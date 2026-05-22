La espera ha terminado. Nueve meses después del anuncio de un nuevo disco, Siloé publica Terrorismo emocional. Un álbum que han presentado como una «verdad», un territorio de realidad dentro de un mundo ruidoso y «lleno de frases vacías». En septiembre de 2025, declararon que irían sacando canciones para preparar la publicación de su nuevo álbum. Cada canción era mejor que la anterior y sus fans no podían aguantar las ganas de escuchar el LP entero. Ahora, una vez publicado el disco, toca pensar en los peligros que entrañan las expectativas.

Terrorismo emocional consta de nueve canciones y un interludio, distribuidas en 36 minutos. La primera parte del disco (hasta el interludio) es la de temas más movidos: «Las Palabras», «Campo Grande», «Si te pones de mi parte», «Regu» y «Quédate esta noche». Después llega el momento más emotivo e íntimo con «Amor infinito», «Dime» y «Búfalo», toda una declaración de amor delicada y auténtica. Independiente de ambos ejes, aparece «Terrorismo emocional», la canción que da nombre al disco y el único momento diferencial. Aporta calma al revuelo de sonidos y su esencia debería de haber sido la predominante en el álbum.

En mayo sólo quedaban dos temas por conocer: «Terrorismo emocional» y el interludio instrumental «Jn 3:33», el versículo de la Biblia que dice «El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz». Decidieron sacarlas a cuenta gotas para que la gente disfrutara individualmente de cada una con su videoclip.

Por separado: historias sensibles, punzantes, con garra… Muy buenas canciones, cada mes era mejor que el anterior. Tener todos estos temas juntos en un disco era ya una necesidad. Sin embargo, la sorpresa llegó al descubrir que sólo funcionan así de bien por separado. Juntos y seguidos conforman un martilleo incesante al oyente.

Este Terrrorismo emocional, carente de unidad narrativa y musical, no supera el universo musical que supuso Santa Trinidad (2023). Quizás haya caído como un jarro de agua fría porque habían dejado las expectativas muy altas. Ni rompe tajantemente ni tampoco continúa su buena trayectoria. Desde 2016 -cuando publicaron La verdad, su primer álbum- hasta hoy; una lenta carrera que ellos mismos denominan como un «crecimiento de tortuga».

Lento, desde luego que fue. En 2018 publicaron La luz; en 2021, Coldplay compartió el single que los catapultó; y, en 2023, salió Santa Trinidad un disco de nueve temas perfectamente estructurados.

No han empeorado, no se malinterpreta esta crítica. El sentimiento predominante es la decepción, pues se esperaba algo diferente: la esencia de Santa Trinidad -como impronta del grupo-, pero la osadía de probar sonidos nuevos que puedan cautivar. Exactamente, algo como «Terrorismo emocional» (la canción).

Siempre se supo que Siloé no era un grupo normal. Ahora da miedo que, de repente, se encierren en una normalidad.

Rodarán su Terrorismo emocional con su gira «Campo Grande Tour», la cual culminará en el Movistar Arena de Madrid en marzo de 2026, los días 12 y 13. La fecha del sábado se agotó en apenas 48 horas. Para la del viernes, aún quedan entradas.

El disco en físico está disponible en su página web, donde ya comercializaron su preventa, en CD y vinilo. Además, tienen una edición especial de vinilo morado, firmado y dedicado por Fito, Xavi y Jaco.

Y esta es la «verdad» de Siloé. Más de media hora de palabras preñadas de sentimientos y significados. Que no decaigan los ánimos, pues las «tortugas», aunque lentamente, también llegan al Sinaí.

Escucha aquí Terrorismo Emocional de Siloé