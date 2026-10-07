El single “Higher Ground” de Enter Shikari ha salido este miércoles, 7 de octubre, sin anuncio previo ni campaña. Llega seis días después de que la banda de St Albans comunicara que entrará en letargo indefinido el 31 de diciembre de 2027, y es su primera canción nueva desde Lose Your Self, el disco que también soltaron sin avisar en abril. A estas alturas, publicar por sorpresa ya es costumbre de la casa.

“Higher Ground”, la canción de Enter Shikari que no cabía en “Lose Your Self”

La compusieron durante la grabación de ese octavo disco, pero la apartaron porque sentían que tenía entidad propia y no funcionaba como una pieza más del conjunto. La terminaron sin prisa en primavera y verano. Son justo los meses que Rou Reynolds describió hace unas semanas en un vídeo de Instagram, cuando explicó que su capacidad había quedado «a cero» y que la banda apenas había dado señales de vida tras publicar el disco. Dura algo menos de tres minutos y medio y, por ahora, no tiene videoclip: en YouTube solo está la versión en audio.

Reynolds la explica con una idea que recorre media discografía del grupo, la de alejar el zoom para ver el cuadro completo. «Mirar las cosas con perspectiva nos da claridad y, a menudo, una extraña calma en estos tiempos implacables y difíciles», ha contado el cantante, que aplica esa distancia tanto a la vida personal como a los grandes problemas de la humanidad.

La coincidencia con el comunicado del día 1 salta a la vista. Una banda que acaba de decidir parar para respirar publica una canción sobre la necesidad de tomar distancia para entender lo que pasa. Y aquí va nuestra apuesta: dejarla fuera de Lose Your Self fue la mejor decisión que han tomado este año. Dentro del disco habría sido una pista más; suelta, y con este calendario, la va a escuchar todo el que leyó el titular de la pausa.

Antes de apagar las luces queda mucha carretera. El 21 y el 22 de octubre tocan en Oxford y Leicester, dos conciertos de calentamiento con las entradas agotadas. El 3 de noviembre arranca en Hamburgo la gira de pabellones más grande de su carrera, que culmina con dos noches en el Alexandra Palace de Londres (20 y 21 de noviembre). Ninguna de esas fechas pasa por España. La última visita fue en noviembre de 2025, con salas en Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela y Bilbao (sus primeros conciertos como cabezas de cartel en el país en varios años, según su biografía oficial). Quien estuviera, que la guarde bien.

El rave de Enter Shikari cumple veinte años

Rou Reynolds, Chris Batten y Rob Rolfe empezaron a tocar juntos en el instituto como Hybryd, y en 2003, con la llegada del guitarrista Rory Clewlow, pasaron a llamarse Enter Shikari. Lo hicieron todo desde la autogestión, con su propio sello, Ambush Reality. Take To The Skies (2007) mezcló post-hardcore y electrónica de rave sin pedir permiso y llegó al número 4 británico. Tuvieron que esperar a A Kiss For The Whole World (2023) para su primer número uno. En abril llegó Lose Your Self, sin singles de adelanto, y todo apuntaba a que sería el último capítulo antes del letargo. En el cajón, sin embargo, quedaba una canción.

▶ “Higher Ground” — Enter Shikari | 7 de octubre de 2026 | So Recordings

¿Habría pesado igual “Higher Ground” metida en mitad de un disco que publicada sola, seis días después del anuncio?

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