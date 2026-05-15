Guille Galván – Nadie con ese nombre vive aquí

La primera vez que escuché a Guille Galván hablar de su padre fue en una entrevista donde explicaba que sus primeros recuerdos musicales son un hombre cantando con una guitarra: ni un disco ni una radio, un hombre. De él aprendió los primeros acordes, el respeto por el oficio, la idea de que lo que haces importa más que tú mismo. Eso me pareció importante: y ahora, al escuchar este debut, me parece la clave de todo lo que lleva detrás.

Nadie con ese nombre vive aquí llega en un momento curioso para él. Vetusta Morla en pausa, más de dos décadas de retaguardia creativa a sus espaldas, y de repente esto: su nombre solo en la portada, su voz sola frente al micrófono. Durante todo ese tiempo Galván fue uno de los arquitectos de una de las bandas más grandes del rock en español: el que construía los andamios de canciones memorables, sabiendo exactamente dónde poner cada cosa para que el conjunto funcionara. Un trabajo de enorme precisión que, por su propia naturaleza, tiende a resultar sigiloso cuando sale bien. Hasta ahora no había pasado de hacer coros en la banda.

De niño tenía vegetaciones, le daba apuro escucharse: eso también lo dice él, sin que nadie se lo pregunte; el pudor como punto de partida.

El título ya es una declaración. Nadie con ese nombre vive aquí suena a lo que dicen cuando llamas a una puerta equivocada, o cuando una carta vuelve sin abrir. Pero en este contexto apunta a otra cosa: al extrañamiento de mirarse al espejo después de un duelo y no reconocerse del todo, a esa persona que uno era antes y que ya no habita el mismo lugar. Galván lo entiende desde lo biográfico —el fallecimiento de su padre, el parón de la banda, hijos que crecen demasiado rápido— pero lo formula de manera que cualquiera pueda entrar. Todos hemos sido alguien que ya no somos.

El disco lo deja claro desde el principio: no hay donde esconderse. Una habitación, una guitarra, su palabra, sin épica de estadio, sin capas de producción que cubran lo que falta. Y lo que falta aquí es, precisamente, lo que se escucha: el silencio entre acordes, la voz que se presenta natural y que no intenta convencer de nada. En nuestra entrevista con él, Galván lo explica con una imagen que lo dice todo: quería hacer un disco que fuera «una persona dentro de una habitación con una voz y una guitarra contando algo«, y les pidió a sus colaboradores que decoraran esa habitación, no que la llenaran de músicos. Que eligieran si había un sillón, una alfombra, un sofá. El resultado suena exactamente así.

Él mismo nombra sus referencias: Sabina, Aute, Nick Drake, Nebraska de Springsteen, el primer disco de Bon Iver, fragmentos del disco blanco de los Beatles. Discos donde hay que imaginar lo que falta, dice. Esa frase lo define mejor que cualquier reseña: Galván no construye muros de sonido, sino huecos con forma. Y en esos huecos mete duelo, infancia, miedo al tiempo.

La genealogía que cita no es casual. Nick Drake grabó Pink Moon en dos noches, solo él y una guitarra, y entregó las cintas en recepción de la discográfica sin avisar a nadie. El resultado era tan desnudo que asustaba.

Galván aunque no llega a ese extremo —hay colaboradores, hay algún arreglo que respira—, pero la voluntad es la misma: reducir hasta que lo que quede sea verdad. Aute lo entendió igual desde la canción española. Springsteen con Nebraska demostró que la épica y la voz a los sentimientos necesita desnudez. Bon Iver en una cabaña de Wisconsin en pleno invierno grabó algo que sonaba a cicatriz. Todos ellos, en algún momento, eligieron la intemperie.

He de reconocer que cuando salió En qué momento dudé de ti como anticipo del disco, me llevé una sorpresa fuera de lo común. No porque la voz me desorientase, sino porque no es la que una imaginaría. Y es que después de más de veinte años escuchando a Pucho al frente de Vetusta Morla —esa voz que ocupa el espacio completo, con tantas subidas y bajadas, con un tono agudo, personalidad propia y tremendamente expresiva— la de Galván llega como su reverso exacto: no brilla, es mate e invita a la introspección.

