Johanna Samuels – Sorry, Kid

Un viaje a la madurez «lo-fi»

De vez en cuando surgen discos que se atesoran a lo largo del tiempo hasta que la cinta magnética reclama su derecho a existir. Sorry, Kid es precisamente una cápsula temporal donde los susurros de la juventud se encuentran con la madurez musical de Johanna Samuels. Lanzado el 14 de agosto de 2026 bajo el cobijo de Odd Man Out Recordings, Jealous Butcher Records y Many Hats Distribution. El álbum se despliega como una manta cálida sobre el frío invierno de las incertidumbres humanas.

Con una instrumentación orgánica que evoca los años 70, Samuels nos abre la puerta a su diario personal a través de once cortes bañados en texturas analógicas. El disco fue grabado en vivo a cinta por Rado; voces definitivas registradas en New Monkey Studio (el legendario e histórico estudio de Elliott Smith).

El disco cuenta con la producción principal de Jonathan Rado (conocido por su trabajo en Foxygen) y Patrick Damphier, además de la participación de destacadas artistas invitadas como Madison Cunningham y Erin Rae. Tiene una duración total de 35 minutos y 17 segundos distribuida en 11 canciones.

Un elenco de altos brillos

El núcleo del álbum reside en la simbiosis entre Johanna Samuels (piano, Wurlitzer, guitarras y voz principal) y el multinstrumentista Jonathan Rado (Foxygen), quien se encargó de las baterías, bajos y sintetizadores. Cuando la producción necesitó una segunda mirada, el productor Patrick Damphier tomó el relevo en la ingeniería, mezcla y guitarras acústicas adicionales. El tejido armónico se enriquece gracias a una brillante selección de aliadas de la escena folk actual: Madison Cunningham (guitarra eléctrica y texturas en Rare (The Runner Song), Erin Rae (segundas voces celestiales en Bats y Grade 11), Courtney Marie Andrew (coros en White Limousine). Philip Krohnengold (arreglos evocadores de Mellotron) y Tyler Ballgame & Jordan Lehning (voces de apoyo).

El verdadero magnetismo del álbum radica en su textura cruda y la imperfección como refugio. Escuchar el siseo real de la cinta analógica y las respiraciones humanas nos devuelve la cercanía perdida en la era del ‘pop’ algorítmico

Arquitectura conceptual y reverso del espejo

El concepto central de Sorry, Kid gira en torno a hacer las paces con la incertidumbre y abrazar las preguntas sin respuesta que dejan las rupturas amorosas y las transformaciones personales. Las canciones no pretenden resolver los conflictos, sino retratar la belleza imperfecta del proceso.

El significado del título funciona como una carta de reconciliación. Sorry, Kid (Lo siento, pequeña) nació como un mensaje directo de Johanna a su propio yo del pasado, una mezcla de disculpa y validación por todo lo que tuvo que vivir desde que comenzó a escribir estas canciones en 2007 hasta su consolidación actual.

En cuanto al origen de su nombre, Johanna Samuels opera bajo su identidad real como cantautora solista. Sin embargo, su trasfondo de identidad artística está profundamente arraigado en la literatura musical: fue nombrada Johanna en honor a la célebre e icónica canción de Bob Dylan, Visions of Johanna, un bautismo poético que marcó su destino en las letras hispanas y anglosajonas.

Los ecos en el tiempo

Nacida en Nueva York y forjada bajo el sol de Los Ángeles, Johanna lleva casi dos décadas puliendo su arte folk. En su discografía destacan: Have A Good One (EP), Excelsior! (2021), su aclamado álbum debut oficial, producido por Sam Evian, elogiado por NPR gracias a su inteligencia compositiva y su voz cristalina. Y Sorry, Kid (2026), la culminación de su sonido clásico, un puente impecable entre sus composiciones históricas y su visión contemporánea.

En cuanto a la paleta sónica hay que decir que Sorry, Kid destaca por su cálido brillo analógico. La decisión de grabar directamente a cinta dota al disco de un sutil siseo lofi en las orillas de los instrumentos, permitiendo escuchar la respiración de la habitación.

Por su parte, la instrumentación domina el paisaje el piano clásico acoplado con teclados Wurlitzer y el envolvente Mellotron. Las bases rítmicas ejecutadas por Rado evitan la estridencia, apostando por golpes de batería contenidos y líneas de bajo caminantes que sostienen las guitarras acústicas de rasgueo suave.

Sanar el ayer desde el presente: ‘Sorry, Kid’ no mira al pasado con resentimiento o nostalgia paralizante, sino como un territorio de aprendizaje al que finalmente se le puede otorgar el perdón

Voces como cristales

La voz posee un canto cristalino y puro, similar a un cascabel cercano e íntimo. Las armonías cerradas y los coros casi a ras de micrófono generan una sensación constante de confesión al oído.

El rango vocal de Johanna, que tiende a ser medio-alto y brillante, resalta de forma hermosa porque la producción de Jonathan Rado satura los instrumentos en frecuencias bajas y medias (baterías sordas, bajos profundos y sintetizadores analógicos). Esa distancia de frecuencias hace que su voz flote por encima de la música sin esfuerzo.

