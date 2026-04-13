The Anchoress convierte la maternidad en un arma pop con “I Had a Baby Not a Lobotomy”

La vuelta de The Anchoress no podía ser más afilada. La artista galesa regresa con “I Had a Baby Not a Lobotomy”, un single que funciona como bofetada, desahogo y declaración de intenciones a partes iguales, y que adelanta su próximo álbum As We Once Were, previsto para agosto. La canción, construida sobre un armazón de sintetizadores vintage y un pulso que mira sin disimulo a Depeche Mode, llega acompañada de la voz de Gwenno, cuya presencia refuerza el mensaje central: la maternidad no anula, no domestica, no apaga. Y desde luego, no es una lobotomía.

Davies explica que el tema nació de una nota en su móvil donde fue apuntando, una a una, todas las frases absurdas, paternalistas o directamente machistas que escuchó tras convertirse en madre. “La maternidad me radicalizó”, confiesa en la entrevista, y esa energía recorre cada verso del single, que funciona como un inventario de prejuicios y como un ajuste de cuentas con la industria musical, el sistema sanitario y la sociedad en general. “Lo escribí como un himno para cualquiera a quien hayan dado por acabado por atreverse a procrear”, resume.

En lo sonoro, la artista se mueve en un territorio de furia contenida y euforia luminosa, con espacio suficiente para que cada palabra golpee. El acceso a Townshend Studios y a la colección de sintetizadores analógicos de Pete Townshend —incluido un ARP 2500 que Davies describe como una experiencia casi religiosa— marca el carácter del tema y del álbum. As We Once Were promete ser su trabajo más ambicioso, concebido como una conversación entre cuatro generaciones de mujeres y atravesado por preguntas sobre identidad, reconstrucción y resistencia emocional.

La colaboración con Gwenno no es casual: la artista fue clave para ayudarla a entender cómo seguir de gira con una hija pequeña, y su presencia en el single aporta autenticidad y complicidad. Davies recuerda cómo llevó a su hija de gira con los Manic Street Preachers, incluso a Glastonbury, y cómo la experiencia la reafirmó en que la maternidad no debería ser un obstáculo para una carrera artística.

El lanzamiento del disco llegará acompañado de un concierto especial en el 100 Club de Londres, con horario adaptado a familias y entradas accesibles gracias a una colaboración con The Ticket Bank. Un gesto coherente con el espíritu del álbum: derribar barreras, abrir espacios y demostrar que la música —y la vida creativa— no tienen por qué plegarse a expectativas ajenas.

The Anchoress, del duelo a la reconstrucción: una trayectoria marcada por la ambición y la lucidez

Detrás del alias The Anchoress está Catherine Anne Davies, una artista que ha construido una carrera singular combinando pop oscuro, producción minuciosa y una mirada crítica que atraviesa toda su obra. Tras debutar con Confessions of a Romance Novelist (2016), consolidó su prestigio con The Art of Losing (2021), un álbum profundamente emocional que exploraba el duelo y la fragilidad desde una perspectiva casi quirúrgica. Su trabajo como colaboradora de Manic Street Preachers, así como sus incursiones en la producción y el remix, han ampliado su influencia dentro de la escena alternativa británica. Con As We Once Were, Davies se adentra en un territorio más expansivo, íntimo y generacional, reafirmando su capacidad para convertir experiencias personales en relatos universales que resuenan mucho más allá de lo biográfico.

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