Crónica de un presente acelerado

El aire de la gran metrópolis satura los sentidos. Pantallas gigantes devoran las miradas, notificaciones parpadeantes fragmentan los pensamientos y el paso apresurado de los transeúntes dibuja una coreografía de aislamiento colectivo. En mitad de esa vorágine urbana, parado frente al mítico escaparate de una tienda londinense bajo el rótulo The Age of Everything, emerge la figura imperturbable de Johnny Marr. Manos en los bolsillos, camisa abotonada hasta el cuello y una mirada clavada en el horizonte que desafía al caos urbano. No es una simple fotografía callejera; es la declaración estética y sonora de un superviviente de la realeza musical británica que se niega a ser sepultado por el ruido del siglo XXI.

La «cofradía de la calle»: los compañeros de armas

Detrás del muro sónico de La Era del Todo no hay algoritmos IA, software de corrección o maquetas de laboratorio; lo que late es el sudor de una auténtica hermandad en directo. Aunque el nombre de Johnny Marr comande la portada, este álbum se forjó como las viejas alianzas del rock. Los primeros esbozos melódicos nacieron de la libreta de Marr, en algunas habitaciones hoteleras del Londres cosmopoliano, pero el verdadero carácter de las canciones se curtió en la carretera, bajo las luces de neón y el desgaste de la Costa Este estadounidense durante su gira de 2025.

Con las estructuras ya ensangrentadas por el directo, la comitiva se encerró en los cuarteles generales del guitarrista en Mánchester bajo el amparo de BMG Records, a fin de capturar esa electricidad antes de que se evaporara. Para lograrlo, Marr se rodeó de su guardia pretoriana: el bajista Iwan Gronow, cuyo pulso rítmico sostiene la tensión urbana de todo el metraje, junto a su mano derecha, el teclista James Doviak quien, no solo co-dirigió la arquitectura del álbum, sino que inyectó esos paisajes de sintetizadores analógicos que envuelven las guitarras Fender Jaguar de Marr. Juntos, más que un solista y sus músicos de sesión, operan en el estudio como una célula de resistencia humana que se niega a que las máquinas escriban la última palabra. El álbum vio la luz el pasado 2 de octubre de 2026.

‘The Age of Everything‘ entierra definitivamente el fantasma de que Marr necesita un frontman carismático a su lado. Su voz actual tiene la suficiente gravedad y carisma para sostener un discurso lírico existencialista con total autoridad

El peso espectral del «Todo»

Para Marr, el concepto detrás del nombre The Age of Everything funciona como un diagnóstico cultural agudo. Nace directamente de la sobrecarga de estímulos e información que la tecnología nos impone a diario. Vivimos atrapados en una realidad donde todo ocurre al mismo tiempo, en un bombardeo digital implacable. Lejos de abrazar un cinismo destructivo, Marr resignifica este agobio traduciéndolo en una ventana de infinitas posibilidades y un profundo ejercicio de catarsis personal.

Aunque el álbum se acredita bajo su identidad en solitario, el nombre de Johnny Marr arrastra un cordón umbilical con el mito de origen de The Smiths. Fundada a principios de los años 80 junto a Morrissey, la banda adoptó ese nombre como una reacción directa a las etiquetas pretenciosas y complejas del synth-pop de la época. Como vocablo Smith representaba el apellido más común, anónimo y obrero de Gran Bretaña. Ese instinto callejero de hacer arte extraordinario a partir de la cotidianidad ordinaria se mantiene intacto en su producción actual.

Rastreando trayectorias y discos clave

Marr no habita en el pasado de la nostalgia. Tras disolver a los Smiths en 1987 y prestar su talento a gigantes como The The, Electronic, Modest Mouse o Hans Zimmer, construyó una sólida carrera solista con obras notables: The Messenger (2013), Playland (2014), Call the Comet (2018) Fever Dreams Pts. 1-4 (2022). Ahora, su ambicioso y expansivo doble disco conceptual The Age Of Everything (2026) representa la culminación directa y afilada de su madurez interpretativa.

