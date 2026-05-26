JPEGMAFIA ha lanzado EXPERIMENTAL RAP, su sexto álbum de estudio, hace tan solo unos días, el pasado 21 de mayo de 2026. Veinticinco canciones. Escritas, producidas y mezcladas íntegramente por el propio Barrington Hendricks, también conocido como Peggy. Sin cocreadores, sin supervisión externa, sin concesiones. El título es al mismo tiempo una descripción exacta y una pequeña provocación: en 2026, llamar «experimental rap» a algo es casi redundante si lo firma él. Y sin embargo, funciona como manifiesto.

25 pistas que son un incendio controlado (más o menos)

Lo que Peggy ha hecho con EXPERIMENTAL RAP no es exactamente nuevo para él, pero sí es su versión más extrema. El disco cruza el rap con el rock, el punk, el industrial y hasta el gospel, y lo hace sin que ninguna de esas influencias suene a capricho o a ejercicio de estilo. Hay caos en el disco, pero es caos con arquitectura: canciones que en dos minutos y medio pasan por tres estados emocionales distintos, producción que parece romperse y reconstruirse en tiempo real. Los tres singles previos, «babygirl», «War Over Land» y «¥ (Yen)», ya anticipaban la dirección, pero el álbum completo las supera en ambición.

El single de presentación del lanzamiento, «¥ (Yen)», es uno de los momentos más representativos del conjunto: producción fracturada, lirismo cortado y una energía que oscila entre la paranoia y la euforia. El vídeo, codirigido por Logan Fields y el propio Peggy, lo traduce visualmente con la misma intensidad. Quien conoce a JPEGMAFIA sabe que la coherencia entre imagen y sonido no es accidental.

El hombre que le hace el trabajo sucio al rap mainstream sin pedirle permiso

Hay una discusión vieja sobre si JPEGMAFIA es demasiado difícil para el gran público o si el gran público simplemente no lo ha encontrado todavía. I Lay Down My Life for You (2024) debutó en el puesto 102 del Billboard 200, con colaboraciones de Vince Staples, Denzel Curry y Buzzy Lee, y fue bien recibido por la crítica. Luego pasó meses de gira abriendo para Linkin Park en el From Zero World Tour. El salto de contexto es elocuente: Peggy funcionando en estadios que no son su hábitat natural y saliendo indemne. Eso dice algo sobre la solidez de lo que hace.

EXPERIMENTAL RAP llega además con un tour norteamericano de 23 fechas confirmado para septiembre y octubre de 2026, y con una aparición ya confirmada en el All Points East x Outbreak de Londres el 23 de agosto, junto a Deftones, IDLES, Amyl & The Sniffers y AFI. La sola combinación de ese cartel es una declaración de principios sobre dónde vive musicalmente Peggy.

Tracklist de JPEGMAFIA – ‘EXPERIMENTAL RAP’

投影の芸術 babygirl Burning Hammer $ (Money) Pop this Heat Meet the Dealers Head Degenerate’s Prayer The Ghost of Emmett Till Since I Met Ye ¥ (Yen) GYBB TSAR BOMBA Mask On His Will Lights New Era One Day It Will Be Over War Over Land Bridges on Fire (ft. Buzzy Lee) No Strippers In Heaven 內戰 Chat The 1st Amendment You will always lose money chasing women, but you will never lose women chasing money

Baltimore, Los Ángeles y ningún sitio de los dos

JPEGMAFIA (Barrington Hendricks, Birmingham, Alabama, 1990) creció entre Baltimore y Los Ángeles después de servir en las fuerzas aéreas estadounidenses, y esa biografía atípica impregna todo lo que hace: hay en su música una conciencia de haber vivido fuera de los circuitos habituales que le da una perspectiva particular sobre el rap, la cultura americana y sus contradicciones. Veteran (2018) lo puso en el mapa de la crítica; All My Heroes Are Cornballs (2019) confirmó que no era un accidente; LP! (2021) y el colaborativo Scaring the Hoes (2023) junto a Danny Brown añadieron capas de rabia, humor y ruido a una discografía que nunca se repite a sí misma.

EXPERIMENTAL RAP es la culminación lógica de alguien que hace años decidió que los límites del género eran sugerencias. Veinticinco canciones escritas en soledad, producidas en soledad y mezcladas en soledad, lanzadas bajo el sello AWAL sin que nadie le ponga la mano encima. Hay algo casi monástico en esa forma de trabajar. O algo completamente punk, según cómo se mire.

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