El rugido de la vieja escuela

De vez en cuando se publican discos que te hacen vibrar hacia las raíces del sonido de carretera, arena y sol abrasador. Son esos tiempos donde los motores rugen a través de las interestatales norteamericanas y los grandes carteles publicitarios se cruzan por nuestra pupilas. Es el eco del motor bajo los glúteos mientras un amplificador saturado en los sótanos de Akron resuena todavía veinticuatro años después. No es nostalgia, es una cuestión de ADN. The Black Keys han decidido detener el reloj y volver al origen, no por falta de ideas, sino por una necesidad vital de purga sonora. Ante los tiempo que corren, las venas exigen recuperar sangre joven. Su nuevo trabajo, Peaches!, se siente como ese primer trago de bourbon en un bar de carretera: quema el esófago, pero reconforta el alma.

The Black Keys: el dulce engaño de Peaches!

El nombre de la banda remite a la identidad más desnuda del dúo: dos tipos sosteniendo un lenguaje de guitarras, ritmo y blues sin barniz, justo lo que este disco quiere recuperar. Y Peaches! funciona como una imagen ambigua y muy potente: algo dulce, luminoso y casi pop en la superficie, pero también algo que se pudre, se oxida o se deshace si lo miras de cerca.

En el contexto del álbum, el título encaja con esa mezcla de vitalidad y desgaste. La banda grabó el disco en un impulso muy instintivo, casi terapéutico, mientras Auerbach atravesaba una situación familiar durísima, y las fuentes lo describen como su trabajo más crudo y natural desde el debut, hecho con todos los músicos tocando en la misma sala y con pocas sobregrabaciones. Así que el nombre no solo suena bien: también resume la tensión central del álbum entre lo dulce y lo herido, entre la apariencia ligera y el fondo áspero.

El título parece inocente, casi juguetón, pero en realidad es una máscara. Bajo esa dulzura late carne, sudor y duelo; una belleza que siempre está a punto de quebrarse. Es un disco que, por dentro, huele a óxido, blues y supervivencia, y las llaves negras lo hacen rugir desde esa herida

El núcleo de Ohio

Lanzado oficialmente el 1 de mayo de 2026 bajo los sellos Easy Eye Sound y Warner Records, el disco supone una ruptura con las producciones más pulidas de sus últimos años. Grabado bajo una filosofía estrictamente DIY, el dúo se encerró en una habitación para capturar la energía del momento, con mínimas sobregrabaciones y una crudeza que remite directamente a su debut The Big Come Up (2002).

La producción, a cargo de los propios Dan Auerbach y Patrick Carney, busca la imperfección. Se escuchan los pies marcando el ritmo en el suelo de madera y el siseo de las cintas. Es un álbum de versiones, sí, pero ejecutado con la urgencia de quien está escribiendo su propio testamento.

La historia de The Black Keys es la de una resistencia cultural. Formados por el guitarrista y vocalista Dan Auerbach y el baterista Patrick Carney, la banda ha pasado de grabar en garajes húmedos a llenar estadios en todo el mundo. Sin embargo, en Peaches! la membresía actual se siente más cohesionada que nunca, actuando como un solo organismo que respira al ritmo del blues y el R&B, sobre todo teniendo en cuenta que su u trayectoria ha sido un viaje pendular. Desde el blues pantanoso de sus inicios hasta el éxito masivo de El Camino (2011), siempre han sabido cuándo volver a casa. Y este disco es el regreso definitivo al hogar.

El sonido de la víscera

Si algo define el estilo de sonido en este trabajo es la economía de recursos. La instrumentación se reduce a lo esencial: una guitarra que ruge, una batería que golpea con la contundencia de un mazo y el aire que separa a ambos músicos. No hay artificios. El uso de equipos vintage aporta una calidez analógica que es rara en la era del streaming.

El análisis completo de la voz de Dan Auerbach en este disco nos revela a un intérprete que ha dejado de cantar para empezar a contar. Su voz suena desgarrada, impregnada de una fatiga emocional que encaja perfectamente con el repertorio elegido. Hay un matiz de vulnerabilidad en los falsetes que no habíamos escuchado antes, una entrega que solo se consigue cuando la música es, literalmente, una terapia.

la mejor manera de caNalizar el dolor es a través del arte

Lo efímero oculto frente al óxido

La dirección de arte ha corrido a cargo de Michael Carney, quien ha sabido capturar la esencia del proyecto utilizando una imagen icónica del legendario fotógrafo William Eggleston. En la portada vemos un tejado corroído, fruta esparcida como restos de algo que ya pasó, y un cartel oxidado de Coca-Cola que corona una estructura de metal sobre la que reza, en letras grandes y amarillas, la palabra «PEACHES!», melocotones. Esas letras amarillas y vibrantes parecen resistirse a la desaparición, gritando un título dulce sobre una superficie que el tiempo ha intentado devorar.

Estamos ante una metáfora visual del sur de Estados Unidos, un territorio donde la belleza nace de la decadencia y el color se refugia en lo que otros han dejado atrás. El contraste es total: un cielo azul profundo y limpio se enfrenta a las texturas rugosas, casi táctiles, del techo oxidado. Esta composición se siente tan americana como el propio blues, una música nacida del esfuerzo y la tierra. No es una imagen que requiera manual de instrucciones; simplemente evoca una temperatura de asfalto caliente y un lugar donde el tiempo parece haberse detenido a descansar.