El verdadero milagro del álbum radica en la emancipación vocal de Marr. Aquel chico que esquivaba los micrófonos principales en los años 80 entrega aquí su interpretación más madura y expresiva. Su voz barítona ha ganado textura, peso y una desgarradora convicción melódica.

En el apartado instrumental, sus icónicas guitarras Fender Jaguar brillan con luz propia. El sonido es dinámico, veloz y reverberado. Marr combina ingeniosamente ritmos sincopados de indie disco-pop con densas capas de sintetizadores analógicos, logrando que la crudeza orgánica del post-punk conviva en perfecta armonía con paisajes atmosféricos y cinematográficos.

Londres y Nueva York como lienzos gráficos del «rock»

Muchos son las bandas y artistas que han convertido la calle en icónicas portadas para sus discos: The Beatles, Oasis, The Rolling Stones, The Clash, Bob Dylan, David Bowie o The Verve… Sin duda alguna, Londres y Nueva York actúan como los dos grandes epicentros y laboratorios culturales del rock, convirtiendo sus calles y avenidas en monumentos del imaginario pop.

Mientras Nueva York aporta la crudeza del asfalto neoyorquino, los callejones del punk y la bohemia folk de Greenwich Village, Londres contraataca con la elegancia peatonal del Soho, la rebeldía industrial de Camden y el paso firme del britpop. Ahora, Johnny Marr, al cruzar esa esquina del Soho londinense, reclama también su lugar en esa geografía mítica.

Diseccionando la portada

La fotografía de la portada pertenece a una toma callejera realizada en Londres. Específicamente, está capturada en el icónico barrio del Soho, justo en el cruce que delimita con Chinatown, como delatan los farolillos rojos que se asoman en la esquina superior izquierda de la imagen. Aunque Johnny Marr es el hijo pródigo e insignia de Mánchester, él mismo confirmó que la composición de estas canciones y la sesión fotográfica tuvieron lugar durante su regreso y estancia en la capital británica, buscando retratar de forma directa la saturación, el movimiento constante y la vibra peatonal de las calles londinenses.

Las canciones y el concepto visual están profundamente influenciados por su relación fluida con esa ciudad, sus recuerdos y su ritmo peatonal. La fotografía oficial fue realizada por el reconocido fotógrafo británico Andrew Cotterill, un colaborador habitual en la escena del rock e indie del Reino Unido que ha retratado a infinidad de bandas y solistas con ese característico enfoque crudo y urbano.

¿Y que hay de la tienda que figura en la esquina? El gran letrero que reza The Age of Everything es, en realidad, un bar/local ubicado en la zona de Chinatown. Para la carátula del disco, el equipo de diseño modificó e integró el rótulo con el título del álbum a modo de intervención artística. Marr utilizó este recurso para simular que el concepto del disco —esa saturación y escaparate de estímulos modernos— era un establecimiento real dentro del caos de la gran ciudad.

El elenco espectral: ¿Quién es quién en el cruce?

El local que aparece en la imagen fue alterado digitalmente. En la vida real se trata de un pequeño restaurante de comida asiática del Soho-Chinatown. Sin embargo, la tipografía retro del letrero falso, sumada a las luces cálidas del escaparate y los reflejos, le dan ese aire clásico y nostálgico que a menudo recuerda a las floristerías tradicionales londinenses.

En la imagen, la composición juega un poco al despiste con los transeúntes difuminados por el movimiento (motion blur), pero el reparto real que camina detrás de Marr esconde a sus personas de confianza. La figura del abrigo rojo (que destaca con fuerza cromática sobre el asfalto gris) es la hija del músico, Sonny Marr. Ella suele colaborar de forma habitual en la dirección de arte y el estilismo de su padre.

La mujer del abrigo claro es la músico y artista estadounidense Meredith Sheldon (quien ha sido telonera de Marr en varias giras y es una amiga muy cercana de la familia). El mito urbano inicial la confundió con una actriz debido a su pose cinematográfica al cruzar.

