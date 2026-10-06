Playlist Crazyminds: Septiembre 2026

Nuestra playlist ha llegado para inaugurar los días otoñales. Tras un verano lleno de música al aire libre, horas de sol y diversión en general, vuelve la rutina. Y con la rutina entra los días de recogerse en casa, horas de transporte y por qué no, mucha música para descubrir.

El último trimestre torna interesante con la cantidad de lanzamientos que se vienen. Con las confirmaciones en los festivales desvelamos poco a poco a qué sonará el último latigazo de 2026.

Estamos en el mes de octubre y esto singnifica Fontaines D.C. Lo dejamos claro en nuestra anterior playlist pero a medida que el disco se desgrana, más ganas de cogerlo a formato completo. Pero hay mucho más.

Hay música que es un maridaje óptimo para estos meses más bucólicos. DIIV sigue avanzando canciones que nos hacen soñar con sus magnéticos directos y Kid es una prueba de ello. Otros que regresan poco a poco a la escena son Chvrches que además pasarán por España en el marco del Primavera Sound. Con un aire más oscuro y dejando los sintetizadores a un lado, vuelven con más energía que nunca.

Pero son muchos los que están presentes en este mes: Steven Wilson, Bullet for my Valentine, The War on Drugs, Fat Dog, M83, Sharp Pins o Death from Above 1979.

La industria nacional muy presente en nuestra playlist

Definitivamente nuestra cantera va como nunca. En este mes de septiembre el legado que nos ha dejado es impresionante y es que hay ganas de reencontrarnos con nuestras bandas, las de ahora y las del mañana.

Patronato, Marina Domínguez, Oslo Ovnies, Los Punsetes, For your Information, Lori Meyers o Alcalá Norte son algunos de los nombres que engalanan nuestra playlist de Spotify. Ahora, ¡A darle!