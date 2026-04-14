Temples abrazan la pista de baile con “Vendetta”, un giro electrónico que redefine su identidad

El cuarteto británico Temples vuelve a mover ficha y lo hace con una seguridad que solo tienen las bandas que se atreven a romper su propio molde. Su nuevo single, “Vendetta”, llega como un fogonazo electrónico que anticipa BLISS, el álbum que publicarán el 26 de junio a través de V2 Records, y que promete ser su trabajo más libre, intuitivo y orientado al baile hasta la fecha. La banda lo describe como una exploración de “euforia melancólica”, y lo cierto es que este adelanto encaja perfectamente en esa idea.

“Vendetta” nació de dos ideas separadas que terminaron encajando como un rompecabezas inesperado, dando forma a un tema vibrante, lleno de riffs afilados y sintetizadores que evocan tanto la contundencia de Justice como el brillo robótico de Daft Punk. El propio James Bagshaw lo resume con claridad al explicar que “de repente, tenías un sample con un sonido muy Justice o Daft Punk que desemboca en algo que podría ser una versión moderna de la música de baile, como una canción de David Guetta o Avicii”.

El single llega tras “Jet Stream Heart”, primer adelanto del disco, que ya recibió elogios de medios como NME, The Times o Clash y que marcó el inicio de esta nueva etapa más expansiva. Ahora, con “Vendetta”, Temples consolidan su apuesta por una electrónica psicodélica que bebe de referentes como Faithless, Underworld, Massive Attack o Portishead, pero sin perder su ADN melódico ni su querencia por los paisajes sensoriales. BLISS ha sido producido íntegramente por la propia banda, que ha trabajado desde la improvisación, el uso creativo de samplers y una aproximación casi de collage sonoro.

Además, el grupo regresará a España con una intensa agenda de directos: primero en mayo, dentro de festivales como Cranc, Fa Ce La, Spring Festival o Festival Maig; y después en noviembre, con una gira de salas que pasará por Madrid, Zaragoza, Granada, Sevilla, Bullas y Barcelona. Una oportunidad perfecta para comprobar cómo este nuevo enfoque electrónico se traduce en directo.

Temples y su viaje sonoro: del pop caleidoscópico a la electrónica expansiva

Desde su debut con Sun Structures (2014), Temples se han consolidado como una de las bandas más reconocibles de la psicodelia contemporánea. Su mezcla de melodías luminosas, arreglos detallistas y un imaginario sonoro que mira tanto al pasado como al futuro les ha permitido evolucionar sin perder identidad. Tras Volcano (2017) y Hot Motion (2019), el grupo sorprendió con Exotico (2023), producido por Sean Ono Lennon, donde ampliaron su paleta hacia territorios más cálidos y expansivos. Ahora, con BLISS, dan un salto decidido hacia la electrónica emocional, reinterpretando sus raíces desde un prisma más rítmico y hedonista. Una trayectoria que demuestra que su inquietud creativa sigue intacta y que cada disco es una nueva puerta abierta a su universo en expansión.

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