Y esa diferencia, que parece menor, lo cambia todo: cambia la relación con la letra, cambia la distancia entre el que canta y el que escucha, cambia incluso el tamaño de la habitación donde uno pone el disco.

Al principio me llegó inmediatamente la referencia de Quique González. Esa misma forma de no forzar nada, de dejar que la palabra caiga en su sitio sin empujarla, de cantar desde abajo y no desde arriba. Hay canciones donde también asoma algo de Sabina, Antonio Vega, Enrique Urquijo. No es casualidad: Galván los reconoce a todos como parte de su imaginario musical y aquí se nota, no como imitación sino como sedimento. Como algo que se aprende tan adentro que ya no se puede desaprender.

Lo que más me sorprendió fue la fragilidad. No la debilidad —son cosas distintas. La fragilidad es saber que algo puede romperse y no protegerlo de todos modos. Galván cuenta que al principio, cuando empezó a grabar, intentaba esconder la voz dentro de efectos y doblajes, hacerla menos identificable. Y que en algún momento entendió que tenía que hacer exactamente lo contrario. Quitarlo todo. Grabar guitarra y voz a la vez, en una sola toma, sin posibilidad de separar después lo que no conectara. Lo que llega es exactamente lo que hay. Y lo que hay, descubres, es suficiente.

Pero sobre todo: es la voz exacta que estas canciones necesitan. No es una conclusión menor. Hay discos donde la voz y las letras conviven sin tocarse del todo, donde uno siente que otro intérprete las hubiera llevado más lejos. Aquí no: la austeridad de la voz y la desnudez de las letras se sostienen mutuamente, se explican la una a la otra. Una voz más pulida habría convertido esto en otra cosa, quizá quitándole el alma que se nota durante toda la grabación.

No es la primera vez que Galván trabaja desde la intimidad. Su banda sonora para Madrid, Ext. (2025), el filme de Juan Cavestany sobre Madrid como retrato descarnado de la ciudad, ya apuntaba en esa dirección: música al servicio de lo que se cuenta, sin protagonismo innecesario, construida desde el detalle y no desde el efectismo. Aquel trabajo demostró que sabía habitar los márgenes, los silencios, los espacios donde lo importante ocurre desde la sutileza de los detalles. Nadie con ese nombre vive aquí puede considerarse, en cierto modo, la versión cantada de ese aprendizaje.

El disco arranca con La Botella, y la comparación con Nebraska llega sola: guitarra y voz ásperas, armónica que aparece justa y desaparece. Es el gesto del trovador que llega con lo suficiente. Galván quería que el disco empezara «como el final de algo», y lo consigue: La Botella es un prólogo que mira hacia afuera antes de que el disco se recoja hacia dentro. Hay en ella una rabia contenida ante el mundo —ese día después que se vuelve absurdo cuando todo arde alrededor— que funciona como umbral, tras el cual, empieza la narración real.

En qué momento dudé de ti, el primer single, llegó antes que el disco y ya decía mucho: una confesión que lleva tiempo aplazándose, directa, sin adornos que amortigüen el golpe. Los motivos añade algo más de músculo —la producción de Campi Campón suma batería, bajo, teclados que crecen sin imponerse, dando protagonismo a la voz y la melodía acústica— y plantea la pregunta que vertebra buena parte del disco: ¿por qué hacemos lo que hacemos? No desde la filosofía, sino desde la contradicción cotidiana. Galván juega con la polisemia de la palabra razón —los motivos que nos impulsan no siempre nos dan la razón frente a los demás— y la letra se queda suspendida, sin resolver nada. Como lo hacen las preguntas que buscan cicatrizar.

