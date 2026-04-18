Kanye West vuelve a quedarse sin concierto: Polonia cancela su concierto tras la presión del Gobierno

La gira europea de Kanye West sigue desmoronándose fecha a fecha. Después de las cancelaciones en Inglaterra —donde sus tres actuaciones previstas en el Wireless fueron eliminadas del cartel tras el veto del Gobierno británico— y de la suspensión indefinida de su concierto en Marsella, ahora es Polonia quien se suma a la lista de países que rechazan recibir al artista. El Silesian Stadium de Chorzów ha confirmado que la actuación prevista para el 19 de junio no seguirá adelante “por razones formales y legales”, una decisión que llega después de que la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, criticara duramente el historial de comentarios antisemitas del rapero.

La responsable cultural del país fue tajante al afirmar que Polonia, “marcada por la historia del Holocausto”, no puede permitir que un artista con este tipo de declaraciones actúe en su territorio. En sus palabras, “no podemos fingir que esto es solo entretenimiento”, subrayando que los comentarios de West no son simples polémicas, sino “una normalización del odio”. La presión institucional terminó por inclinar la balanza, obligando al estadio a cancelar un concierto que habría supuesto el regreso del artista al país quince años después.

El propio Ye —como se hace llamar desde hace años— había intentado suavizar la situación en Reino Unido con una nueva disculpa pública, asegurando que su intención era “presentar un show de cambio, unidad, paz y amor”. Sin embargo, ni su carta abierta ni su voluntad de reunirse con representantes de la comunidad judía han evitado que su gira europea se convierta en un campo minado. A la cancelación polaca se suma la francesa, donde las autoridades estaban estudiando impedir su entrada al país, y la británica, que terminó con patrocinadores retirándose en cadena y con el Wireless desmarcándose del artista.

Mientras tanto, la gira mundial de 2026 continúa adelante en otros territorios, con fechas confirmadas en India, Turquía, Países Bajos, Italia, España y Portugal, todas ellas en apoyo de su nuevo álbum Bully. Pero la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto podrá Kanye West mantener su calendario europeo cuando cada anuncio de concierto viene acompañado de un nuevo debate político y social? La polémica, una vez más, viaja con él.

Kanye West, luces y sombras de un creador que nunca ha sabido quedarse quieto

Con más de dos décadas de trayectoria, Kanye West se ha consolidado como una de las figuras más influyentes —y polarizantes— de la música contemporánea. Desde su debut con The College Dropout en 2004, el artista ha redefinido los límites del hip hop con discos esenciales como Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, obras que han marcado a toda una generación de productores y artistas. Su capacidad para reinventarse ha sido constante, explorando desde la electrónica industrial de Yeezus hasta la espiritualidad de Jesus Is King. Sin embargo, su carrera también ha estado atravesada por polémicas públicas, declaraciones incendiarias y episodios personales que han eclipsado su música. Aun así, su impacto cultural sigue siendo innegable: pocos artistas han moldeado el sonido del siglo XXI con tanta fuerza, riesgo y visión.

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