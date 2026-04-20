Groupie firman con “Swan Song” uno de sus singles más afilados y luminosos hasta la fecha

La banda neoyorquina Groupie vuelve a escena con “Swan Song”, un single que confirma la determinación creativa de Ashley Kossakowski, quien formó el grupo incluso antes de aprender a tocar el bajo. Desde entonces, el proyecto ha ido puliendo un alt‑rock brillante, directo y lleno de ganchos que conecta con la energía de Bully o The Beaches, siempre con un punto de fiereza melódica que les distingue dentro de la escena independiente.

“Swan Song” nace de una imagen poderosa: el agave, una planta que florece solo una vez al final de su vida. A partir de esa metáfora, el grupo construye un tema que se mueve entre el grunge‑pop luminoso y un filo noventero que remite a Veruca Salt o Belly, pero también a ese primer blog‑rock que apostaba por guitarras afiladas y melodías inmediatas. El resultado es una canción que avanza con decisión, sin artificios y con una claridad emocional que encaja de lleno en la identidad de la banda.

El videoclip, dirigido por Gabrielle Ravet, acompaña esa mezcla de urgencia y brillo, reforzando la sensación de que Groupie se encuentra en un momento especialmente inspirado mientras ultiman su próximo álbum tras el debut Ephemeral de 2021.

Groupie, una trayectoria marcada por la determinación y el pulso melódico

Desde su formación en Nueva York, Groupie ha construido una identidad basada en la energía directa, las guitarras incisivas y la voz firme de Ashley Kossakowski, que ha guiado al grupo desde sus primeros pasos hasta consolidarse como una de las propuestas más interesantes del alt‑rock reciente. Tras publicar su álbum debut Ephemeral en 2021, la banda ha girado con nombres destacados de la escena independiente y ha ido ampliando su paleta sonora sin perder su esencia: melodías claras, actitud decidida y un enfoque que combina sensibilidad pop con un filo punk heredado de los noventa. Con “Swan Song”, Groupie abre una nueva etapa que apunta a un segundo disco más ambicioso, emocional y seguro de sí mismo.

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