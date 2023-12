Yard Act estrenan «Petroleum», un single con vídeo protagonizado por Rose Matafeo

La banda de Leeds Yard Act ha lanzado un nuevo single, Petroleum, que forma parte de su segundo álbum Where’s My Utopia?, previsto para el 1 de marzo de 2024. El single viene acompañado de un vídeo en el que aparece la actriz y cómica Rose Matafeo, creadora de la serie Starstruck.

Según ha explicado el cantante James Smith, la canción surgió tras un incidente en un concierto en Bognor Regis, donde se enfadó con el público y le dijo que estaba aburrido y que no quería estar allí. Eso le llevó a reflexionar sobre las expectativas que tiene la gente de los artistas y la honestidad que demandan. “La gente cree que quiere honestidad, pero no, quiere que yo represente la versión de honestidad que han pagado por ver y eso es parte de la ilusión”, ha dicho.

El vídeo muestra a un personaje recurrente en los vídeos de la banda, The Visitor, que se encuentra con una banda de moteros llamada The Utopians. Matafeo interpreta a la líder del grupo, que baila una coreografía con el resto de los miembros. “Aunque la historia no se cuenta de forma lineal, espero que el viaje de The Visitor a través de los últimos tres vídeos empiece a encajar y revele que estamos trabajando en algo más grande aquí. ¡Más por venir!”, ha comentado Smith.

Matafeo ha expresado su entusiasmo por participar en el vídeo de Yard Act, una banda que admira. “La visión general para este álbum es tan creativa, ambiciosa, divertida y genial que estoy muy emocionada de ser una pequeña parte de ella. Lo siento por mi mal acento. No lo siento por el baile en línea”, ha bromeado.

Yard Act tienen prevista una gira por el Reino Unido, Europa y Norteamérica el próximo año, que incluye un gran concierto en Londres el 27 de marzo y otro al aire libre en Leeds el 5 de agosto. Las entradas y más información se pueden encontrar en su página web. Además, Primavera Sound ha anunciado que la banda actuará también en España en abril de 2024. Los conciertos serán el 9 de abril en la Sala Mon de Madrid y el 11 de abril en La (2) de Apolo de Barcelona. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 29 de septiembre a un precio de 22 euros más gastos de distribución.