Will Sheff abre una nueva etapa con «Extra Mile» y el single “Funny Feeling”

Después de más de veinticinco años al frente de Okkervil River, ese proyecto de indie rock literario que marcó a toda una generación, Will Sheff vuelve a mover ficha en solitario. El músico, que lleva un tiempo girando como telonero de The New Pornographers, confirma ahora la llegada de su nuevo álbum Extra Mile y comparte el primer adelanto, “Funny Feeling”, una pieza que vuelve a situarlo en ese territorio emocional donde la vulnerabilidad y la narración minuciosa se dan la mano.

El anuncio llega cuatro años después de Nothing Special, su debut en solitario, un disco que ya apuntaba a una etapa más introspectiva y menos ligada a la épica indie que caracterizó a su banda. Con Extra Mile, Sheff parece decidido a profundizar en esa senda, apostando por un sonido más íntimo y una escritura que se acerca a la confesión sin perder su habitual precisión poética. Aunque aún no se conocen más detalles del álbum, “Funny Feeling” funciona como una declaración de intenciones: arreglos sobrios, una melodía que crece sin prisa y una letra que captura ese vértigo tan humano de avanzar sin saber del todo hacia dónde.

El regreso de Sheff en solitario también confirma lo que muchos sospechaban: Okkervil River sigue en pausa indefinida. La banda no ha estado activa en años, y el propio músico parece cómodo explorando un camino más personal, sin la presión de un proyecto colectivo. Para quienes han seguido su trayectoria, este nuevo capítulo no es una ruptura, sino una evolución natural de un compositor que siempre ha escrito desde la honestidad y la inquietud creativa.

Will Sheff, una voz que ha sabido reinventarse sin perder su esencia

A lo largo de su carrera, Will Sheff ha construido una de las obras más sólidas del indie estadounidense. Con Okkervil River, firmó discos esenciales como Black Sheep Boy, The Stage Names o I Am Very Far, donde combinaba narrativa literaria, folk expansivo y una sensibilidad emocional única. Tras años de giras y cambios de formación, el proyecto entró en hibernación mientras Sheff se centraba en su propio crecimiento artístico. Su debut en solitario, Nothing Special (2022), abrió una nueva etapa marcada por la introspección y la búsqueda de un sonido más desnudo. Ahora, con Extra Mile, reafirma esa evolución y demuestra que su voz —tanto literal como creativa— sigue siendo una de las más reconocibles y necesarias del panorama indie.

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