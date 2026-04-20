Iron Maiden planta al Rock & Roll Hall Of Fame y prioriza a sus fans en plena gira mundial

Después de años de nominaciones fallidas, la noticia de que Iron Maiden por fin entrará en el Rock & Roll Hall Of Fame parecía el cierre perfecto para una deuda histórica con una de las bandas más influyentes del metal. Pero fieles a su espíritu indomable, los británicos han decidido no asistir a la ceremonia, una ausencia que no sorprende si recordamos aquellas palabras de Bruce Dickinson, cuando calificó la institución como “una completa y absoluta chorrada” y aseguró que estaba dirigida por “un grupo de santurrones que no sabrían reconocer el rock ni aunque les golpeara en la cara”.

La decisión no responde a un nuevo desencuentro, sino a algo mucho más coherente con la filosofía del grupo: no interrumpir la etapa australiana y neozelandesa de su Run For Your Lives Tour, parte de las celebraciones por su 50º aniversario. Así lo confirmó su mánager Rod Smallwood, subrayando que “los fans siempre van primero y los conciertos seguirán adelante”. En otras palabras, Iron Maiden prefiere un estadio lleno de seguidores entregados antes que una alfombra roja repleta de flashes.

Aun así, la banda ha reconocido el valor simbólico del reconocimiento, celebrando su entrada en el Hall Of Fame sin renunciar a su identidad. Mientras tanto, otros nombres de la misma hornada —como Liam Gallagher, que pasó de llamar al organismo “un montón de idiotas” a confirmar su asistencia porque su madre le pidió “que dejara de hacer el tonto”— sí estarán presentes en la gala. También Peter Hook ha anunciado que acudirá para dedicar la distinción de Joy Division a Ian Curtis, aunque sigue siendo incierto si los miembros actuales de New Order harán acto de presencia.

Mientras el debate sobre la relevancia del Rock Hall continúa, Iron Maiden sigue a lo suyo: conciertos multitudinarios, festivales como EddFest en Knebworth Park y un legado que no necesita validación institucional para mantenerse intacto. Al final, su ausencia en la ceremonia no es un desplante, sino una declaración de principios.

Cincuenta años de heavy metal sin concesiones: la trayectoria imparable de Iron Maiden

Desde su debut homónimo en 1980, Iron Maiden ha construido una de las carreras más sólidas y respetadas del metal. Con discos esenciales como The Number of the Beast, Powerslave o Senjutsu, la banda ha mantenido una identidad inconfundible basada en riffs afilados, épica narrativa y una ética de trabajo incansable. Su icónico Eddie, omnipresente en portadas y escenarios, se ha convertido en un símbolo global del género. A lo largo de cinco décadas, han girado por todo el mundo con producciones cada vez más ambiciosas, influenciando a generaciones de músicos y manteniendo una relación de absoluta fidelidad con sus fans. Hoy, con su 50º aniversario en marcha, siguen demostrando que su legado no depende de premios, sino de una conexión directa y visceral con el público.

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