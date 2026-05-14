Pond siguen destilando Terrestrials antes de que el disco llegue a las tiendas. El 12 de mayo publicaron ‘Through The Heather’, el tercer single de su undécimo álbum de estudio, previsto para el 19 de junio en Mangovision —su propio sello— a través de Secretly Distribution. Es el paso más introspectivo del trío de adelantos, y el que mejor revela hacia dónde apunta el disco en sus momentos más sosegados.

El grupo de Perth ya había tanteado el terreno con el tema homónimo ‘Terrestrials’ y con ‘Two Hands’, una pieza de rock urgente centrada en la destrucción de los refugios rupestres de Juukun Gorge por parte de Rio Tinto. ‘Through The Heather’ cambia de registro: aquí el volumen baja y el espacio se expande.

Guitarras parpadeantes y reverb a pellizcos

La canción nació durante la gira europea que Pond completaron el año pasado. El batería James ‘Gin’ Ireland empezó a experimentar en Ableton dentro de una furgoneta de tour, y él junto al multiinstrumentista Jay Watson la desarrollaron después en una habitación de hotel. El resultado es una pieza construida sobre guitarras de tañido suave y una línea de sintetizador melódica y envolvente, con destellos de reverb de muelle que el propio grupo ejecutó a mano.

El frontman Nicholas Allbrook describió el proceso con su habitual franqueza: «A veces el rock and roll es un juego glamuroso, cielo, pero normalmente no lo es. Qué curioso que una canción tan bonita, melancólica y buscadora naciera rodeada de bolsas de patatas y chándales en una furgoneta llena de unos sucios cerdos».

Eso sí, también añaden que grabaron el tema con visitas al Océano Índico desde su estudio en Australia, y precisamente asa imagen —grabar mirando el Índico con la tele de fondo— resume bien el tono de Terrestrials: un disco que, según sus propias reglas de producción, descartó los pedales de fuzz, las baladas y, en sus propias palabras, el «rollo Pink Floyd». El concepto que guía el álbum es «góticos en el pub», con referencias declaradas a Sisters of Mercy y Magazine. ‘Through The Heather’ encaja en ese marco: es oscura en su melancolía, pero ligera en su construcción.

Tracklist de ‘Terrestrials‘, el nuevo disco de Pond

‘Skyworks’ ‘Casuarina’ ‘Through The Heather’ ‘Two Hands’ ‘Roebuck Plains’ ‘The Fatal Shore’ ‘Tourmaline’ ‘Terrestrials’ ‘Personal Hell’ ‘Nashville (I’m Dying)’

Gira norteamericana junto a Djo

Viene un periodo ocupado para Pond en el directo. Antes de arrancar su gira norteamericana, Pond tienen confirmada una fecha en Australia: 20 de junio, Brisbane (Against the Grain Festival, junto a Stereolab y Rolling Blackout Coastal Fever). El bloque americano arranca en julio y se extiende hasta septiembre, con varios shows como soporte de Djo, el proyecto musical del actor y productor Joe Keery. No hay fechas europeas anunciadas por el momento.

20 jun — Brisbane, Australia @ Against the Grain Festival

— Brisbane, Australia @ Against the Grain Festival 10 jul — Atlanta, GA @ Terminal West

— Atlanta, GA @ Terminal West 14 jul — Pittsburgh, PA @ Stage AE *

— Pittsburgh, PA @ Stage AE * 17 jul — Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium *

— Forest Hills, NY @ Forest Hills Stadium * 21 jul — Portland, ME @ Thompson’s Point *

— Portland, ME @ Thompson’s Point * 23 jul — Lewiston, NY @ Artpark Amphitheatre *

— Lewiston, NY @ Artpark Amphitheatre * 24 jul — Toronto, ON @ Concert Hall

— Toronto, ON @ Concert Hall 31 jul — Richmond, VA @ Allianz Amphitheatre at the Riverfront *

— Richmond, VA @ Allianz Amphitheatre at the Riverfront * 6 ago — Nashville, TN @ Brooklyn Bowl

— Nashville, TN @ Brooklyn Bowl 27 ago — Chicago, IL @ Metro

— Chicago, IL @ Metro 29 ago — Minneapolis, MN @ Fine Line

— Minneapolis, MN @ Fine Line 3 sep — Seattle, WA @ The Showbox

— Seattle, WA @ The Showbox 7 sep — Portland, OR @ Revolution Hall

— Portland, OR @ Revolution Hall 12 sep — Denver, CO @ Gothic Theatre

— Denver, CO @ Gothic Theatre 16 sep — Austin, TX @ Mohawk Outdoor

— Austin, TX @ Mohawk Outdoor 18 sep — Dallas, TX @ Studio at the Bomb Factory

— Dallas, TX @ Studio at the Bomb Factory 22 sep — Los Angeles, CA @ The Bellwether

* como soporte de Djo

Entradas disponibles en la web oficial del álbum.

Once álbumes después, Pond siguen reinventando la psicodelia desde Perth

Pond se formaron en Perth a finales de los 2000 en la órbita del mismo círculo del que salió Tame Impala. Formados por Nicholas Allbrook, Jay Watson, Joe Ryan, Jamie Terry y James Ireland, publicaron su debut homónimo en 2009 y fueron afianzando un sonido que mezcla psicodelia, glam y rock de garaje. El disco que los situó en el mapa internacional fue Hobo Rocket (2013), y The Weather (2017) consolidó su capacidad para moverse entre el pop destilado y el rock más abrasivo.

Tras el aclamado 9 (2021), entregaron Stung! en 2024, un trabajo que mantenía la energía fragmentada del anterior pero con una producción más desnuda. Terrestrials llega con un conjunto de reglas autoimpuestas que apuntan a una nueva contención formal: menos capas, más sala, más tensión dinámica. ‘Through The Heather’ es hasta ahora el ejemplo más claro de esa dirección.

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