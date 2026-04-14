La maquinaria rítmica de Yard Act vuelve a rugir: Barcelona y Madrid se preparan para su descarga post‑punk este octubre

La banda británica Yard Act, una de las propuestas más afiladas del post-punk contemporáneo, volverá a España este otoño con dos fechas que prometen ser una descarga de energía y sátira social a partes iguales. El grupo liderado por James Smith actuará en Barcelona y Madrid en octubre, dentro de una gira europea que los llevará también por festivales como Primavera Sound y Rock Werchter. Su directo, siempre cargado de ironía y groove, se ha convertido en una experiencia que combina crítica política y baile frenético, una mezcla que ha hecho de su sonido algo tan reconocible como contagioso.

Desde su debut con The Overload (2022), Yard Act ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Su segundo álbum, Where’s My Utopia?, amplía el espectro sonoro hacia el funk-rock y el pop experimental, sin abandonar las letras mordaces que diseccionan la vida moderna británica. Canciones como “The Trench Coat Museum” o “Dream Job” muestran a una banda que se atreve a reírse del capitalismo y de sí misma, mientras mantiene un ritmo que no da tregua.

El público español podrá comprobarlo en directo este octubre, cuando Yard Act despliegue su maquinaria rítmica el 20 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el 21 de octubre en el Teatro Eslava de Madrid. Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 17 de abril a las 11:00 a un precio de 25 € más gastos de distribución.

Con su mezcla de humor británico, actitud punk y melodías irresistibles, el grupo promete dos noches de pura catarsis colectiva, donde cada verso y cada bajo se convierten en una invitación a pensar y bailar al mismo tiempo.

De Leeds al mundo: la evolución imparable de Yard Act

Formados en Leeds en 2019, Yard Act surgieron como una respuesta irónica y lúcida al panorama post-Brexit. Su debut The Overload les situó como herederos naturales de Gang of Four, The Fall y Pulp, mientras que Where’s My Utopia? consolidó su estatus como una de las bandas más innovadoras del Reino Unido. Con letras que retratan la alienación urbana y el absurdo cotidiano, y un sonido que combina el post-punk con el funk y el indie más bailable, Yard Act se ha convertido en una referencia imprescindible para entender la nueva ola británica. Su trayectoria demuestra que la crítica social también puede ser divertida, y que el ritmo sigue siendo la mejor forma de resistencia.

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