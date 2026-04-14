Oasis, Joy Division/New Order y Wu-Tang Clan encabezan una histórica tanda de nuevos miembros del Rock & Roll Hall Of Fame 2026

El Rock & Roll Hall Of Fame 2026 ya tiene nuevos nombres grabados en aus históricos registros, y la lista completa para la edición de este año llega con un récord bajo el brazo: seis artistas británicos entran en la categoría principal, algo nunca visto hasta ahora. La lista completa confirma lo que muchos intuían desde febrero, cuando se anunciaron los nominados, pero también deja fuera a pesos pesados que parecían tener el pase asegurado.

Entre los elegidos destacan Oasis, que por fin logran la inducción tras tres nominaciones consecutivas. La reacción de Liam Gallagher ha sido sorprendentemente conciliadora para sus estándares: «Quiero dar las gracias a toda la gente que ha votado por nosotros, es un verdadero honor», escribió en X, muy lejos de aquel «Fuck the Rock n Roll Hall of Fame» que soltó en 2024. También entran Joy Division/New Order, reconocidos como una única banda pese a las tensiones internas que siguen separando a Peter Hook de sus antiguos compañeros. El bajista ya insinuó que la falta de comunicación entre ambas partes había perjudicado sus campañas anteriores, pero este año la historia ha cambiado.

La clase de 2026 se completa con Phil Collins —que suma su segunda inducción tras la de Genesis en 2010—, Billy Idol, Iron Maiden, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan, estos dos últimos entrando a la primera nominación. En las categorías paralelas, el Hall reconoce la influencia temprana de Celia Cruz, Fela Kuti, Gram Parsons, Queen Latifah y MC Lyte, mientras que el apartado de Musical Excellence celebra el trabajo de Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller. El legendario presentador Ed Sullivan recibirá el Ahmet Ertegun Award de manera póstuma.

No todos han tenido la misma suerte. Artistas como Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill, INXS, P!nk, Jeff Buckley, The Black Crowes o Shakira se quedan fuera este año, recordando que la votación del Hall sigue siendo tan imprevisible como polémica. La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y se emitirá en diciembre a través de ABC y Disney+.

Rock & Roll Hall Of Fame: cuatro décadas construyendo el canon del rock

Desde su fundación en 1983, el Rock & Roll Hall Of Fame se ha convertido en una de las instituciones más influyentes —y debatidas— de la música popular. Su misión inicial era preservar la historia del rock, pero con el tiempo ha ampliado su alcance para incluir hip hop, pop, electrónica, R&B y cualquier género que haya transformado la cultura contemporánea. La ceremonia anual, celebrada desde 1986, ha visto entrar a figuras esenciales como Chuck Berry, Aretha Franklin, The Beatles, Nirvana o Public Enemy, consolidando un archivo vivo que refleja la evolución del sonido moderno. Su museo en Cleveland, inaugurado en 1995, funciona como un centro cultural que combina exposiciones, archivo histórico y programación educativa. Aunque sus criterios de selección generan polémica cada año, su impacto es indiscutible: el Hall sigue siendo un termómetro global del legado musical y un espacio donde pasado, presente y futuro dialogan sin complejos.

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