Los hombres que completan el fondo de la toma peatonal no son extras cualquiera escogidos al azar; son pilares de su equipo. Uno de ellos es James Doviak, su inseparable teclista, co-productor y mano derecha musical, que camina mimetizado como un peatón más en la vorágine de la ciudad. Los otros dos hombres que aparecen de espaldas o en los bordes del encuadre son miembros del equipo técnico de gira de Marr (roadies) y personal de confianza de la productora.

Andrew Cotterill capturó la foto mientras todo el clan Marr cruzaba la calle de manera natural, logrando que su propio equipo hiciera las veces de la sociedad acelerada que da contexto al disco.

Capturar la tensión de la metrópolis significó dejar que el latido urbano filtrara los micrófonos, consolidando el sonido del álbum como una postal sónica de nuestro tiempo

Las dos caras de la «sobrecarga urbana»

El orden de las canciones en The Age Of Everything no responde a una simple selección aleatoria de estudio; funciona como una novela sónica dividida en dos grandes bloques emocionales. Johnny Marr utiliza el metraje del álbum para cartografiar las dos respuestas humanas posibles ante la sobrecarga de la vida moderna. Por un lado, la respuesta física y colectiva: el ritmo frenético de la calle que nos arrastra. Por el otro, la respuesta íntima y psicológica: el refugio, la cicatriz y la búsqueda de redención cuando las luces de la ciudad finalmente se apagan. Es un viaje que va desde el asfalto compartido hasta el rincón más aislado de la mente.

El vórtice eléctrico de la ciudad

Este primer bloque captura la tensión urbana. Abre con el primer adelanto oficial, Spin, una inyección de britpop bailable impulsada por bajos punzantes que simula el frenesí de la vida moderna. De inmediato, Beyond the Rain rebaja las revoluciones con un patrón rítmico deudor de Siouxsie and the Banshees y arpegios que remiten inevitablemente a su época clásica en The Smiths.

La joya de la corona llega con It’s Time, convertida con rapidez en el mayor éxito radial de su trayectoria solista. La pista es un ataque directo contra las lógicas del capitalismo voraz y los prejuicios sistémicos, sostenido por un pulso de rock firme e implacable. Tras el vendaval social, How Come y Ophelia funcionan como abrazos fraternales en mitad del desastre; la segunda destaca como un himno indie bailable diseñado para rescatar a las almas que atraviesan turbulencias emocionales.

Cicatrices, redención y cenizas

La segunda mitad abandona el asfalto para adentrarse en los resquicios del interior humano. That Feeling continúa la línea empática del álbum, sirviendo de antesala para la cumbre emocional del larga duración: In and Out of Love. Estructurada bajo el compás de un vals melancólico y cinematográfico, es considerada por la crítica internacional como una de las mejores canciones de toda su carrera en solitario, consolidándolo de manera definitiva como un vocalista de raza.

Tras el respiro nostálgico de Just Once More, estalla Fire with Fire, una pieza de puro fervor insurreccional cargada de guitarras distorsionadas y combativas. Finalmente, el disco cierra sus puertas con All in a Life. Lejos del optimismo azucarado, Marr sella la obra con una marcha sintética densa y amenazante, arrastrando una frase lapidaria que resume el peso de los años: This dream don’t come back (Este sueño no regresa). Una despedida sobria, honesta y brutal.

Bajando el telón: La guitarra como escudo humano

The Age Of Everything no es el intento desesperado de una leyenda por mantenerse joven, sino la demostración de cómo envejecer con absoluta urgencia creativa. En un ecosistema musical dominado por la artificialidad de la inteligencia artificial y las producciones predecibles de laboratorio, Johnny Marr levanta sus seis cuerdas a modo de escudo y trinchera.

En defiitiva, estamos frente un álbum rápido, afilado, tenso y lleno de una vitalidad catártica conmovedora. Una obra fundamental para recordarnos que, mientras las guitarras sigan llorando y protestando en manos humanas, todavía quedará un lugar para la esperanza entre tanto ruido.

Escucha aquí «The Age Of Everything» de Johnny Marr