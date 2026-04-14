Baby Dave convierte la ansiedad en ritmo con «billy», su nuevo álbum cargado de humor negro y catarsis

El proyecto en solitario de Isaac Holman, mitad de SOFT PLAY, vuelve a escena con billy, un tercer álbum que confirma que Baby Dave no es un simple desahogo paralelo, sino un espacio creativo donde el músico británico puede llevar sus obsesiones, miedos y manías hasta el extremo sin pedir permiso a nadie. El disco llegará el 1 de mayo y viene precedido por el single “am i clean???”, una descarga de dance‑punk nervioso que funciona como carta de presentación perfecta para este universo tan personal. Según el propio Holman, Baby Dave nació como un ejercicio de supervivencia emocional durante el confinamiento, cuando atravesaba un episodio de salud mental especialmente duro, algo que él mismo ha explicado en varias ocasiones: “I started Baby Dave in lockdown whilst in the throes of a mental breakdown” .
Ese origen turbulento sigue marcando el tono del proyecto. En “am i clean???”, Holman aborda de frente su trastorno obsesivo‑compulsivo, describiendo las compulsiones como un enemigo absurdo, agotador y a veces incluso cómico. En el videoclip, ese conflicto se materializa en la figura del “fucked up wizard”, una representación visual de esos pensamientos intrusivos que él mismo define como “torturous… exhausting… hilarious… and making absolutely no sense” . El resultado es un tema que combina percusión frenética, líneas vocales casi habladas y un groove que recuerda por momentos a la crudeza rítmica que siempre ha caracterizado a SOFT PLAY, pero filtrada por un prisma más íntimo y experimental.
El tracklist de billy confirma que Holman sigue apostando por esa mezcla de humor, vulnerabilidad y caos controlado: títulos como san pellegrino, twat in the attic o selfdeprecatinglovesong apuntan a un disco que no teme reírse de sí mismo mientras disecciona emociones incómodas. Tras Monkey Brain (2022) y Different Gravy (2023), este nuevo trabajo parece consolidar una línea creativa que ha sido bien recibida por medios como NME o The Line of Best Fit, que han destacado en el pasado la capacidad de Holman para convertir experiencias personales complejas en canciones directas, rítmicas y sorprendentemente accesibles.
Con billy, Baby Dave se reafirma como un proyecto necesario para su autor, pero también como una propuesta cada vez más sólida dentro del panorama alternativo británico. Un espacio donde la salud mental, el humor absurdo y la energía punk conviven sin fricciones, demostrando que la vulnerabilidad también puede bailarse.
Isaac Holman: Del caos de SOFT PLAY a la libertad creativa de Baby Dave
La carrera de Isaac Holman siempre ha estado marcada por la intensidad. Como vocalista y batería de SOFT PLAY —el dúo anteriormente conocido como Slaves, formado junto a Laurie Vincent— se convirtió en una de las figuras más reconocibles del punk británico de la última década. Su debut Are You Satisfied? (2015) fue nominado al Mercury Prize y consolidó al grupo como una fuerza imparable dentro del circuito alternativo. Canciones como “Cheer Up London” o “The Hunter” mostraban un estilo directo, percusivo y cargado de ironía social, con Holman al frente como un torbellino de energía. A lo largo de discos como Take Control (2016) o Acts of Fear and Love (2018), el dúo fue ampliando su sonido sin perder su esencia cruda y minimalista, basada en la batería de Holman y la guitarra de Vincent.
Tras un periodo de pausa y reflexión, el grupo regresó bajo el nombre SOFT PLAY, un cambio que marcó una nueva etapa más consciente y abierta. En paralelo, Holman comenzó a desarrollar Baby Dave, un proyecto que le permitía explorar territorios más personales y vulnerables. Su debut Monkey Brain (2022) ya dejaba claro que este alias no era un simple experimento: era un espacio donde podía hablar de salud mental, aislamiento y autocrítica con un lenguaje propio, mezclando electrónica, punk y spoken word. Un año después, Different Gravy (2023) ampliaba ese universo con canciones más rítmicas y juguetonas, demostrando que Holman había encontrado una voz distinta a la de SOFT PLAY, pero igual de honesta.
Con billy, Baby Dave parece cerrar una trilogía que documenta un proceso de reconstrucción personal y artística. Holman ha convertido sus experiencias con el OCD, la ansiedad y el humor absurdo en un corpus musical coherente, valiente y profundamente humano. Su discografía, tanto con SOFT PLAY como en solitario, muestra a un artista que no teme exponerse, reinventarse y transformar el caos en canciones que conectan por su autenticidad. Y si algo ha demostrado en estos años, es que su creatividad sigue expandiéndose hacia lugares inesperados, siempre con una mezcla única de crudeza, ritmo y sensibilidad.