Lo dulce frente a lo que duele

Detrás del voltaje, del fuzz y de ese groove que parece salir de la tierra, hay algo que no se puede amplificar: la fragilidad. Peaches! nace en un lugar incómodo, casi sagrado. No es el estudio como espacio creativo, es el estudio como refugio. Mientras Dan Auerbach acompaña a su padre en el tramo final de su vida, la música deja de ser oficio y se convierte en necesidad. Pero este no es un disco de despedida en el sentido clásico. No hay solemnidad impostada ni dramatismo calculado. Aquí no se llora hacia afuera, se respira hacia dentro.

El título Peaches! actúa como una grieta conceptual. Lo dulce, lo jugoso, lo aparentemente ligero… frente a la certeza de lo inevitable. Como esa fruta que madura demasiado rápido y empieza a deshacerse entre las manos. Hay belleza en ese instante, pero también urgencia. El disco vive exactamente ahí: en el punto en el que lo placentero y lo doloroso dejan de ser opuestos y se vuelven inseparables.

Que sea un álbum de versiones no es casualidad, es casi una declaración emocional. Auerbach y Carney no están escribiendo su historia: están habitando la de otros para poder entender la suya. El blues siempre ha funcionado así, como un lenguaje prestado para decir lo que cuesta decir en voz propia. Y en ese gesto hay algo profundamente honesto: reconocer que el dolor no es nuevo, que otros ya lo cantaron antes, que uno solo se suma a esa cadena. Es como si Ike Turner, Kimbrough o Burnside no fueran referencias, sino compañeros invisibles en la sala.



«El contexto pesa. No hay artificio posible ahí. Lo que sale es lo que hay: blues como lenguaje primario, R&B como memoria muscular. No hay carrera, hay despedida» -Patrick Carney

Narrativa entre surcos negros

El viaje comienza con Where There’s Smoke, There’s Fire, «Donde hay humo, nena, hay fuego», una versión de Willie Griffin que establece el tono del disco: un groove hipnótico que parece arrastrarse por el barro. La transición hacia Stop Arguing Over Me mantiene la tensión, antes de desembocar en la vibrante Who’s Been Foolin’ You, donde Carney demuestra por qué es uno de los bateristas más personales del género.

La melancolía se apodera del ambiente con It’s a Dream («Necesito que alivies este dolor en mi corazón (…) Es el principio del fin, amigo mío»). Luego suena la nocturna Tomorrow Night, preparando el terreno para el primer sencillo del álbum. You Got To Lose es un homenaje directo a Ike Turner y Earl Hooker, donde la guitarra de Auerbach muerde con una ferocidad inaudita. En esta canción, las letras traducidas resuenan con una verdad universal: «Tienes que perder / no siempre puedes ganar».

El álbum sigue explorando rincones oscuros con Tell Me You Love Me y la electrizante She Does It Right, original de los británicos Dr. Feelgood, que inyecta una dosis de pub rock frenético al conjunto. Hacia el final, Fireman Ring the Bell nos devuelve al blues del Delta más puro, cerrando el ciclo con Nobody But You Baby, una despedida que deja un rastro de distorsión en el aire.

«Todo se grabó en vivo en uno, sin separación, incluidas las voces. Fue una pesadilla mezclarlo, pero logramos que sonara crudo y sucio. Lo de imperfecto es bonito» –The Black Keys

Azúcar, óxido y despedida

Lo que The Black Keys pone sobre la mesa es un cuerpo vivo, todavía caliente, que respira a través de canciones que ya existían pero que aquí se sienten atravesadas por una urgencia nueva. Al versionar, en este contexto, no es mirar atrás: es agarrarse a una tradición, lenguaje, y a una forma de entender la música que no necesita explicación porque nace del estómago. Cuando todo alrededor empieza a resquebrajarse —el tiempo, la vida, la despedida—, ese lenguaje se convierte en refugio.

El disco evita la trampa más fácil: la de la reverencia estéril. No hay museo aquí. Cada tema suena como si estuviera en juego algo más que el resultado final. Como si tocar fuera, literalmente, la única manera de sostenerse en pie. Y en ese proceso, lo que pasa a través de The Black Keys no es nostalgia: es presente en carne viva. Por eso este disco termina siendo, paradójicamente, uno de los más personales de su carrera. Porque cuando todo sobra —la producción, el concepto, la ambición—, lo único que queda es la necesidad. Y desde ahí, desde ese lugar incómodo y honesto, nace algo que no se puede fingir.

Peaches! suena a historia viva porque ésta está en riesgo. Porque no intenta perdurar sino existir. Y en esa forma de agarrarse al blues, como quien se agarra a una cuerda en mitad de la caída, The Black Keys encuentran algo que llevaban años rozando pero que aquí, por fin, se rompe del todo. En un mundo de sonidos procesados, duro, conflictivo e injusto, este disco es un recordatorio de que todo lo que necesitas son un par de amigos, una habitación y algo que decir. El blues no ha muerto, solo estaba esperando a que alguien volviera a encender el amplificador con la urgencia adecuada.

Escucha aquí «Peache’s» de The Black Keys