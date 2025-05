Pendulum regresa con «Inertia», su primer álbum en 15 años, y estrena el single «Save The Cat»

La banda australiana-británica Pendulum ha anunciado su regreso triunfal con Inertia, su primer álbum de estudio en 15 años, que verá la luz el 22 de agosto de 2025 a través de Mushroom Music. Este esperado trabajo, descrito como el más personal de la banda hasta la fecha, incluye 16 canciones y colaboraciones estelares con artistas como Bullet For My Valentine, Wargasm, AWOLNATION, Scarlxrd, Joey Valence & Brae y Hybrid Minds. Junto al anuncio, Pendulum ha lanzado el single Save The Cat, un himno screamo cargado de intensidad emocional que marca el tono de este nuevo capítulo. La banda también ha confirmado fechas en vivo en el Reino Unido para el verano de 2025, consolidando su retorno tras los EPs Elemental (2021) y Anima (2023).

Inertia: un viaje personal y sonoro para Pendulum

Inertia representa un hito en la trayectoria de Pendulum, siendo su primer álbum desde Immersion (2010). Producido por el vocalista Rob Swire junto a Owen Charles en el estudio de la banda en Londres, el disco comenzó a gestarse en 2020, evolucionando a partir de los EPs Elemental y Anima. Según Rob Swire, el álbum refleja una exploración de los límites de Pendulum, inspirándose en la evolución de The Prodigy desde el rave puro hacia un sonido propio. “Estaba probando hasta dónde podíamos llevar a Pendulum, viendo qué podíamos permitirnos”, afirmó Swire, destacando cómo las rupturas personales influyeron en el proceso creativo, despojándolo todo para revelar la esencia de la banda. Inertia combina el característico drum and bass de Pendulum con elementos de metal, rap y rock electrónico, integrando ocho temas de los EPs mencionados y ocho nuevas canciones. El tracklist completo es: Driver, Come Alive, Save The Cat, Archangel, Nothing For Free, Cannibal (con Wargasm), Constellations, Halo (con Bullet For My Valentine), Louder Than Words (con Hybrid Minds), Napalm (con Joey Valence & Brae), The Endless Gaze, Guiding Lights (con AWOLNATION), Colourfast, Silent Spinner, Mercy Killing (con Scarlxrd) y Cartagena. La banda describe este trabajo como su lanzamiento más emocional y crudo, un reflejo de su reinvención sonora y personal.

Save The Cat: un single visceral con raíces emocionales

El single Save The Cat, lanzado el 27 de mayo de 2025, es la carta de presentación de Inertia y encapsula la nueva dirección de Pendulum. Este tema, descrito como un “himno screamo”, fue escrito por Rob Swire durante un período de introspección tras dos rupturas personales: una que se desmoronó lentamente y otra que llegó de forma inesperada. “Fue escrito en un momento de cuestionamiento y frustración. El amor se sentía como algo en lo que ya no confiaba plenamente”, confesó Swire. La canción combina la energía cruda del drum and bass con un enfoque más pesado, manteniendo las raíces electrónicas de la banda. Además de Save The Cat, Inertia incluye singles previos como Halo (con Bullet For My Valentine), Louder Than Words (con Hybrid Minds), Mercy Killing (con Scarlxrd) y Napalm (con Joey Valence & Brae), que ya habían sido presentados en los EPs Elemental y Anima o en shows en vivo durante 2023 y 2024. El video oficial de Save The Cat, dirigido por Jason Baker, está disponible en YouTube, reforzando la intensidad visual del tema.

Giras y presentaciones: Pendulum vuelve a los escenarios

Pendulum celebrará el lanzamiento de Inertia con una serie de presentaciones en el Reino Unido durante el verano de 2025. Entre las fechas confirmadas están un concierto en Dreamland en Margate a finales de mayo, seguido de shows en Plymouth (13 de junio), The Piece Hall en Halifax (14 de junio) y el Open Air Theatre en Scarborough (20 de junio). El punto culminante será su mayor concierto hasta la fecha, el 9 de agosto de 2025, en el National Bowl de Milton Keynes, con una capacidad de 65.000 personas. Desafortunadamente, no hay fechas confirmadas en España hasta el momento, aunque la banda ha expresado su intención de continuar girando tras el lanzamiento, lo que podría incluir festivales europeos.

Además de Inertia, Pendulum ha dejado huella con su habilidad para fusionar géneros, desde su debut Hold Your Colour (2005) hasta colaboraciones con artistas como In Flames y Steven Wilson en Immersion. Inertia no solo marca su regreso, sino también una evolución hacia un sonido más pesado y personal. En conclusión, Pendulum demuestra con Inertia y Save The Cat que sigue siendo una fuerza innovadora en la música electrónica, lista para reconquistar a sus seguidores y atraer a nuevas audiencias con su energía renovada.

La odisea sonora de Pendulum: una fusión única de drum and bass y rock electrónico

Formada en 2002 en Perth, Australia, por Rob Swire, Gareth McGrillen y Paul “El Hornet” Harding, Pendulum se ha consolidado como una de las bandas más innovadoras en la intersección del drum and bass, el rock electrónico y el rock alternativo. Su carrera, marcada por una evolución constante y una habilidad para trascender géneros, ha dejado un legado de cuatro álbumes de estudio, múltiples EPs y un impacto duradero en la escena electrónica global.

El viaje de Pendulum comenzó con su single Vault (2003), que resonó en la escena drum and bass del Reino Unido, llevándolos a mudarse a Londres. Su álbum debut, Hold Your Colour (2005), editado bajo Breakbeat Kaos, los catapultó a la fama con temas como Slam y Fasten Your Seatbelt. Este trabajo estableció su sonido característico, combinando breaks acelerados y líneas de bajo potentes con elementos de rock. La incorporación de músicos como el guitarrista Perry Ap Gwynedd, el baterista Kodish y el MC Verse amplificó su presencia en vivo, llevándolos a firmar con Warner Bros.

En 2008, In Silico marcó un giro hacia un sonido más mainstream, con influencias de rock electrónico en temas como Propane Nightmares. Su tercer álbum, Immersion (2010), considerado por muchos su obra más completa, incluyó colaboraciones con In Flames (Self Vs Self) y Steven Wilson (The Fountain), además de éxitos como Watercolour y Witchcraft. Este disco, que alcanzó el estatus de platino, consolidó a Pendulum como referentes del género. Sin embargo, en 2012, Rob Swire anunció una pausa para enfocarse en Knife Party, su proyecto de electro house y dubstep con Gareth McGrillen. Durante este período, la banda cesó sus presentaciones en vivo, aunque Swire insinuó un posible regreso en 2013.

El retorno de Pendulum se materializó en 2016 con una actuación en el Ultra Music Festival, seguida por el álbum de remixes The Reworks (2018) y los EPs Elemental (2021) y Anima (2023). Estos trabajos sentaron las bases para Inertia (2025), su cuarto álbum, que promete ser su lanzamiento más personal, con colaboraciones de alto perfil y un sonido que fusiona drum and bass con metal y rap. A lo largo de su carrera, Pendulum ha destacado por sus remixes de artistas como The Prodigy (Voodoo People), Led Zeppelin (Immigrant Song) y Metallica (Master of Puppets), demostrando su versatilidad.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Pendulum ha evolucionado desde sus raíces en el drum and bass hasta convertirse en una fuerza híbrida que desafía las etiquetas. Su capacidad para reinventarse, como se evidencia en Inertia, asegura que sigan siendo relevantes en un panorama musical en constante cambio.

