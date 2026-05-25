Feeble Little Horse han anunciado Bitknot, su tercer álbum de estudio, con una de esas jugadas que solo se permiten las bandas que ya conocen bien cuál es su potencial: un post en Instagram el 21 de mayo confirmando que el disco llegaría cinco días después, el 26 de mayo, vía Saddle Creek. Así de repente. El trío de Pittsburgh formado por Lydia Slocum, Sebastian Kinsler y Jake Kelley simplemente aparece con un teaser en formato ordenador de los 2000 y clips de audio que dejan entrever su habitual mezcla de shoegaze, dream pop, noise rock y post-punk. Si conoces a Feeble Little Horse, ya sabes que eso basta. Si aún no los conoces, estás en el sitio adecuado.

De Coachella al silencio, y de vuelta

El camino hasta Bitknot no ha sido precisamente recto. Después de que Girl With Fish (2023) los convirtiera en una de las revelaciones del indie americano más interesante del año, la banda encadenó una serie de contratiempos que en otra historia podría haber sido el principio del fin. La gira de presentación del disco se canceló apenas tres días antes de comenzar, en junio de 2023, por motivos de salud. Siguió un silencio largo. Casi dos años. Cuando reaparecieron en marzo de 2025 con el single «This Is Real», la noticia tardó poco en complicarse: Ryan Walchonski, guitarrista fundador, anunciaba su salida del grupo ese mismo mes para centrarse en su proyecto en solitario Aunt Katrina. Su sustituto, Rob Potesta, llegó desde otra banda de Pittsburgh, Tony from Bowling.

Lo llamativo es que nada de esto suena a crisis cuando se mira en perspectiva. Entre medias, Feeble Little Horse tocaron en Coachella 2024 y pasaron por el Primavera Sound de Barcelona en 2025. No exactamente el perfil de una banda en retirada. El silencio discográfico tenía más pinta de recargar que de desvanecerse, y Bitknot parece confirmar esa lectura.

El shoegaze como idioma propio, no como homenaje

Hay muchas bandas haciendo shoegaze ahora mismo. El género lleva años en uno de esos ciclos de revival que combinan nostalgia de los 90 (MBV, Slowdive, Ride) con la herencia más reciente del slacker rock y el bedroom pop de Alex G. Lo que distingue a Feeble Little Horse dentro de esa corriente es que nunca han sonado a ejercicio de estilo. Hayday (2021), grabado en el apartamento de dos miembros del grupo en Pittsburgh, ya tenía esa sensación de urgencia sin artificios: canciones cortas, distorsión sin red, las vocales de Lydia Slocum funcionando casi como un instrumento más entre las capas de fuzz. Girl With Fish (2023) lo confirmó con más ambición y más irregularidad deliberada, un disco que Pitchfork y Stereogum pusieron entre lo mejor de ese año y que se construía sobre una regla de oro: ninguna idea pregrabada, todo en el estudio, en tiempo real.

Los clips que han acompañado el anuncio de Bitknot sugieren que el sonido sigue ahí, pero con algo nuevo rondando. El cambio de formación puede haber abierto puertas que antes no existían. Hay referencias al universo de Wednesday en al menos uno de los cortes, lo que apunta a un disco que no renuncia al ruido pero que quizás explore registros más oscuros o más abiertos. Es demasiado pronto para saber, pero hay razones para pensar que sí.

Cuatro años de polvo y electricidad

Feeble Little Horse nacieron en Pittsburgh en 2021 de la mano de Sebastian Kinsler y Ryan Walchonski, dos estudiantes con ganas de hacer ruido. El debut, Hayday (2021), se grabó en un apartamento y se publicó a través del sello independiente Julia’s War. Con la incorporación de la vocalista y bajista Lydia Slocum y del batería Jake Kelley, el proyecto cuajó como banda y llamó la atención de Saddle Creek, el histórico sello de Omaha que firmó a Bright Eyes y Cursive, que los fichó en 2022 y reeditó el disco. En 2023, Girl With Fish los catapultó a una dimensión diferente: crítica unánime, presencia en festivales de primer nivel y una base de fans que crecía más deprisa de lo que la banda parecía esperar.

Dos años de turbulencias después, la banda llega a Bitknot siendo un trío en lugar de un cuarteto, pero con más rodaje, más confianza y la misma negativa a sonar como nadie más. En un momento en que el shoegaze vive su enésima segunda juventud, Feeble Little Horse son de las pocas bandas que no necesitan invocar a sus influencias porque ya han encontrado su propio acento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.