Neko Case lleva “Thelma & Louise” al teatro con un musical que reivindica su visión más libre

Neko Case lleva años trabajando en la adaptación musical de la película de 1991 Thelma & Louise, y por fin tiene fecha de estreno: el montaje dirigido por Trip Cullman debutará este otoño en el Young Vic Theater de Londres, donde estará en cartel del 3 de septiembre al 24 de octubre. La artista firma la música y las letras, mientras que el libreto corre a cargo de Callie Khouri, guionista original de la película, lo que garantiza una continuidad temática que encaja de forma natural con la sensibilidad de Case.

La artista anunció la noticia a través de su Substack, donde escribió “estaré en Londres la mayor parte del verano ayudando con los últimos detalles y los ensayos (no, no actuaré). Estoy muy orgullosa de todo el equipo y espero que podáis acompañarnos. Crucemos los dedos, allá vamos”. Su implicación directa en el proceso creativo subraya la importancia personal del proyecto, que parece dialogar con la intensidad emocional y el enfoque feminista que siempre han marcado su obra.

Sin duda, la trayectoria reciente de Case, incluida la publicación de su álbum de 2025 Neon Grey Midnight Green, encaja con el espíritu del musical. Su capacidad para combinar narrativa, fuerza poética y una mirada crítica hacia los roles de género convierte esta adaptación en un paso lógico dentro de su evolución artística. Con el estreno a la vuelta de la esquina y las entradas disponibles la próxima semana en la web del teatro, el proyecto se perfila como uno de los eventos culturales más llamativos del otoño londinense.

Neko Case, una carrera que demuestra que la independencia también puede ser monumental

Desde sus inicios en la escena alternativa, Neko Case ha desarrollado una carrera marcada por una voz inconfundible y una escritura que combina crudeza emocional, narrativa afilada y un enfoque profundamente personal. Tras formar parte de proyectos como The New Pornographers, su discografía en solitario —con títulos como Blacklisted, Fox Confessor Brings the Flood o Hell-On— consolidó su reputación como una de las compositoras más singulares de su generación. Su álbum más reciente, Neon Grey Midnight Green, reafirma esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que atraviesa toda su obra. La incursión en el teatro musical con Thelma & Louise no solo amplía su campo creativo, sino que confirma su capacidad para llevar su universo artístico a nuevos formatos sin perder autenticidad.

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