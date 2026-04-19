Siloé encuentra refugio emocional en su nuevo single “Búfalo”

Siloé vuelve a poner el foco en las emociones que sostienen una relación con “Búfalo”, un single que explora la figura de esa persona que te acompaña sin condiciones y que se convierte en un apoyo decisivo cuando la vida se vuelve exigente. La canción avanza hacia un estribillo de los que la banda domina como pocos, pensado para ser cantado a pleno pulmón y para reivindicar, sin rodeos, el orgullo de querer a alguien con todas las consecuencias.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que dialoga directamente con El bueno, el feo y el malo, rodado en el emblemático cementerio de Sad Hill, en Burgos, escenario original del clásico. Protagonizado por Jaco Betanzos, batería del grupo, el vídeo reinterpreta la estética western desde una mirada contemporánea, combinando referencias cinematográficas con un enfoque cercano al fashion film inspirado en piezas como Personal Jesus. El resultado es una pieza visual que amplifica el significado de la canción y refuerza su carga emocional.

“Búfalo” aterriza en un momento especialmente dulce para Siloé, que continúa consolidando un crecimiento sostenido dentro del panorama español. La banda supera ya los 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 200.000 seguidores en redes, además de una trayectoria en directo que se ha convertido en su gran motor: más de 100 conciertos, más de 50 sold outs y una gira —Campo Grande Tour— que ha superado las 20.000 entradas vendidas. A ello se suman hitos como su primer Movistar Arena agotado en 48 horas, una segunda fecha añadida, un Disco de Oro por “Santa Trinidad”, un Disco de Platino por “Todos los besos” y una gira por Latinoamérica que confirma su proyección internacional.

Siloé: una carrera construida desde la emoción y la constancia

Desde su irrupción en la escena española, Siloé ha desarrollado un proyecto que combina sensibilidad pop, producción cuidada y una conexión directa con su público. Con varios trabajos publicados a lo largo de la última década, la banda ha sabido evolucionar desde sus primeras composiciones hacia un sonido más expansivo y emocional, consolidando un estilo propio que se mueve entre la épica íntima y la energía del directo. Su crecimiento sostenido, tanto en plataformas como en escenarios, los ha situado como una de las propuestas más sólidas del pop alternativo nacional. Con “Búfalo”, Siloé reafirma su capacidad para convertir experiencias personales en canciones que resuenan de forma colectiva y que siguen ampliando su impacto dentro y fuera de España.

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