Tori Amos enciende su imaginario más transformador con el single “Gasoline Girls”

Tori Amos vuelve a demostrar que pocas artistas saben construir universos narrativos tan ricos y emocionalmente complejos como ella. Su nuevo single, “Gasoline Girls”, adelanto de su próximo álbum In Times of Dragons, profundiza en un viaje de transformación personal y simbólica que la propia artista describe como un tránsito entre identidades, etapas vitales y renuncias necesarias para seguir avanzando. En esta nueva entrega, una versión ficcionalizada de Amos huye de un marido multimillonario y peligroso gracias a una banda de motoristas lesbianas —las Gasoline Girls— que encarnan la fuerza colectiva, la sororidad y la valentía de romper con lo que ya no sirve.

La artista explica que el tema funciona como una metáfora de múltiples metamorfosis: “Es una metáfora para muchas transformaciones distintas: desde una adolescente convirtiéndose en mujer, hasta cambios en la identidad de género o en los sistemas de creencias, pasando por las transiciones que llegan con el embarazo, la maternidad o la menopausia. La canción explora las emociones que surgen al dejar atrás una versión de ti misma y entrar en otra”. Con esta declaración, Amos sitúa “Gasoline Girls” como un punto clave dentro del relato conceptual de In Times of Dragons, que verá la luz el 1 de mayo y que ya ha dejado pistas con los anteriores singles “Stronger Together” y “Shush”.

El nuevo tema confirma que Tori Amos sigue expandiendo su propio lenguaje musical, combinando narrativa, simbolismo y una sensibilidad única para hablar de procesos internos que rara vez encuentran espacio en el pop contemporáneo. “Gasoline Girls” no solo anticipa un disco ambicioso, sino que reafirma a la artista como una voz imprescindible para entender cómo la música puede acompañar, iluminar y hasta catalizar los cambios más profundos.

Tori Amos, del prodigio del piano a icono de la narrativa musical contemporánea

Desde su debut en solitario con Little Earthquakes en 1992, Tori Amos se ha consolidado como una de las compositoras más influyentes de su generación. Pianista prodigiosa y narradora visceral, ha construido una discografía que combina introspección, crítica social y una imaginería profundamente personal. A lo largo de más de tres décadas, ha publicado trabajos esenciales como Under the Pink, Boys for Pele, Scarlet’s Walk o Native Invader, explorando desde el trauma y la espiritualidad hasta la política y la maternidad. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia la ha convertido en un referente para varias generaciones de artistas. Con In Times of Dragons, Amos continúa ampliando su universo creativo, demostrando que su voz sigue siendo tan necesaria como desafiante.

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