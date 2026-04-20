El abismo eléctrico de Norfolk

La aguja cae sobre el vinilo y éste empieza a girar. Total Dive es una zambullida sin saber si hay fondo, un paisaje cosido a mano, casi fantasma, como si alguien hubiera bordado la memoria de un lugar que ya no existe. Sobre él, un cielo de color de lana sucia que pesa en los hombros. No es un lugar de neones y ritmos frenéticos, sino un espacio de campos infinitos que terminan en fábricas abandonadas.

De ese barro y de esa quietud tensa surge Brown Horse, una banda de Norwich que ha aprendido a leer el mapa del alt‑country desde una perspectiva puramente británica, mezclando folk y country de los 70 con guitarras noventeras y depresión indie de la vieja escuela. Tras tres discos en tres años, y un ritmo de productividad casi suicida, regresan ahora con Total Dive para afianzar su sitio en el fango emocional: el punto exacto donde la distorsión, la melancolía y la carretera mojada se dan la mano.

Total Dive es el cierre de una trilogía iniciada con el polvo de los caminos y que ahora se hunde en las aguas estancadas de la madurez. Si sus trabajos anteriores buscaban el horizonte, este nuevo disco mira directamente hacia adentro, allí donde la nostalgía se vuelve espesa y el eco de las guitarras eléctricas sirve de único refugio contra el paso del tiempo. Una carretera que ya no aparece en los mapas pero que sigues recordando cuando termina.

Un ADN de diseño exclusivo

El álbum llega bajo el amparo de Loose Music, probablemente el sello que mejor entiende este tipo de derivas entre el alt‑country, el folk torturado y el ruido contenido. Grabado entre las paredes de Sickroom Studios y Bam Bam Studios, Total Dive respira esa humedad del este de Inglaterra: salas pequeñas, techos bajos y electricidad suspendida en el aire. La producción de Owen Turner captura la esencia de las tomas en directo registradas por el ingeniero Harry Jordan, apostando por un sonido orgánico, sin barnices digitales innecesarios.

La masterización de Scoops Dardaris aporta el brillo justo a unas canciones que oscilan entre el susurro y el estruendo controlado. Un detalle clave es el arte de la portada, obra de Emma Tovell, integrante de la banda: su trazo condensa esa dualidad de cielos aborregados y siluetas industriales que define el imaginario del disco. La fotografía de Deva O’Neill y los vídeos dirigidos por Alistair Nicholls terminan de cerrar el círculo, dando forma a un universo estético reconocible al instante, donde cada capa visual dialoga con lo que suena.

«’Total Dive’ es nuestro mejor álbum hasta ahora. Los cuatro contribuimos con canciones, así que hay mucha variedad en las voces y los temas. es por ello que el álbum es más fuerte y cohesionado. Lo que nos interesa es escribir y compartir el sonido que buscamos. Es casi instintivo» –Brown Horse

El regreso a las raíces

La historia de esta banda se escribe con paciencia y una honestidad brutal. Tras irrumpir en la escena con el aclamado Reservoir (2024), el grupo no tardó en demostrar que no eran un fenómeno de un solo disparo. Su segundo largo, All The Right Weaknesses (2025), amplió los límites de su sonido, ganándose el respeto de la crítica internacional y situándolos como los herederos naturales del folk eléctrico más crudo.

Para este tercer asalto, la formación ha decidido replegarse. Tras haber funcionado como un sexteto en sus inicios, ahora se presentan como un cuarteto nuclear sólido. La ausencia de Phoebe Troup y Ben Auld, piezas clave en el pasado, se siente no como una carencia, sino como una destilación de su esencia. La membresía actual se siente más cohesionada que nunca, permitiendo que la improvisación y la comunicación no verbal fluyan con una libertad casi telepática durante las sesiones de grabación.

La arquitectura sonora de Brown Horse

En Total Dive, el paisaje sonoro se construye sobre capas de texturas analógicas. La instrumentación es un diálogo constante entre la tradición y la distorsión. El uso del pedal steel y el lap steel a manos de Emma Tovell no se limita a los adornos clásicos del género, sino que crea ambientes casi psicodélicos, nubes de sonido que envuelven las estructuras de las canciones.

Las guitarras de Nyle Holihan aportan el músculo necesario, alternando entre arpegios delicados de mandolina y ataques eléctricos que muerden. El soporte rítmico, con el bajo de Tovell y el órgano de Rowan Braham, proporciona una base densa, un suelo fértil donde las composiciones crecen orgánicamente. La inclusión del acordeón y el piano añade esa pátina de atemporalidad, haciendo que el disco suene como algo que podrías haber encontrado en una caja de vinilos olvidados de los años setenta.

«Somos una banda de Norwich (Reino Unido), tocamos lo que nos gusta llamar ‘Slacker Twang’. es folk rock bastante variado con algo de rock más flojo y country» –Brown Horse

La voz de la derrota y la esperanza

Patrick Turner posee una voz que parece haber sido curtida por el viento frío del Mar del Norte. Su entrega no busca la perfección técnica, sino la verdad emocional. Es una garganta que se rompe en los momentos justos, transmitiendo una vulnerabilidad que conecta de inmediato con el oyente. Su capacidad para pasar del murmullo confesional al grito desesperado define gran parte del atractivo de este trabajo.

