El Brisa Festival 2026 convertirá Málaga en un epicentro de música, diversidad y accesibilidad

El Brisa Festival celebrará su sexta edición los días 23, 24 y 25 de julio de 2026 en el Dique de Levante del Puerto de Málaga. Con un cartel que mezcla nombres consagrados y nuevas promesas, el evento se consolida como una cita imprescindible en el calendario musical español. Entre los cabezas de cartel destacan Amaia, La M.O.D.A., Love of Lesbian, M-Clan, OBK y Siloé, acompañados por propuestas emergentes como Bravo Bravo, Guarino, Nina Raku o Wasabi Cru.

La edición de 2026 no solo apuesta por la música, sino también por la inclusión y la cohesión territorial. Gracias a la alianza con la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Music for All, el festival será el primero de gran formato en Málaga totalmente accesible e inclusivo. Además, iniciativas como Brisa en tu barrio llevarán conciertos a distintos distritos de la ciudad, reforzando el vínculo entre cultura y comunidad.

El cartel refleja un equilibrio entre veteranía y frescura: Amaia se confirma como una de las voces más relevantes del pop actual, mientras que La M.O.D.A. aporta su épica folk-rock burgalesa. La presencia de Love of Lesbian y M-Clan asegura himnos generacionales, y el reconocimiento a Jordi Sánchez de OBK, en su 35º aniversario, subraya la vigencia del synth pop en España. A ello se suma la versatilidad de artistas como Soleá Morente, que tras explorar la electrónica se presenta en estado de gracia, y David Otero o Pignoise, que completan el abanico sonoro.

Más allá de los conciertos, el festival refuerza su dimensión profesional con Brisa Studio, un espacio de reflexión sobre el presente y futuro de la industria musical. En definitiva, el Brisa Festival 2026 se perfila como una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un modelo de gestión cultural integral, donde la música se vive como un vendaval de talento y comunidad.

Amaia: de Operación Triunfo a referente del pop español

Amaia Romero Arbizu, nacida en Pamplona en 1999, saltó a la fama al ganar la novena edición de Operación Triunfo en 2017. Su voz delicada y su autenticidad la llevaron a representar a España en Eurovisión 2018 junto a Alfred García con la canción Tu canción. Desde entonces, ha construido una carrera sólida marcada por tres discos que reflejan su evolución artística. Su debut, Pero no pasa nada (2019), mostró un pop fresco y juvenil con temas como El relámpago. En 2022 publicó Cuando no sé quién soy, un trabajo más introspectivo y experimental, con colaboraciones como la de Alizzz en El encuentro. Su tercer álbum, Si abro los ojos no es real (2025), confirma su madurez artística y ha sido recibido como uno de los discos más destacados del pop español reciente.

Con colaboraciones junto a Carolina Durante, Aitana y Judeline, Amaia ha demostrado una versatilidad que la sitúa como una de las artistas más influyentes de su generación. Su discografía, aunque breve, refleja una evolución constante y un compromiso con la exploración sonora que la convierte en una figura clave del panorama musical español.

La M.O.D.A.: épica burgalesa y folk-rock de resistencia

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), formada en Burgos en 2011, es un septeto que mezcla folk, punk, blues y rock & roll. Con David Ruiz como voz principal y acompañado por músicos como Álvar de Pablo, Caleb Melguizo y Nacho Mur, la banda ha construido una identidad marcada por la épica y la honestidad. Su discografía incluye trabajos como ¿Quién nos va a salvar? (2013), La primavera del invierno (2015), Salvavida (de las balas perdidas) (2017), Ninguna ola (2020) y Nuevo Cancionero Burgalés (2021), todos autoeditados y con un fuerte componente social. En 2025 lanzaron San Felices, un álbum que reafirma su compromiso con la tradición y la modernidad, con canciones como Si bailas bailo y No te necesito para ser feliz.

La M.O.D.A. ha sido reconocida por su capacidad para llevar el folk-rock a un terreno emocional y combativo. Su directo es uno de los más potentes de la escena española, con conciertos que se convierten en auténticas celebraciones colectivas. La banda ha compartido escenario con referentes internacionales como Frank Turner y Dropkick Murphys, consolidando su prestigio fuera de España. Con letras que abordan la memoria, la resistencia y la identidad, La M.O.D.A. se ha convertido en un símbolo de la música independiente española, capaz de emocionar tanto en pequeños clubes como en grandes festivales.

Brisa Festival 2025 consolidó a Málaga como capital del indie y el pop nacional

El Brisa Festival 2025 consolidó al evento como una de las grandes citas musicales del verano en Málaga, con un cartel que combinó nombres consagrados y talentos locales.

La quinta edición se celebró del 24 al 26 de julio de 2025 en el Dique de Levante del Puerto de Málaga, con un aforo que superó las expectativas y un ambiente marcado por la diversidad sonora y la cercanía con el público. Los cabezas de cartel incluyeron a Dani Fernández, Duncan Dhu, Viva Suecia y la malagueña Anni B Sweet, que se convirtió en la gran representante local tras tomar el relevo de El Kanka. El festival también apostó por nombres destacados de la escena indie y pop como Zahara, La Casa Azul, Miss Caffeina, Cariño, Califato ¾ y Varry Brava, además de una amplia selección de artistas emergentes y propuestas electrónicas dentro del ciclo Brisa en tu barrio, que llevó la música a distintos distritos de la ciudad.

La edición de 2025 fue especialmente significativa porque reforzó el ADN del festival: apoyar el talento malagueño y andaluz, abrirse a nuevos géneros y mantener un espíritu participativo. Con casi 50 bandas y DJs en actividades paralelas, el Brisa Festival se consolidó como un espacio de encuentro cultural que no solo ofreció grandes conciertos frente al mar, sino también una experiencia comunitaria que celebró la identidad musical de Málaga.

