Lucia & The Best Boys desvela “Picking Petals” con un single que abraza la vulnerabilidad sin perder fuerza

Lucia & The Best Boys vuelve a escena con Picking Petals, un segundo álbum que llegará el 31 de julio y que confirma la evolución de un proyecto que nunca ha tenido miedo a mezclar sensibilidad, energía y una identidad cada vez más afilada. El anuncio llega acompañado de “You Look Like Somebody In Love”, un single que abre una nueva etapa desde la ternura, con un riff indie de los 2000 y un estribillo luminoso que se queda grabado a la primera escucha. En él, Lucia Fairfull canta “¿Dudarías si te mantengo cerca con el olor de tu perfume? Me siento incompleta porque me estoy enamorando trágicamente de ti”, dejando claro que la vulnerabilidad también puede ser un arma creativa poderosa.

El disco, sucesor de Burning Castles, se ha gestado entre referencias a la herencia escocesa de la artista y la influencia de figuras que dominan el escenario sin pedir permiso. Para esta nueva etapa, la banda ha trabajado junto al productor Yves Rothman y ha grabado en los estudios Castle of Doom de Mogwai en Glasgow, un entorno que parece haber reforzado la mezcla de épica, introspección y ambición que recorre el álbum. Además, Picking Petals contará con colaboraciones de peso: Lauren Mayberry en “Lonely Girl” y Abigail Morris en “Big Romance”, dos apariciones que encajan con naturalidad en el universo emocional del proyecto.

Entre los temas inéditos destaca “Back Inside My Heart”, descrito por la propia Lucia como un himno synth-pop más contundente que el single principal, y que abre un tracklist donde conviven folk eufórico, pop barroco y guitarras de espíritu indie. Todo ello bajo un hilo conductor claro: la persistencia, la aceptación y la búsqueda de una voz propia que no se limite a un solo género. Como dijo la artista en una entrevista pasada, “me gusta la sensación de no saber qué voy a hacer después… ¿por qué no combinar todo lo que amas en uno? Expresarte de verdad dice mucho más”.

La banda afronta ahora algunos de los conciertos más importantes de su carrera, con un esperado regreso a Glasgow Barrowland el 23 de octubre y una larga lista de festivales que incluye The Great Escape, Bearded Theory, Isle of Wight o Wilderness. Un calendario que confirma que Lucia & The Best Boys está entrando en una fase decisiva, más segura y expansiva que nunca.

Lucia & The Best Boys, la banda que ha encontrado su lugar entre la ternura, el riesgo y la energía

Desde sus primeros lanzamientos, Lucia & The Best Boys ha construido un camino marcado por la mezcla de géneros, la estética glam y una sensibilidad pop que nunca ha renunciado a la crudeza emocional. Tras varios EPs que la situaron como una de las voces emergentes más interesantes de Glasgow, el debut Burning Castles consolidó su capacidad para moverse entre la melancolía y la energía eléctrica sin perder coherencia. Con Picking Petals, la banda da un paso más en esa evolución, ampliando su paleta sonora y reforzando una narrativa que combina vulnerabilidad, fuerza y una visión artística cada vez más definida. Su discografía, aunque aún breve, muestra una progresión constante que apunta a un proyecto con largo recorrido y una identidad que se afianza con cada lanzamiento.

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