Acompañando esta travesía vocal encontramos a Neve Cariad. Sus coros y armonías no son simples acompañamientos; actúan como el contrapunto luminoso a la aspereza de Turner. En muchos temas, la voz de Cariad funciona como una presencia fantasmal, una guía en medio de la niebla que ayuda a navegar por las letras más oscuras del álbum. Juntos, logran una química que eleva las composiciones a una dimensión casi espiritual.

Hilos y horizontes de una portada sutil

La portada de Total Dive es un manifiesto visual en sí misma. Diseñada por Tovell, presenta una estética artesanal que huye de lo digital. El marco de costura burdeos encierra un paisaje que es puro Norfolk: cielos dibujados con líneas nerviosas que parecen nubes cargadas de lluvia estática. En el centro, la silueta de una fábrica o unos silos agrícolas rompe la línea del horizonte, recordándonos que el entorno de la banda no es la arcadia idílica del campo, sino el paisaje post-industrial. Es una imagen que evoca el trabajo manual, lo tangible y lo imperfecto. La tipografía, humilde y pequeña, refuerza esa sensación de introspección. No hay nada pretencioso en este envoltorio. Representa fielmente el contenido del disco: canciones que han sido tejidas a mano, con paciencia y cicatrices, reflejando un mundo donde lo humano y lo industrial conviven en una tensa armonía.

Crónicas del hundimiento

La experiencia comienza con Sorrow Reigns, un tema que establece el tono emocional del disco. Es una entrada lenta, donde el violín de Turner llora sobre una base rítmica pesada. La letra nos habla de la inevitabilidad de la tristeza, con versos que evocan como «el dolor es el único rey que no abdica de su trono». Es una apertura valiente que no engaña a nadie sobre lo que vendrá a continuación.

Sin pausa, nos encontramos con Twisters, un corte más dinámico donde las guitarras eléctricas toman el mando. Aquí, la banda explora el caos interno comparándolo con fenómenos meteorológicos. Es una pieza de country-rock vibrante que sirve de preludio a Comeback Loading, una canción que juguetea con la idea de la redención imposible. El piano de Braham brilla aquí con una melancolía que recuerda a los mejores momentos de la Band.

La transición hacia Hares nos devuelve al folk más íntimo. Es una metáfora sobre la huida y el instinto de supervivencia en un entorno hostil. «Corremos como liebres antes de que la segadora nos alcance», reflexiona Turner con una fragilidad conmovedora. Este sentimiento de urgencia contenida se transforma en una oda a la tierra en Heart Of The Country, donde la instrumentación se vuelve expansiva, casi cinematográfica, capturando la inmensidad de los paisajes que habitan.

Más allá de la línea de flotación

Llegamos al ecuador con la pieza central, Total Dive. Es el corazón del álbum, una inmersión absoluta en el sonido del grupo. El pedal steel crea una atmósfera líquida mientras la banda se lanza a una improvisación controlada que culmina en un clímax eléctrico sobrecogedor. Tras este esfuerzo, Wreck aparece como los restos del naufragio, una balada desnuda que reflexiona sobre las relaciones rotas y los escombros emocionales que dejamos atrás.

El tramo final se inicia con Oblivion, un tema oscuro, casi fronterizo, que camina por la cuerda floja del olvido. Es el preludio perfecto para Heavy, una canción que, como su nombre indica, carga con un peso sónico considerable. Las guitarras se vuelven densas, casi espesas, arrastrándose hacia una conclusión épica. Finalmente, el disco cierra con Watching Something Burn Up, una despedida serena. Es la imagen de alguien observando el final de un incendio desde la distancia, con la calma que da el saber que ya no queda nada por salvar.

«No dependemos de las ideas de una sola persona. Queremos que los oyentes escuchen a una banda que adore ser una banda y que ame la música» –Brown Horse

Conclusión: el triunfo de la honestidad

Brown Horse ha logrado con este tercer álbum algo que pocas bandas consiguen: mantener la urgencia de sus inicios mientras abrazan una complejidad sonora fascinante. Total Dive no es un disco de consumo rápido; requiere tiempo, atención y, sobre todo, la voluntad de querer hundirse en él. Es un testamento de fidelidad a un estilo y a un paisaje, una obra que confirma que el country alternativo tiene un hogar muy vivo al otro lado del Atlántico.

Este verano, la banda traerá estas canciones a España. El 30 de junio en Barcelona (Sala Upload). El 1 de julio en Valencia (Loco Club). El 3-4 de julio en San Vicente de Alcántara, Badajoz (SubeRock). Y el 3-5 de julio en Riaza, Segovia (Huercasa Country Festival). El público tendrá la oportunidad de comprobar cómo estas composiciones cobran vida en el escenario. Si buscas música que no tema mirar a los ojos a la melancolía, este es tu disco. Prepárate para el salto.

Escucha aquí «Total Dive» de Brown Horse