Hay un coche ardiendo nació de algo real: pasó por una carretera, había un coche en llamas en el arcén, se paró a mirar. De ahí tiró el hilo hasta llegar a una pregunta más incómoda: qué somos los que miramos un accidente y no actuamos, dónde está la frontera entre la fascinación y la cobardía. Tiene unos arreglos de piano que la separan ligeramente del resto, más cinematográfica, sin que la guitarra pierda el mando. Huellas en el aire cambia el paso —algo más ligera, algo más juguetona— y lleva escondida una grabación del propio Galván de niño canturreando la sintonía de Érase una vez… el hombre, que resulta ser obra de Perales. Galván lo descubrió investigando para los créditos..

Ese tipo de casualidades pueblan la historia de este disco, y la portada es otra. Susana Blanco, artista zaragozana, construyó un collage para el que necesitaba una fotografía de Galván. La sesión la organizó una amiga fotógrafa, que lo citó sin saberlo a diez metros de la casa donde él vivió de pequeño. Cuarenta años sin pisarla. Galván fue, lo descubrió, y entendió que tenía que entrar. Que el disco no estaría terminado de otra forma. La portada lleva eso dentro aunque no lo muestre: el peso exacto de volver a un sitio donde ya nadie con ese nombre vive.

Porque Túnel de la M-30 es el centro emocional de todo. La escribió cuando su hijo pequeño le confesó que tenía miedo de hacerse mayor y olvidarse de lo que era de niño. Galván empatizó con esa angustia —la reconoció como suya también— y le respondió a través de una canción: que por mucho que crezcamos, todos llevamos las capas anteriores dentro, como los anillos de los árboles. El tiempo es un ladrón con la cartera abierta, canta en un momento, y la frase queda flotando. El videoclip, construido con material familiar en súper 8 de la infancia en los primeros ochenta, amplía el tiempo de la canción hacia atrás. La están escuchando un hombre de cuarenta y seis años, sus hijos y, de alguna manera, también el niño que él fue.

Desenladrillando el cielo llega después y cambia el tono: más esperanza, más luz que entra. Galván la describe como una canción de vuelta, como las que suenan en Nueva Orleans cuando se regresa del cementerio hacia la ciudad. Ha habido un hoyo, pero ya se está saliendo de él.

Este disco nació desde la necesidad de volver al origen mientras se transitaba un duelo. Lo dice con esa claridad que tienen los que ya no tienen nada que perder. Una crónica de los últimos dos o tres años, añadió en nuestra entrevista. Honrar a los que ya no están, decir adiós a lo que ya no es, celebrar el amor de quienes alumbran el futuro. Un programa ambicioso para once canciones acústicas. Y sin embargo funciona, porque no hay un gramo de grandilocuencia en la ejecución.

El cierre, Canción muralla, con ese órgano que sostiene todo el tema como un lamento o plegaria, convierte en declaración explícita lo que el disco entero ha estado haciendo en silencio.

Galván aspira a hacer canciones que le caigan bien a alguien, que le ayuden, que el día de mañana las tenga interiorizadas sin saber ni de quién son: la música como muralla. Es una despedida solemne pero discreta, pues el disco no termina con un golpe sino con algo que se apaga lentamente, como cuando alguien se va de una habitación y tarda en cerrar la puerta.

Lo que queda, después de escucharlo, es una pregunta que no tiene respuesta clara: ¿cuánto de lo que Galván llevaba en Vetusta Morla era suyo y cuánto era de la banda? Este disco no responde a eso directamente. Pero sugiere que había una voz esperando turno desde hace mucho tiempo. Una voz formada junto a un padre que le enseñó los primeros acordes y que escribía, que creció leyendo a Sabina y a Aute, que en algún momento escuchó Pink Moon y entendió que la fragilidad puede ser una forma de poder.

Nadie con ese nombre vive aquí es un disco que parece pasar de puntillas pero que deja huella: sin quererlo ahonda en nosotros. Y eso es exactamente lo que hacen los discos sinceros: no te atrapan de golpe sino que te vas dando cuenta, días después, de que algo se quedó dentro y te caló hasta los huesos.

Escucha Nadie con ese nombre vive aquí de Guille Galván