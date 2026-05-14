My Chemical Romance ha confirmado la edición deluxe de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, el cuarto y último álbum de estudio de la banda, publicado originalmente el 22 de noviembre de 2010 bajo el sello Reprise Records. El anuncio llega el mismo día que encabezan la primera jornada del festival Sonic Temple en Columbus, Ohio, y se produce a través de un teaser en Instagram donde la portada del disco aparecía sobreimpresionada con el numeral romano XV —quince, el aniversario que técnicamente ya pasó en noviembre de 2025— y una única palabra como pie de foto: Tomorrow. El movimiento sigue el patrón que la banda ya empleó el año pasado con la edición deluxe remasterizada de Three Cheers for Sweet Revenge, y confirma que MCR están en modo archivo activo: cada álbum de su catálogo recibe tarde o temprano su revisión conmemorativa.

Killjoys, cámara, acción: qué hay detrás de la reedición

Los detalles completos del contenido extra de la edición deluxe de Danger Days se revelarán en las próximas horas, pero el precedente que dejó el relanzamiento de Three Cheers for Sweet Revenge en junio de 2025 apunta a una remezcla y remasterización a cargo de un productor de peso, más un puñado de grabaciones inéditas de sesiones de estudio. En aquel caso, fue Rich Costey quien firmó el trabajo técnico; queda por confirmar si repite aquí o si regresa Rob Cavallo, productor original de Danger Days y responsable también de The Black Parade.

Danger Days fue, en su momento, el disco más extrovertido de la banda. Después del teatro grandilocuente de The Black Parade, Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro y Mikey Way dieron un volantazo hacia una California postapocalíptica de 2019 con pistolas de rayos, máscaras de colores y una banda sonora que mezclaba garage punk de los Stooges, new wave británico y sintetizadores de neón. El resultado fue el disco en el que MCR tenían más claro que nunca que se divertían: «It’s not a concept album. There’s no story. The songs are extremely direct. We had so much fun doing it», declaró Way a NME tras el lanzamiento. En español: «No es un álbum conceptual. No hay historia. Las canciones son muy directas. Nos lo pasamos genial haciéndolo».

La banda grabó más de treinta y seis canciones en total durante las sesiones, la mayoría descartadas. Una primera iteración del álbum, registrada junto al productor Brendan O’Brien, fue abandonada por completo porque sonaba, según sus propias palabras, aburrida. El resultado final que llegó a Reprise tiene quince cortes, incluidos los interludios de la emisora pirata del DJ Dr. Death Defying —voz de Steve Righ?—, y una única canción extra que circuló en la versión digital de iTunes: «We Don’t Need Another Song About California». El teaser con el numeral XV no es casual: hay material descartado suficiente para justificar un segundo disco lleno de demos y maquetas. Si la edición de Three Cheers rescató cuatro directos de BBC Radio 1 de 2005, Danger Days podría desenterrar material de las sesiones con O’Brien o las primeras maquetas de «Na Na Na», «SING» o «Planetary (GO!)».

La noticia llega en un momento en que MCR llevan un año largo tocando The Black Parade al completo en cada show de su gira mundial. Después de Sonic Temple, la banda aterriza en Europa a finales de junio, con fechas que incluyen tres noches en el Wembley Stadium de Londres y una parada en el Iberdrola Music de Madrid el 18 de julio. Esas fechas siguen bajo el paraguas del «Black Parade 2026 Tour», por lo que un giro hacia Danger Days en vivo tendría que esperar, como mínimo, a sus dos noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 30 y 31 de octubre.

Tracklist original de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010)

«Look Alive, Sunshine» «Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)» «Bulletproof Heart» «SING» «Planetary (GO!)» «The Only Hope for Me Is You» «Jet-Star and the Kobra Kid/Traffic Report» «Party Poison» «Save Yourself, I’ll Hold Them Back» «S/C/A/R/E/C/R/O/W» «Summertime» «DESTROYA» «The Kids from Yesterday» «Goodnite, Dr. Death» «Vampire Money»

Los bonus tracks y el contenido adicional de la edición deluxe se anunciarán próximamente.

Gira Europa y España 2026

30 junio – Liverpool, UK – Anfield Stadium

– Anfield Stadium 4 julio – Glasgow, UK – Bellahouston Park

– Bellahouston Park 8 julio – Londres, UK – Wembley Stadium

– Wembley Stadium 10 julio – Londres, UK – Wembley Stadium

– Wembley Stadium 11 julio – Londres, UK – Wembley Stadium

– Wembley Stadium 15 julio – Florencia, IT – Visarno Arena

– Visarno Arena 18 julio – Madrid, ES – Iberdrola Music

La fecha de Madrid del 18 de julio en el Iberdrola Music es la única parada española confirmada de la gira europea. Las entradas están disponibles a través de los canales habituales de venta.

El último disparo de los Killjoys

My Chemical Romance surgieron en Newark, Nueva Jersey, en 2001, con un sonido que fusionaba el hardcore emocional de la escena de Trenton con la teatralidad del glam rock y el post-punk británico. Su debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) fue un disco violento y catártico que apenas circuló fuera del circuito underground, pero Three Cheers for Sweet Revenge (2004) los catapultó al mainstream emo con «Helena» e «I’m Not Okay (I Promise)». El salto definitivo llegó con The Black Parade (2006), ópera rock de estadios que dividió a la crítica pero vendió millones y los convirtió en la banda emblema de una generación.

Danger Days (2010) fue su despedida antes de la separación de 2013, y también el disco que menos encaja en la narrativa oscura con la que la mayoría de la gente los identifica: guitarras radiantes, ritmos de baile y un universo visual que prefiguraba el revival estético de los ochenta que dominaría la siguiente década. La reunión en 2019 y el single «The Foundations of Decay» (2022) confirmaron que la banda seguía operativa, aunque sin álbum nuevo a la vista. Esta reedición de Danger Days es, por ahora, la mejor señal de que MCR están revisando su catálogo con calma y criterio antes de lo que sea que venga después.

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