Stormzy ha vuelto. No con el anuncio de álbum que muchos esperaban, no con una declaración de intenciones de veinte minutos, sino con algo mucho más simple y efectivo: un single de verano junto a Odeal que se llama «24 Hours» y que lleva desde el pasado 21 de mayo de 2026 sonando en cada playlist de tarde con ventana abierta que se precie. Es su primer single oficial en solitario en más de tres años, y para ser el regreso de uno de los raperos más importantes del Reino Unido, la jugada es perfectamente Stormzy: sin fuegos artificiales, con criterio.

Cuando un clásico del UK funky se convierte en banger de 2026

La canción no nace de la nada. «24 Hours» rescata elementos de «In The Morning», el clásico UK funky de Egypt de 2010, y los recontextualiza con producción contemporánea y esa energía de club que late entre el afrobeats y el R&B de Londres. El resultado es una pieza cálida, rítmica y adictiva: Stormzy aporta sus barras frías y certeras, Odeal añade una fluidez vocal que suaviza el conjunto sin restarle músculo.

El propio Stormzy lo anunció en Instagram sin ningún tipo de artificio: «Iyt so me and my brother @iamodeal got suem for you. We made this riddim a couple months ago and we’ve been working on it ever since but now that the sun is out and also the fact that it’s bank holiday weekend it feels like a good time for you guys to enjoy it«. Traducción libre: esto no es un gran movimiento estratégico, es que hicimos este tema hace un par de meses y ahora que hace calor y había un fin de semana de puente en UK, pues nos ha apetecido sacarlo. Reconozcámoslo, hay algo muy refrescante en que el hombre que llenó Glastonbury en 2019 presente un single nuevo con un mensaje que parece escrito para el WhatsApp de grupo con sus colegas.

Odeal, por su parte, no es ningún recién llegado tampoco. Nacido en Alemania y criado entre Nigeria, España y el Reino Unido, lleva tiempo construyendo una reputación sólida en el soul y el afro-fusion británico. Su álbum Lustropolis (2025) lo consolidó como una de las voces más interesantes de la nueva generación del UK, y esta colaboración le da proyección sin que parezca un movimiento calculado por ninguno de los dos. La química funciona porque ambos se tratan como iguales, no como estrella y feature.

El imperio #Merky no para mientras Stormzy vuelve a la música

Que Stormzy lleve tres años sin un single propio no significa que haya estado parado. Todo lo contrario. #Merky, su sello y marca cultural, no ha dejado de crecer en dirección a lo que ya es claramente un proyecto de vida más amplio que la música. El año pasado debutó como actor protagonista en Big Man, la producción de #Merky Films. Ahora está confirmado como productor ejecutivo del biopic de Ian Wright, la leyenda del fútbol inglés. La división deportiva, la editorial y la filantrópica también siguen su curso. Y es que no es el rapero más ocupado del Reino Unido: es el emprendedor cultural más ocupado del país que también rapea.

En ese contexto, «24 Hours» no es un regreso desesperado ni una maniobra de relaciones públicas. Es la música cuando le apetece y como le apetece, algo que ya apuntaba con el freestyle «Sorry Rach!» y que confirma ahora con un single que no necesita anuncio de álbum para justificarse. La pregunta obvia, claro, es si viene más. No hay respuesta oficial, pero que el cuarto disco lleva años siendo la gran promesa pendiente de la escena UK lo sabe todo el mundo.

De Croydon al mundo, sin perder el acento

Stormzy (Michael Omari, Croydon, 1993) llegó a la cima del rap británico desde las batallas de grime callejero hasta convertirse en el primero en hacer que todo un país hablara del género de forma masiva. Su debut, Gang Signs & Prayer (2017), ganó el BRIT al mejor álbum y demostró que el grime podía sonar espiritual y político a la vez. Heavy Is the Head (2019) fue número uno en el UK, y su actuación en Glastonbury ese mismo año se convirtió en uno de los momentos más comentados de la historia reciente del festival. This Is What I Mean (2022) marcó un giro hacia sonidos más íntimos y melódicos, con una producción coral que dividió a la crítica pero que a la larga ha resultado más interesante de lo que parecía entonces.

«24 Hours» conecta con ese Stormzy más suave y veraniego que ya asomaba en los bordes de su último disco. El paso natural de un artista que tiene mucho que decir y que, por una vez, elige decirlo con el volumen bajado. Si esto es la antesala del cuarto álbum, bienvenida sea la calma antes de la tormenta.

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