La magia de las armonías se multiplica cuando sus armonías se entrelazan con invitadas como Madison Cunningham o Erin Rae. En lugar de competir por el protagonismo, las voces se funden tan bien que a veces cuesta distinguir dónde termina Johanna y dónde empiezan sus colaboradoras, creando un efecto de coro fantasmal que eleva las canciones más acústicas.

Espejismos en las carreteras ajenas

El primer bloque de pistas explora las dinámicas externas, el movimiento físico y la desorientación al intentar encajar en las expectativas de los demás. White Limousine representa el escape dorado, un inicio guiado por un piano donde el anhelo de huir en una limusina blanca se convierte en una metáfora del aislamiento moderno. Los coros añaden una pátina cinematográfica al viaje.

Continuamos con Rare (The Runner Song) con Madison Cunningham.Simboliza la fatiga del caminante. Con un riff eléctrico sutil cortesía de Cunningham, la canción retrata el agotamiento de huir constantemente de uno mismo y de los vínculos afectivos. Llegamos a Circles, con Tyler Ballgame. Es eterno retorno circular, el tema central que redefine la repetición no como un estancamiento, sino como una evolución natural. Su melodía veraniega suaviza la pregunta de cómo mantenerse humano en entornos desconectados.

Inmediatamente suena Blue vs. Pinkerton como un duelos de medianoche. Arropada por guitarras acústicas y ruidos ambientales reales de fondo, aborda los choques de identidad cotidianos con humor irónico en sus esquinas Y cerramos este primer bloque con Two People, the Moon, un corte minimalista conducido por el Wurlitzer y tintes del sintetizador Moog. Una estampa íntima sobre dos almas solas bajo la inmensidad del cielo nocturno.

En lugar de buscar himnos ruidosos de autoafirmación, el folk de Johanna Samuels demuestra que se puede ser profundamente conmovedor y poderoso desde el susurro, el piano y la duda compartida. Es la fuerza de la vulnerabilidad

Seis habitaciones con historia

El segundo bloque rompe el ruido exterior para adentrarse en las confesiones domésticas, el perdón al pasado y la aceptación final del presente. Full Story, con Jordan Lehning, es la verdad sin editar. Con el pulso retro del Omnichord, la narrativa exige honestidad total en una relación, desnudando los secretos que solemos callar para evitar daños.

Bats, da forma a las criaturas del desvelo, cuyas texturas vocales entrelazadas con Erin Rae simulan los pensamientos nocturnos que revolotean en la oscuridad, atrapados entre la nostalgia y el insomnio. Tras un breve silencio, aparece The Kind One como un elogio a la ternura, una balada de corte clásico que funciona como un bálsamo, recordando el valor revolucionario de la amabilidad en tiempos hostiles y egoístas.Grade 11 (Sorry Kid) en colaboración con Erin Rae representa elnúcleo emocional explícito del álbum. Una mirada directa a la adolescencia para perdonar los errores cometidos en plena etapa escolar.

Acto seguido,suena Do What I Can, la frontera de lo posible, esun manifiesto acústico de rendición pacífica. Aceptar las propias limitaciones humanas ante el peso de las circunstancias ajenas. Y finalmente cerramos el bloque con Indelible Within Her y su huella imborrable. Es el epílogo perfecto. Las notas finales del piano flotan en el aire dejando claro que, aunque el pasado dolió, la esencia interior permanece intacta y lista para continuar.

El veredicto de las cintas analógicas

Sorry, Kid es un triunfo absoluto de la contención emocional. En una industria obsesionada con la sobreproducción digital, la gratificación instantánea y la pulcritud artificial de los algoritmos, Johanna Samuels edifica un refugio atemporal construido con madera, hierro y cinta magnética. Es un disco que reconforta de manera casi física porque no teme mostrar sus costuras, sus pequeños crujidos mecánicos ni sus imperfecciones; al contrario, los convierte en su mayor fortaleza, recordándonos que crecer no consiste en encontrar todas las respuestas correctas, sino en dejar de temerle a las preguntas.

Al final, cuando la última nota de piano de Indelible Within Her se desvanece y la cinta del casete o del vinilo deja de girar, lo que queda en la habitación no es el vacío de una pantalla apagada, sino el peso de una presencia humana real. La calidez del estudio New Monkey y la mano artesanal de Jonathan Rado consiguen algo escaso en el panorama actual: transformar el dolor de los errores del pasado en una textura física que abraza.

Samuels nos regala un recordatorio sonoro de que las heridas no siempre necesitan un cierre quirúrgico o un final feliz de película; a veces, solo necesitan ser escuchadas a través del siseo de una grabadora analógica que todo lo perdona. Sorry, Kid no es un llanto de autocompasión, sino el suspiro aliviado de quien, tras una larga tormenta, decide hacer las paces con el retrovisor y seguir conduciendo.

Escucha aquí «Sorry, Kid» de Johanna Samuels