Lucia & The Best Boys publica «Big Romance», el tercer adelanto de Picking Petals (Communion Records, 31 de julio de 2026), y lo hace con una carta guardada desde el principio: Abigail Morris, vocalista de The Last Dinner Party, como colaboradora. La canción no es una alianza estratégica entre dos nombres en alza del indie británico: es el reencuentro de dos amigas con historia compartida, y eso se nota en cada segundo.

Cuando una canción sobrevive cuatro años esperando a su momento

Hay canciones que saben que no están listas. «Big Romance» es una de ellas. Lucia Fairfull empezó a escribirla con 22 años y la fue dejando aparcada, retomando, reformulando. Fue precisamente Morris quien la empujó a no tirarla: «Ella es quien me convenció de seguir con la canción. La empecé a escribir con 22 años. Ha vivido muchas vidas distintas«, ha contado Fairfull. Que la canción terminara siendo una colaboración entre las dos tiene una lógica irresistible: antes de que The Last Dinner Party se convirtieran en uno de los grupos más celebrados del momento, Morris tocó los teclados en directo con Lucia & The Best Boys. La amistad precede a la fama, y eso da a «Big Romance» una calidez que el indie barroco rara vez consigue sin caer en el artificio.

El resultado es una earworm de pop indie con drama gótico contenido, producida junto a Yves Rothman y grabada en los Castle of Doom de Glasgow, el estudio que Mogwai tienen en la ciudad. El disco completo, centrado en temas de persistencia y aceptación, bebe también de la herencia escocesa de Fairfull, algo que ya apuntaba el primer adelanto de Picking Petals y que aquí encuentra su expresión más elaborada. El videoclip, dirigido por Sal Redpath, acompaña con imágenes que encajan con esa tensión entre lo íntimo y lo teatral que define el mejor trabajo de Fairfull.

Barrowlands en octubre: el regreso a casa que lleva años gestándose

La publicación de «Big Romance» llega acompañada de un recordatorio importante: Lucia & The Best Boys afrontan en los próximos meses la gira más ambiciosa de su carrera. El punto culminante es una actuación en el mítico Glasgow Barrowlands el 23 de octubre, la sala que para cualquier artista escocés funciona como rito de paso definitivo. Antes, pasarán por festivales (Isle of Wight en junio, Wilderness en julio) y cerrarán la gira con paradas en Manchester y Londres. No hay fechas confirmadas en España, pero con Picking Petals listo para julio y este nivel de impulso, sería una sorpresa que no cruzaran el canal antes de que acabe el año.

Mientras tanto, The Last Dinner Party siguen en su propio momento álgido: acaban de publicar «Big Dog» y el spoken word «Come All You Beasts», primer material desde su segundo disco From The Pyre. Que Abigail Morris haya encontrado hueco para aparecer en el disco de su amiga dice bastante sobre cómo funcionan las mejores escenas cuando se construyen sobre lealtades reales y no sobre conveniencias del momento.

Fuego lento desde Glasgow

Lucia & The Best Boys es el proyecto de Lucia Fairfull, cantante y compositora glaswegiana que lleva construyendo su mundo desde mediados de la década de 2010. Sus primeras grabaciones la situaban en la órbita del glam pop y el indie de guitarras con deudas evidentes a la escena escocesa, pero fue con el debut Burning Castles (2023) cuando definió su propio lenguaje: pop de cámara con nervio, letras que mezclan vulnerabilidad y determinación, y una presencia en directo que convenció a la prensa británica de que aquí había algo más que potencial.

Ese primer disco le valió elogios de NME y una base de seguidores fiel que ha crecido con cada adelanto de Picking Petals. La colaboración con Lauren Mayberry de Chvrches en «Lonely Girl» amplió su radio de acción; «Big Romance» con Morris lo confirma: Fairfull sabe rodearse de las personas adecuadas porque las conoce de verdad, no porque le convengan. A punto de debutar en Barrowlands, el arco de su carrera apunta hacia arriba con una convicción que ya es difícil de ignorar.

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