sandman en canciones nuevas?

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