L7 convierten en single “Loma Linda”, una canción que llevaba más de dos décadas guardada en su archivo. El grupo la ha publicado este 5 de octubre de 2026, en vísperas de salir a la carretera por última vez con la gira que cerrará su historia. Y lo hace con una alineación que nadie imaginaba hace unos meses: Janis Tanaka vuelve al bajo para ocupar el puesto de Jennifer Finch, fallecida en julio, y con la bendición expresa de esta.

“Loma Linda”, el single que L7 encontraron en su propio archivo

La canción nació como una maqueta inacabada durante la etapa de Tanaka en el grupo y se quedó en un cajón. Fue Donita Sparks quien la rescató revisando el material antiguo de la banda: «Buscando en los archivos encontré esta canción inacabada de cuando Janis estaba en el grupo. Todavía sonaba bastante fresca y muy L7». Sobre esa base, el grupo grabó voces nuevas, escribió una letra distinta y añadió más pistas. Todo el proceso les llevó un par de días, con la gira ya encima.

Más allá del rescate, la canción tiene un peso simbólico que la propia Sparks ha querido subrayar, porque es la que certifica el regreso de Tanaka al grupo. La banda la presenta además como un gesto de cariño y agradecimiento hacia Finch, hacia Tanaka y hacia sus seguidores. Por eso, durante su primera semana, “Loma Linda” se puede descargar gratis desde la web oficial de L7. Después llegará a todas las plataformas de streaming.

Una gira de despedida que Jennifer Finch pidió no cancelar

El 13 de julio, L7 comunicaron que Finch padecía un cáncer cerebral agresivo y que no podría acompañarlas en la gira, como contamos entonces. La propia bajista pidió a sus compañeras que siguieran adelante. Cinco días después, el 18 de julio, la banda anunció su muerte a los 59 años. En septiembre, el grupo confirmó que Finch había dado su visto bueno para que Tanaka, bajista de L7 entre 1999 y 2001, ocupara su lugar.

“The Last Hurrah Tour” arranca este martes con dos noches en el Casbah de San Diego. A partir de ahí, recorrerá Estados Unidos y Canadá durante 29 fechas, con Vial como teloneras en la primera mitad y NOBRO en la segunda. El cierre llegará el 14 de noviembre en The Wiltern de Los Ángeles, la ciudad donde empezó todo. Por ahora, la banda no ha anunciado fechas en Europa.

L7, la banda que nunca quiso ser una etiqueta

Donita Sparks y Suzi Gardner fundaron L7 en Los Ángeles en 1985. Finch se incorporó al bajo en 1986 y Dee Plakas, a la batería, en 1989. Coincidieron en tiempo y en volumen con el grunge y con el riot grrrl, aunque nunca encajaron del todo en ninguno de los dos. En 1991 impulsaron Rock for Choice, una serie de conciertos a favor del derecho al aborto. Un año después, Bricks Are Heavy, producido por Butch Vig, las llevó a la MTV con “Pretend We’re Dead”. Tras el parón de 2001, la formación clásica volvió en 2014. Después llegó Scatter the Rats (2019), editado por Blackheart Records, el sello de Joan Jett. Es esa formación la que ahora ha tenido que recomponerse para poder despedirse.

▶ “Loma Linda” — L7 | 5 de octubre de 2026

¿Es esta la mejor manera de cerrar la historia de L7, con una canción que llevaba más de veinte años esperando? ¿Qué tema no puede faltar en su último concierto?

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